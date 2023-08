„The Bear: King of the Kitchen“ auf Disney+ gestartet und erfreut die Fans nur ein Jahr nach der Veröffentlichung von Staffel 1 mit neuen Geschichten um Spitzenkoch Carmy. Gerade erst ist die zweite Staffel vonauf Disney+ gestartet und erfreut die Fans nur ein Jahr nach der Veröffentlichung von Staffel 1 mit neuen Geschichten um Spitzenkoch Carmy.

Zwei Staffeln in zwei Jahren gilt als recht sportlich in der Serienwelt. Da kommt direkt die Frage auf, ob das für eine weitere Fortsetzung ebenfalls gelten könnte. Gibt es Staffel 3? Wann erscheint sie? Und worum könnte es gehen? Hier erfahrt ihr, was wir dazu schon wissen.

Geht „The Bear: King of the Kitchen“ mit Staffel 3 weiter?

Bisher hat der Streamer Hulu, bei dem „The Bear“ in den USA läuft, noch nichts Konkretes über Staffel 3 verraten. Sollte sich dies ändern, erfahrt ihr das hier.

Die Erfolge von Staffel 1 und 2 lassen allerdings vermuten, dass die Serie fortgesetzt wird. Für den Emmy Award, der im September verliehen wird, wurde die Serie 13 Mal nominiert. Man kann also damit rechnen, dass „The Bear“ in diesem Jahr noch deutlich bekannter wird. Zudem ist die Geschichte des Küchenteams noch längst nicht auserzählt: Wird das Team es schaffen, das neue Restaurant in Chicago zu etablieren?

Wann startet Staffel 3?

Da es bisher noch keine fixe Zusage für eine dritte Staffel gibt, können wir auch nur über ein Startdatum mutmaßen. Sollte die Tradition von Staffel 1 und 2 fortgesetzt werden, dürften sich Fans auf einen Staffelstart im August 2024 freuen. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, findet ihr diese hier.

„The Bear“: Um was könnte es in Staffel 3 gehen?

Achtung, Spoiler! Auch wenn es noch keine konkrete Aussage über die Fortsetzung von „The Bear“ gibt: Showrunner Christopher Storer hat bereits durchblicken lassen, dass Darstellerin Ayo Edebiri in Staffel 3 selbst in einigen Folgen Regie führen soll. Das lässt vermuten, dass ihr Charakter „Sydney“ auch in der nächsten Staffel noch dabei sein wird. Als Souschefin des neuen Restaurants „The Bear“ unterstützt sie Koch Carmy. Und der muss auf sie zählen: Denn was auf den ersten Blick wie ein erfolgreiches Restaurant-Opening für Freunde und Familie wirkt, liefert bei genauerem Hinsehen einige Gründe zur Sorge. So beendet Carmy selbst am Ende von Staffel 2 seine Romanze mit Claire. Marcus hingegen verpasst einen wichtigen Anruf, bei dem es um Leben und Tod geht… Somit wäre reichlich Stoff für eine weitere Fortsetzung gegeben.

Wird in Staffel 3 voraussichtlich selbst Regie führen: Ayo Edebiri, die in „The Bear“ Souschefin Sydney spielt.

© Foto: 2023, FX Networks

Gibt es einen Trailer zu Staffel 3?

Da wir noch immer auf eine offizielle Bestätigung von Staffel 3 warten, können wir von einem Trailer nur träumen. Wer die zweite Staffel noch nicht gesehen hat, findet den Trailer dazu hier:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer in Staffel 3 dabei sein könnte

In Staffel 2 hat sich die Küchencrew von „The Bear“ gerade eingespielt. Wir können also davon ausgehen, dass sich daran in Staffel 3 nicht viel ändern wird. Mit Sicherheit wird es aber auch wieder einige Gastauftritte geben. Ob es sich dabei ebenfalls um Hollywood-Stars handeln wird (wir erinnern uns an Jamie Lee Curtis in Staffel 2), bleibt abzuwarten. Anbei findet ihr die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, die in Staffel 3 von „The Bear: King of the Kitchen“ wahrscheinlich wieder dabei sind:

Rolle – Schauspieler/-in