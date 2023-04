Howard Carpendale ist ein deutsch-südafrikanischer Schlagersänger, der insbesondere in den 70ern große Erfolge feierte. Seine Hits „Hello Again“ und „Ti amo“ sorgen auch noch heute für Ohrwürmer. Wo wurde der Sänger geboren? Wie viele Kinder hat er? Und welche Krankheit begleitet ihn seit Jahren? Wir stellen Euch Howard Carpendale genauer vor.

Howard Carpendale Steckbrief: Größe, Alter, Wohnort, Instagram

Name: Howard Victor Carpendale

Howard Victor Carpendale Geburtsdatum: 14. Januar 1946

14. Januar 1946 Alter: 77 Jahre

77 Jahre Geburtsort: Durban, Südafrika

Durban, Südafrika Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,82 m

1,82 m Beruf: Sänger

Sänger Wohnort: München

München Frau: Donnice Pierce (seit 1983 liiert, seit 2018 verheiratet)

Donnice Pierce (seit 1983 liiert, seit 2018 verheiratet) Ex-Frau: Claudia Carpendale (1976 – 1984)

Claudia Carpendale (1976 – 1984) Kinder: Wayne Carpendale, Cass Carpendale

Wayne Carpendale, Cass Carpendale Schwiegertochter: ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale

ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale Instagram: howardcarpendale

Howard Carpendale zu Gast in der „Giovanni Zarrella Show“

22. April 2023 die siebte Ausgabe seiner Howard Carpendale wird zum dritten Mal in der seit 2021 laufenden ZDF-Show auftreten. Giovanni Zarrella präsentiert amdie siebte Ausgabe seiner „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF : Mit dabei sind neben Howard Carpendale auch Ben Zucker, Maite Kelly, Wincent Weiss, die Prinzen, Leony und viele andere Superstars.

Seine musikalischen Anfänge

Howard Carpendale startete seine musikalische Karriere als Elvis-Imitator in Südafrika – allerdings entpuppte sich das nicht als großer Erfolg. 1966 zog er daraufhin nach Europa. So bekam der damals noch junge Musiker die Chance, in Kneipen und Lokalen in Deutschland zu singen. Das Schicksal meinte es gut mit dem Südafrikaner: In den 60ern bekam er seinen ersten Plattenvertrag beim Plattenlabel „Electrola“. Mit der Coverversion des Beatles-Songs „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ hatte Carpendale seinen ersten Hit in Deutschland. Kurz darauf belegte er mit „Das schöne Mädchen von Seite Eins“ den ersten Platz beim „Deutschen Schlager-Wettbewerb“ 1970.

Howard Carpendale „Ti amo“, „Tür an Tür mit Alice“ und „Hello Again“: Die größten Hits

Anfang der 70er wurde es still um Howard Carpendale. Der Südafrikaner entschloss sich deshalb, seine Songs selbst zu komponieren. Mit Erfolg – Jahr für Jahr veröffentlichte er einen Hit nach dem anderem:

1974: „Da nahm er seine Gitarre“

1974: „Deine Spuren im Sand“

1974: „Du fängst den Wind niemals ein“

1975: „Ich warte auf ein Zeichen“

1976: „Fremde oder Freunde“

1977: „Tür an Tür mit Alice“

1977: „Ti Amo“

1979: „Nachts, wenn alles schläft“

1980: „Wie frei willst du sein?“

1984: „Hello Again“

Multiple Sklerose: Howard Carpendale ist unheilbar krank

In den 90ern konnte Howard Carpendale nicht mehr an die großen Erfolge aus der Vergangenheit anknüpfen. 2003 verabschiedete sich der Südafrikaner von der Bühne und machte im selben Jahr seine Multiple-Sklerose-Erkrankung öffentlich. Dabei handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Betroffene leiden in der Regel an Sehstörungen, Sprechstörungen, Sensibilitätsstörungen, die auch zu Lähmungen führen können. Die unheilbare Krankheit verläuft bei Howard Carpendale glücklicherweise weitestgehend harmlos.

Howard Carpendale: Comeback und aktuelle Erfolge

2007 feierte Howard Carpendale überraschend seine Rückkehr ins Musik-Business. In den Folgejahren veröffentlichte der Sänger zahlreiche Alben, die sich in den deutschen Charts platzierten. Dazu zählen unter anderem:

2007: „20 Uhr 10“

2009: „Stark“

2011: „Das alles bin ich“

2013: „Viel zu lang gewartet“

2015 „Das ist unsere Zeit“

2017: „Wenn nicht wir“

2019: „Symphonie meines Lebens“ mit dem Royal Philharmonic Orchestra

2020: „Symphonie meines Lebens 2“

Howard Carpendale konnte in seiner Karriere bereits gut 25 Millionen Tonträger verkaufen und gehört damit zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland.

Howard Carpendale privat: Frauen und Kinder

Zwischen 1976 und 1984 war der Musiker mit Claudia Carpendale zusammen. Aus dieser Ehe stammt Carpendales erster Sohn Wayne (*1977), der mit der ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale verheiratet ist. Seit 1983 lebt Howard Carpendale mit der US-Amerikanerin Donnice Pierce zusammen. 2018 folgte die Hochzeit. Aus dieser Beziehung stammt Sohn Cass, der 1988 zur Welt kam.

Sohn Wayne Carpendale ist ein TV-Star

Howard Carpendales ältester Sohn, Wayne, ist ebenfalls ein Promi. Der gebürtige Frechener begann seine Karriere im Jahr 2000 bei der RTL-Soap „Unter uns“. Es folgten Rollen bei „Sturm der Liebe“, „Unser Charly“ und „Rosamunde Pilcher“. Wayne Carpendale nahm ebenfalls an Show-Formaten wie „Let‘s Dance“ und „Ran an den Mann“ teil. Im Frühjahr 2023 war er als Moderator der Vox-Kuppelshow „Herz an Bord“ zu sehen.

Howard Carpendale: Karriere als Rugby-Spieler und Rennfahrer

Der Südafrikaner kann nicht nur singen – in jungen Jahren war er auch sportlich sehr aktiv. In den 60ern spielte Howard Carpendale beim ASV Köln in der Rugby-Bundesliga. Und in den 70ern fuhr Carpendale sogar in der Formel-3 mit. Dabei handelte es sich aber vielmehr um einen Promo-Zweck: Mit der spektakulären Aktion sollte der Musiker die Lieder „Das schöne Mädchen von Seite 1“ und „Heiß wie Feuer“ bewerben. Carpendale erwarb daraufhin die Formel-3-Lizenz.