Dürfen Fans endlich auf Antworten hoffen? Die zweite Staffel der beliebten Serie „Only Murders in the Building“ auf Disney+ endete mit einem spannenden Cliffhanger. Nun ermittelt das Nachbarstrio in neuen Folgen am New Yorker Broadway.

Wann startet Staffel 3? Worum geht es? Und welche neuen Bewohner ziehen ins Arconia ein? Was ihr zur Fortsetzung von „Only Murders in the Building“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann startet Staffel 3 auf Disney+?

Die True Crime-Podcaster Mabel, Oliver und Charles kehren am Dienstag, 08.08.2023, auf unsere Bildschirme zurück. Somit startet die Serie in Deutschland wieder zeitgleich mit der Veröffentlichung beim Streamingdienst Hulu in den USA. Zum Auftakt dürfen sich die Fans über eine Doppelfolge freuen.

Wie viele Folgen hat die dritte Staffel?

Wie bereits bei den ersten beiden Staffeln erwartet die Zuschauer zehn Folgen. Diese haben wieder eine Länge von etwa einer halben Stunde.

Die Sendetermine von „Only Murders in the Building“ Staffel 3

Disney+ hat noch nicht bekannt gegeben, wann die einzelnen Folgen von Staffel 3 erscheinen. Da es bisher aber so war, dass die Veröffentlichung immer parallel zum Start in den USA war, gehen wir von einem wöchentlichen Rhythmus aus.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine seht ihr hier:

Folge 1: 08.08.2023

Folge 2: 08.08.2023

Folge 3: 15.08.2023

Folge 4: 22.08.2023

Folge 5: 29.08.2023

Folge 6: 05.09.2023

Folge 7: 12.09.2023

Folge 8: 19.09.2023

Folge 9: 26.09.2023

Folge 10: 03.10.2023

Gibt es schon einen Trailer zur dritten „Only Murders in the Building“-Staffel?

Ende Juli veröffentlichte der Streaming-Anbieter Hulu, bei dem „Only Murders in the Building“ in den USA läuft, den offiziellen Trailer der dritten Staffel. Diesen findet ihr hier:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Was zur Handlung von Staffel 3 bekannt ist

Die zweite Staffel von „Only Murders in the Building“ endet mit einem Zeitsprung und dem Mord von Broadway-Schauspieler Ben Glenroy. Dieser stirbt am Premierentag von Olivers Theaterstück. Der exzentrische Regisseur wird in Staffel 3 mehr im Fokus stehen und damit natürlich auch die New Yorker Theaterwelt, die Schauplatz der zehn neuen Folgen ist. Zum Kreis der Verdächtigen zählt diesmal auch Charles, dessen Liebesbeziehung in Staffel 2 unter die Lupe genommen wurde. Das Finale der Staffel offenbart bereits, dass Charles mit dem Mordopfer kurz vor dessen Tod hinter der Bühne in einen Streit gerät. Natürlich kommen aber auch wieder zahlreiche weitere Verdächtige infrage, die den Cast in Staffel 3 ergänzen. Diesmal wird also nicht hinter den Mauern des Arconias, sondern hinter den Kulissen des Broadways ermittelt. Zudem versprechen die Autoren der Show eine Menge Plottwists – was vielleicht auch die Fotos von Selena Gomez im Brautkleid am Set erklärt.

In Staffel 3 steht das Leben von Theaterregisseur Oliver im Fokus des Geschehens.

© Foto: 2022 Hulu / Craig Blankenhorn

Worum geht es in der Serie „Only Murders in the Building“?

Die New Yorker Mabel Mora, Oliver Putnam und Charles-Haden Savage wohnen nicht nur im selben historischen Gebäude, sie teilen auch eine Leidenschaft: ihre Liebe für True Crime. So finden die drei fremden Hobby-Detektive zueinander und beschließen, gemeinsam einen Podcast zu produzieren. Ihre Obsession verwickelt die Podcaster in einen Mord in der Nachbarschaft und sie beginnen, selbst nach dem Mörder zu suchen. Unnötig kompliziert machen sie ihre Ermittlungen durch fantasievolle Lügen, die sie sich gegenseitig zum Schutz eigener Geheimnisse erzählen. Nachdem das Trio bereits in Staffel 1 und 2 in brenzlige Situationen gerät, verspricht auch Staffel 3 wieder falsche Verdächtigungen, spannende Verbrecherjagden und unerwartete Twists.

Das ist der Hauptcast von „Only Murders in the Building“

Steve Martin, der den in die Jahre gekommenen Schauspieler Charles spielt, ist eine echte Hollywood-Größe. Der Schauspieler ist insbesondere auch als Komiker bekannt. Er spielte unter anderem in den Filmen „Der rosarote Panther“, „Im Dutzend Billiger“ oder „Vater der Braut“ die Hauptrolle. Zuletzt kündigte Martin an, seinen Rücktritt von der Filmleinwand nach dem Ende von „Only Murders in the Building“ in Betracht zu ziehen. Er selbst hat am Drehbuch für die Serie mitgeschrieben.

Selena Gomez zählt zu den erfolgreichsten Disney-Kinderstars. Ihren Durchbruch hatte die 31-Jährige 2007 als Hauptcharakter der Kinderserie „Die Zauberer vom Waverly Place“. Die Sängerin und Schauspielerin spielte seitdem in mehreren Filmen und Serien mit, darunter „Bad Neighbors 2“ oder Woody Allens „A Rainy Day in New York“.

Schauspieler Martin Short spielt den stets finanziell schlecht aufgestellten Theaterregisseur Oliver. Short selbst ist ebenfalls als Produzent, Drehbuchautor, Sänger und Komiker tätig. Zu sehen ist er unter anderem in der Apple-Serie „The Morning Show“ und „How I Met Your Mother“.

Die Besetzung von Staffel 3 im Überblick

Welche Schauspieler können wir in der dritten Staffel noch erwarten? Nicht mehr im Cast ist Nathan Lane, der in der Serie den Feinkosthändler Teddy Dimas spielt. 2022 bekam Lane für seine Rolle in Staffel 1 sogar einen Emmy, konnte aufgrund anderer Projekte aber nicht in Staffel 3 dabei sein. Stattdessen gibt es aber erstklassigen Zuwachs aus Hollywood: Schauspiel-Ikone Meryl Streep, unter anderem bekannt für „Der Teufel trägt Prada“, übernimmt erstmals eine Rolle in der Serie und steigt als Loretta ein. Wer sonst noch im Cast der dritten Staffel ist, seht ihr hier:

Rolle – Schauspieler