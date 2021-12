Am zweiten Weihanchtsfeiertag gab es für Fans der Musik-Rate-Show ein besonderes Geschenk: ProSieben zeigte am 26.12.2021 das Special „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“. In dieser Ausgabe traten drei Undercover-Stars in weihnachtlichen Kostümen auf die Bühne. Die Show war zwar anders als während der normalen Staffel nicht live, dennoch mussten die Zuschauer und das Rateteam fleißig rätseln, wer hinter den Masken steckte.

Die Indizien geben zahlreiche Hinweise und Tipps auf die Identitäten der Promis. Wer steckt dahinter? Hier erfahrt ihr alle Enthüllungen der Weihnachtsfolge.

„The Masked Singer – Weihnachtsshow: Wer wird enthüllt?

Bei „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ sind alle Masken gefallen:

Enthüllung: Die Gans war Yvonne Catterfeld

Die Weihnachtsedition von „The Masked Singer“ hat die Gans gewonnen. Rea Garvey und Ruth Moschner tippten auf Yvonne Catterfeld. Andrea Sawatzki vermutete Sarah Connor unter dem Gans-Kostüm. Doch ihre Kollegen tippten richtig: Die Gans war Yvonne Catterfeld! „Es war super toll! Es ist eine Wahnsinns Sendung. Ich hab so einen Respekt vor allen, die das sechs Wochen lang machen! Der Abend heute war echt schon für uns eine Herausforderung und dann das sechs Wochen lang, es ist der Wahnsinn“, sprach Yvonne voller Begeisterung nach ihrer Demaskierung.

Enthüllung: Das Geschenk war Mickie Krause

Im Finale standen sich das Geschenk und die Gans gegenüber. Nach der Publikumsabstimmung musste das Geschenk die Hüllen fallen lassen. Ruth Moschner und Andrea Sawatzki tippten auf Micki Krause und lagen damit goldrichtig. Erkannt haben sie ihn anhand seiner Waden: „Das war jetzt nicht das erste Mal. Also es gibt wirklich Frauen, die sagen, diese Waden kann nur Mickie Krause haben. Anscheinend habe ich weibliche Waden“ witzelte Mickie nachdem er seine Maske abnahm.

Enthüllung: Das Rentier war Steven Gätjen

Nach der ersten Runde, in der alle einmal aufgetreten sind, musste einer der maskierten Sänger enthüllt werden. Das erste Kostüm, dass aufgedeckt wurde, war das Rentier. Darunter verbarg sich Steven Gätjen. Die Jury war völlig ahnungslos und tappte im Sportbereich rum, die Vermutungen gingen von Felix Neureuther bis Robert Harting. „Singen kann ich vielleicht nicht so gut, aber sportlich bin ich!“, freute sich Steven Gätjen nach der Enthüllung.

„The Masked Singer – Weihnachtsshow“: Indizien und Vermutungen

Auch in der Weihnachtsfolge lieferten Indizien-Clips wichtige Tipps auf die Identitäten der Stars. Das Rateteam rätselte anhand der Hinweise fleißig, wer in den drei Kostümen stecken könnte und gab Vermutungen ab.

Gans

Die Indizien zur Gans:

atemlos

isst kein Fleisch

kann kochen

Krapfen

Gans ist alleine und vermisst ihre Freunde

Smiley

Fesseln

Die Vermutungen zur Gans:

Helene Fischer

Sarah Connor

Panagiota Petridou

Janina Uhse

Cosma Shiva Hagen

Yvonne Catterfeld

Joana Zimmer

Mandy Capristo

Geschenk

Die Indizien zum Geschenk:

schrill und eilig

Zug

Glockenschläge

12 Uhr Mittag

Schritt für Schritt

Weihnachtsklassiker

begeistert Jung und Alt

Schleife

Die Vermutungen zum Geschenk:

Ingo Zamperoni

Sascha Vollmer

Jan Hofer

Bastian Pastewka

Rick Kavanian

Mickie Krause

Michael Herbig

Rentier

Die Indizien zum Rentier:

spanische Weihnachten

trainiert hart

rotes Telefon

Schneball

viel Gold

Die Vermutungen zum Rentier:

Jürgen Vogel

Felix Neureuther

Stefan Kretzschmar

Thomas Kretschmann

Christian Ulmen

Yoko Winterscheidt

Bastian Schweinsteiger

„The Masked Singer – Weihnachtsshow“: Kostüme am 26.12.2021

In der Special-Folge waren drei Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 26.12.2021 auf die ProSieben-Bühne traten, seht ihr hier:

Geschenk

Rentier

Gans

„The Masked Singer – Weihnachtsshow“: Rateteam am 26.12.2021

Rateteam aus Weihnachten fleißig mitzuraten. Doch auch in der Weihnachtsfolge bekamen die beiden wie gewohnt prominente Unterstützung. Passend zur ersten Weihnachtsshow gab es eine Premiere auf dem Jury-Stuhl: Andrea Sawatzki, die in der fünften Staffel als Axolotl dabei war, war Gastjurorin im Special. Das festeaus Ruth Moschner und Rea Garvey ließ es sich nicht nehmen, auch anfleißig mitzuraten. Doch auch in der Weihnachtsfolge bekamen die beiden wie gewohnt prominente Unterstützung. Passend zur ersten Weihnachtsshow gab es eine Premiere auf dem-Stuhl:, die in der fünften Staffel als Axolotl dabei war, warim Special.

Weitere Infos rund um „The Masked Singer“