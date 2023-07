„Silbermond“-Star Stefanie Kloß hinter dem Igel versteckt. Auch die Namen Inka Bause, Beatrice Egli und Joelina Drews werden genannt. Manche Fans vermuten, dass Schlagerstar Maite Kelly als Igel bei Doch das ist mehr als unrealistisch. Bei „The Masked Singer“ begeistert der Igel gerade die Fans. Viele stellen sich die Frage, wer sich hinter dem Kostüm versteckt? Die Zuschauer haben ganz klare Favoriten. Laut Abstimmung auf der ProSieben-“JoynMe“-App glauben knapp die Hälfte der User, dass sichhinter dem Igel versteckt. Auch die Namenwerden genannt. Manche Fans vermuten, dass Schlagerstar Maite Kelly als Igel bei „The Masked Singer“ zu sehen ist.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Maite Kelly am Samstagabend bei Giovanni Zarrella

Auftritt in beiden Shows höchst unwahrscheinlich

Die ZDF-Show wird live aus Berlin gesendet – „The Masked Singer“ wird hingegen in Köln produziert. Beide Sendungen dauern bis zu vier Stunden. Die Distanz beider Städte beträgt knapp 500 Kilometer. Das entspricht einer Fahrtzeit von circa sechs Stunden. Mit dem Flugzeug dauert es gut eine Stunde. Die Wahrscheinlichkeit, dass Maite Kelly an beiden Shows teilnimmt, ist so gut wie nicht gegeben. Zumal die Kandidaten in beiden Sendungen in der Regel bis zum Schluss bleiben. Bei „The Masked Singer“ müsste der Igel bei einer möglichen Abwahl am Ende der Show auf der Bühne stehen und sich demaskieren. In der „Giovanni Zarrella Show“ gibt es zum Schluss auch einen Auftritt mit fast allen Gästen – das war zumindest in den vergangenen Shows der Fall. Das „The Masked Singer“-Rätsel um Maite Kelly ist damit so gut wie gelöst: Sie kann nicht der Igel sein. Alles andere wäre eine logistische Meisterleistung ...