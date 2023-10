Ronan Keating kennen wohl die meisten als einen charmanten irischen Sänger. Vor 30 Jahren startete er mit der Boygroup Boyzone durch. Mittlerweile ist er aber auch als Solokünstler erfolgreich. Zwei seiner berühmtesten Hits sind „Life Is a Rollercoaster“ und „When You Say Nothing at All“. Deutsche Fernsehzuschauer bekommen ihn aktuell aber in einer neuen Rolle zu sehen: Denn Keating ist einer der neuen Coaches von „The Voice of Germany“ 2023.

Doch wer ist Ronan Keating eigentlich abseits der Bühne und Kameras? Hat er eine Frau und Kinder? Wir haben alle Infos rund um seine Familie und seine Karriere in diesem Porträt zusammengefasst.

Ronan Keating im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu Ronan Keating im Überblick:

Name: Ronan Patrick John Keating

Ronan Patrick John Keating Beruf: Sänger

Sänger Geburtstag: 3. März 1977

3. März 1977 Sternzeichen: Fische

Fische Größe: 1,73 m

1,73 m Geburtsort: Dublin

Dublin Ehefrau: Storm Uechtritz

Storm Uechtritz Kinder: Jack (*1999), Missy (*2001), Ali (*2005), Cooper (*2017), Coco Knox (*2020)

Jack (*1999), Missy (*2001), Ali (*2005), Cooper (*2017), Coco Knox (*2020) Instagram: rokeating

Ronan Keating ist Juror bei „The Voice of Germany“ 2023

„The Voice of Germany“ ist. Neben ihm werden auch 13. Staffel auf ProSieben und Sat.1. Keating hat schon Erfahrung in diesem Metier. Seit 2016 ist er Mitglied des Jury-Teams von „The Voice Australia“ und 2022 und 2023 saß er auf einem der roten Stühle bei „The Voice Kids UK“. Im Juni wurde bekannt, dass Ronan Keating neuer Juror beiist. Neben ihm werden auch Bill und Tom Kaulitz Giovanni Zarrella und Shirin David in der Jury sitzen. Seit September läuft dieauf ProSieben und Sat.1. Keating hat schon Erfahrung in diesem Metier. Seit 2016 ist er Mitglied des Jury-Teams von „The Voice Australia“ und 2022 und 2023 saß er auf einem der roten Stühle bei „The Voice Kids UK“.

Wer ist Ronan Keatings Ehefrau?

Im Alter von nur 21 Jahren heiratete Ronan Keating 1998 Yvonne Connolly, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Doch die Ehe scheiterte nach 17 Jahren. 2015 heiratete der irische Sänger erneut. In Schottland gab er der australischen Produzentin Storm Uechtritz das Ja-Wort. Mittlerweile sind die beiden Eltern von einem Sohn und einer Tochter.

Ronan Keatings Bruder starb bei einem Autounfall

Ronan Keating ist das jüngste von fünf Kindern. Sein älterer Bruder Ciaran ist Mitte Juli 2023 verstorben. Dessen Sohn Ruairi ist ein bekannter Fußballer. Am Tag des Unfalls hatte er ein Spiel, zu dem seine Eltern kommen sollten. In der Nähe von Swinford kollidierte das Auto seiner Eltern mit einem anderen Fahrzeug. Die Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht, doch für Ciaran kam jede Hilfe zu spät.

Wie ist Ronan Keating aufgewachsen?

Ronan Keating ist als jüngster von fünf Geschwistern in Dublin aufgewachsen. Sein Vater war Pub-Besitzer und seine Mutter Friseurin. 1998 starb seine Mutter jedoch an Brustkrebs. Daraufhin gründete die Familie die „Marie Keating Foundation“, die über die Krankheit aufklärt.

Vor seiner musikalischen Karriere konzentrierte er sich auf den Sport. Als Kind und als Teenager schaffte er es in den Disziplinen 200- und 800-Meter-Lauf der unter 13-Jährigen zum irischen Meister. Später wurde ihm ein Laufstipendium angeboten, doch er lehnte aufgrund der Musik ab. 1993 nahm er an einem Casting teil und schaffte es schließlich in die Band Boyzone.

Ronan Keating wurde mit der Band Boyzone bekannt

1993 wurde die Band Boyzone gegründet. Die Mitglieder waren Shane Lynch, Mikey Graham, Keith Duffy, Ronan Keating und Stephen Gately. Letzterer verstarb jedoch 2009 an einem Lungenödem. Insgesamt haben sie bisher über neun Millionen Tonträger verkauft und sieben Studioalben veröffentlicht.

Hier seht ihr die Übersicht der Studioalben:

1994: „Said and Done“

1996: „A Different Beat“

1998: „Where We Belong“

2010: „Brother“

2013: „BZ20“

2014: „Dublin to Detroit“

2018: „Thank You & Goodnight“

Ronan Keating ist auch Solokünstler

Nach dem Tod seiner Mutter distanzierte sich Ronan Keating zunächst von der Band und startete 2000 seine Solokarriere, die direkt große Erfolge feierte. Sein berühmtestes Album ist „Ronan“ mit mehr als 2,7 Millionen verkauften Tonträgern.

Das sind seine Studioalben:

2000: „Ronan“

2002: „Destination“

2003: „Turn It On“

2006: „Bring You Home“

2009: „Songs for My Mother“

2009: „Winter Songs“

2010: „Duet“

2011: „When Ronan Met Burt“

2012: „Fires“

2016: „Time of My Life“

2020: „Twenty Twenty“

2021: „Songs from Home“

Ronan Keating hat den ESC 1997 moderiert

Nachdem Irland im Jahr 1996 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, moderierte Ronan Keating mit Carrie Crowley die 42. Ausgabe der Sendung. Doch das war noch nicht alles. 2009 beteiligte er sich am dänischen Beitrag für den ESC, der damals in Moskau stattfand. „Believe Again“ von Brinck schaffte es schließlich auf den 13. Platz.

Hat Ronan Keating einen Instagram-Account?

Ronan Keating hat einen verifizierten und öffentlichen Instagram-Account. Seinen mehr als 500.000 Followern (Stand: Oktober 2023) zeigt er oft Einblicke in sein Privatleben mit seiner Frau und seinen Kindern. Außerdem informiert er seine Fans über bevorstehende Shows oder gibt Einblicke hinter die Kulissen verschiedener Sendungen.

Wie hoch ist Ronan Keatings Vermögen?

Als Sänger, Songwriter und TV-Persönlichkeit dürfte Ronan Keating im Laufe seiner Karriere gutes Geld verdient haben. Wie hoch sein Vermögen genau ist, ist allerdings nicht öffentlich bekannt.