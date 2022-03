„The Masked Singer“ 2022 lief am Samstag, 26.03.2022, mit Show 2 live auf ProSieben. Galax’sis musste Corona-bedingt eine unfreiwillige Pause von der Musik-Rate-Show einlegen. In Folge 2 traten somit acht Kostüme von Staffel 6 auf die große Bühne und performten jeweils einen Song. Am Ende hat es für die Möwe nicht gereicht. Die große Frage lautete dann: Wer steckt dahinter?

Das Rateteam und die Zuschauer rätseln anhand der gegebenen Indizien bereits wieder fleißig, welche Promis hinter den Masken stecken könnten. Ob sie mit ihren Vermutungen richtig liegen? Die zweite Auflösung von Staffel 6 folgt schon bald. Wer ist raus? Wer ist weiter? Hier bekommt ihr alle Infos zur Live-Show sowie zur aktuellen Enthüllung.

Die Möwe ist raus: Was Cherno Jobatey zur Enthüllung sagt

Cherno Jobatey sorgte bei seiner Enthüllung in der zweiten Show für einen echten Überraschungsmoment. Nur Ruth Moschner hatte ihn auf dem Schirm, doch sicher war sie sich auch nicht. Auch die Zuschauer sind nicht auf den Star unter der Maske gekommen. Als die Möwe seine Maske abnahm, musste Ruth Moschner lauthals lachen und auch Matthias Opdenhövel konnte seine Verblüffung nicht zurückhalten. „Wir haben mal zusammen Golf gespielt und du hast mich nicht erkannt du Clown“, lachte Cherno nach seiner Demaskierung in Giovannis Richtung. „Danke euch“, lachte der Moderator weiter. Am schwierigsten war es für den ZDF-Moderator mit den Latschen rumzulaufen: „Ich hab Schuhgröße 49, aber das ist 78! Und damit zu tanzen ist echt schwer. Das haben wir geübt wie die Blöden! Und dann noch die Arme hoch – das ist echt schwer“, wiederholte sich Cherno Jobatey. Auf Matthias Opdenhövels Frage, ob er in der Show Spaß hatte, reagierte der 56-Jährige mit Enthusiasmus: „Ich hatte enormen Spaß! Als ich angerufen worden bin, dachte ich zunächst das wäre ein Witz, versteckte Kamera oder so. Und dann war es doch so. Und mein Kompliment an die Truppen! Ich bin schon viel rumgekommen, was hier für eine Stimmung hinter der Bühne herrscht! Was für Leute diese Kostüme machen! Das ist hier echt große Klasse. Ich hatte wirklich ne Menge Spaß und danke auch an die Coaches die mir tanzen und singen beigebracht haben. Wahnsinn! Und eine Sache möchte ich noch sagen – Ruth ich liebe dich, noch nie hat jemand über meine Beine geredet, noch nie!“, freute sich Cherno Jobatey und legte anschließend seinen zweiten Auftritt in der Sendung hin.

Cherno Jobatey war bei „The Masked Singer“ 2022 die Möwe.

Enthüllung: Die Möwe war Cherno Jobatey

Cherno Jobatey, Pascal „Pommes“ Hens oder vielleicht doch Ingo Zamperoni – das Rateteam war sich überhaupt nicht einig, wer im Möwen-Kostüm steckt.

Hat jemand aus der Jury richtig getippt oder lagen alle falsch? Am Ende sollte Ruth Moschner recht behalten. Die Möwe hat das Kostüm abgenommen und die Enthüllung zeigte: Die Möwe war Cherno Jobatey!

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist raus?

Nach zwei Abstimmungs-Runden mussten insgesamt vier Kostüme von „The Masked Singer“ zittern. Die Zuschauer haben ein weiteres Mal gevotet. Zur Wahl standen die Möwe, der Seestern, der Dornteufel und der Koala.

Wer hat die wenigsten Stimmen bekommen und ist damit in Show 2 ausgeschieden? Die Antwort lautet: Die Möwe ist raus!

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Welche Kostüme die meisten Stimmen bekommen haben, sind eine Runde weiter. Diese Kostüme sind in Show 3 dabei:

Zebra

Ork

Gorilla

Discokugel

Koala

Seestern

Dornteufel

Galax’sis

„The Masked Singer“ 2022: Indizien, Tipps, Vermutungen

Wie gewohnt gibt es in jeder Show von „The Masked Singer“ einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Die Indizien-Clips liefern wieder wichtige Tipps. Wer singt als Ork? Wer performt als Seestern? Wer ist der Gorilla? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vermutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2022: Kostüme am 26.03.2022

In der zweiten Folge von „The Masked Singer“ 2022 sind acht Kandidaten angetreten. Welche Kostüme am 26.03.2022 mit dabei waren, seht ihr hier:

Discokugel

Dornteufel

Gorilla

Koala

Möwe

Ork

Seestern

Zebra

„The Masked Singer“ 2022: Giovanni Zarrella unterstützt Rateteam

Rateteam natürlich auch wieder prominente Unterstützung. Am Samstag, 26.03.2022, nahm Giovanni Zarrella auf dem Stuhl neben In der zweiten Folge von Staffel 6 bekam dasnatürlich auch wieder prominente Unterstützung. Am Samstag, 26.03.2022, nahmauf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey Platz. Für den Sänger war es der erste Rätsel-Einsatz bei der Show.

