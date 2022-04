„The Masked Singer“ lief am Samstag, 02.04.2022, bereits mit Show 3 live auf ProSieben. Somit ist die diesjährige Staffel in der Halbzeit angekommen. In Folge 3 wagten sich insgesamt acht Undercover-Stars auf die große Bühne und performten jeweils einen Song. Am Ende bekam der Koala die wenigsten Stimmen und musste die Show verlassen. Es stellte sich jedoch die große Frage: Wer steckt dahinter?

Das Rateteam und die Zuschauer rätseln Woche für Woche anhand der gegebenen Indizien fleißig, welche Promis hinter den Masken stecken könnten. Wer ist raus? Wer ist weiter? Hier bekommt ihr alle Infos Folge 3 sowie zur aktuellen Enthüllung.

Der Koala ist raus: Was Paul Potts zur Enthüllung sagt

Als Paul Potts seine Maske abnahm, staunte das Rateteam nicht schlecht: Unter dem Koala steckte wirklich ein internationaler Star. „It’s a pleasure“, sagte dieser völlig außer Atem. Matthias Opdenhövel wollte daraufhin natürlich wissen, wie es für Paul Potts war, der Koala zu sein. Dieser antwortete in gebrochenem Deutsch: „Sehr sehr heiß. Und ich kann nichts sehen.“ Eine letzte Frage interessierte das Rateteam, bevor der Sänger seinen zweiten Auftritt in der Sendung hinlegte, noch: „Bist du ein bisschen verliebt in Pinky?“ „Ja, aber nicht meiner Frau sagen“, lautete daraufhin die Antwort von Paul Potts, denn er habe Angst, seine Frau könnte dies mitbekommen.

Paul Potts war der Koala bei „The Masked Singer“ 2022.

Enthüllung: Der Koala war Paul Potts

Das Rateteam war sich ziemlich einig, als es darum ging, welcher Star sich unter dem Koala-Kostüm versteckte. Alle vermuteten, dass der britische Tenor Paul Potts unter dem Kostüm steckte. Am Ende sollten sie recht behalten, denn die Enthüllung zeigte: Der Koala war Paul Potts!

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist raus?

Nach zwei Abstimmungs-Runden mussten insgesamt vier Kostüme von „The Masked Singer“ zittern. Die Zuschauer haben ein weiteres Mal gevotet. Zur Wahl standen der Koala, der Gorilla, Galax’sis und der Seestern.

Am Ende hat das Kostüm des Koalas die wenigsten Stimmen bekommen und ist somit in Show 3 ausgeschieden.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Welche Kostüme die meisten Stimmen bekommen haben, sind eine Runde weiter:

Discokugel

Ork

Dornteufel

Zebra

Galax’sis

Seestern

Gorilla

„The Masked Singer“ 2022: Indizien, Tipps, Vermutungen

Wie gewohnt gibt es in jeder Show von „The Masked Singer“ einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Die Indizien-Clips liefern wieder wichtige Tipps. Wer singt als Seestern? Wer performt als Discokugel? Wer ist der Gorilla? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vermutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2022: Kostüme am 02.04.2022

In der dritten Folge von „The Masked Singer" 2022 traten acht Kandidaten an. Welche Kostüme am 02.04.2022 mit dabei waren, seht ihr hier:

Discokugel

Dornteufel

Galax’sis

Gorilla

Koala

Ork

Seestern

Zebra

„The Masked Singer“ 2022: Carolin Kebekus unterstützte Rateteam in Folge 3

Rateteam natürlich auch wieder prominente Unterstützung. An diesem Samstag nahm Carolin Kebekus Platz auf dem Stuhl neben In der dritten Folge von Staffel 6 bekam dasnatürlich auch wieder prominente Unterstützung. An diesem Samstag nahmPlatz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey

„The Masked Singer“ 2022: Weitere Infos zu Staffel 6