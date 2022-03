„The Masked Singer“ 2022 ist am Samstag, 19.03.2022, live auf ProSieben gestartet. In Folge 1 traten die zehn neuen Kostüme von Staffel 6 auf die große Bühne und performten jeweils einen Song. Am Ende hat es nicht für Brilli gereicht. Die große Frage lautete dann: Wer steckt dahinter?

Das Rateteam und die Zuschauer rätselten anhand der bisherigen Indizien fleißig, wer die Undercover-Stars der Frühlings-Staffel sind. Alle Tipps und Vermutungen findet ihr in diesem Artikel zur Auftaktfolge. Außerdem erfahrt ihr natürlich die Auflösung, wer bei der ersten Enthüllung seine Maske abnehmen musste.

Brilli ist raus: Was Jeannine Michaelsen zur Enthüllung sagt

Jeannine Michaelsen sorgte bei ihrer Enthüllung in der ersten Show von Staffel 6 für einen echten Überraschungsmoment. Sie hatte im Rateteam niemand auf dem Schirm. Dabei hätte man die ProSieben-Moderatorin am Hinweis der aufleuchtenden „7“ im Einspieler erkennen können. „Bei Ruth dachte ich mir, da muss ich mir extra viel Mühe geben“, sagt die ausgebildete Musicaldarstellerin nach ihrer Demaskierung. Sie hat den Auftritt im selbstentworfenen Kostüm der zehnjährigen Emma sehr gefeiert und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: „Ich finde es so detailverliebt, wie zauberhaft ist dieses Kind.“ Doch habe das schwere Kostüm auch bewiesen, dass Kleidung eine Herausforderung sein kann. Trotzdem hätte sie die Maske lieber erst hinter der Bühne abgenommen, sich noch einmal vermummt und wäre dann in der nächsten Show aufgetreten. Dennoch: Die Moderatorin hatte sehr viel Spaß und ist froh, dabei gewesen zu sein. Und ein Kostüm von einem Fan? „Ich finde das sollten wir jedes Mal machen“, so die 40-Jährige.

Jeannine Michaelsen steckte unter dem Kostüm "Brilli" in der Prosieben-Show "The Masked Singer".

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Enthüllung: Jeannine Michaelsen war Brilli!

Hella von Sinnen, Lena Gercke oder vielleicht doch Viviane Geppert – das Rateteam war sich überhaupt nicht einig, wer im Kostüm von Brilli steckt. Hat jemand aus der Jury richtig getippt oder lagen alle falsch? Am Ende war kein Tipp aus dem Rateteam richtig. Brilli hat das Kostüm abgenommen und die Enthüllung zeigte: Brilli war Jeannine Michaelsen.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist raus?

Nach den ersten Abstimmungen mussten insgesamt vier Kostüme von „The Masked Singer“ zittern. Die Zuschauer haben ein weiteres Mal gevotet. Zur Wahl standen Brilli, die Möwe, der Ork und Galax’SIS.

Wer hat die wenigsten Stimmen bekommen und ist damit in Folge 1 ausgeschieden? Die Antwort lautet: Brilli ist raus!

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Welche Kostüme die meisten Stimmen bekommen haben, sind eine Runde weiter. In Live-Show 2 dabei sind folgende Masken:

Seestern

Zebra

Koala

Discokugel

Gorilla

Dornteufel

Ork

Galax’SIS

Möwe

„The Masked Singer“ 2022: Indizien, Tipps, Vermutungen

Wie gewohnt gibt es in jeder Show von „The Masked Singer“ einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Die Indizien-Clips liefern wieder wichtige Tipps. Wer singt als Brilli? Wer performt als Seestern? Wer ist der Gorilla? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vemutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2022: Kostüme am 19.03.2022

In der ersten Folge von „The Masked Singer“ 2022 treten zehn Kandidaten an. Welche Kostüme am 19.03.2022 mit dabei sind, seht ihr hier:

Brilli

Koala

Gorilla

Seestern

Zebra

Möwe

Dornteufel

Ork

Galax'SIS

Discokugel

„The Masked Singer“ 2022: Ralf Schmitz unterstützt Rateteam

Rateteam natürlich wieder prominente Unterstützung. An diesem Samstag nimmt Ralf Schmitz Platz auf dem Stuhl neben In der ersten Folge von Staffel 6 bekommt dasnatürlich wieder prominente Unterstützung. An diesem Samstag nimmtPlatz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey . Für den Comedian ist es der erste Rätsel-Einsatz bei der Show.

„The Masked Singer“ 2022: Weitere Infos zu Staffel 6