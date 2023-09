Disney+ Aktuell erscheinen wöchentlich auf neue Episoden der dritten Staffel „Only Murders in the Building“. Podcaster Mabel, Charles und Oliver sind wieder einmal Zeugen eines unnatürlichen Todes – doch diesmal zählt Charles selbst zu den Verdächtigen. Kaum ist die Lösung des Falls zum Greifen nah, fragen sich Fans, ob die drei New Yorker danach noch weiter ermitteln werden.

Wird es eine Staffel 4 geben? Wann können wir mit neuen Folgen rechnen? Wer könnte diesmal des Mordes bezichtigt werden? Was bisher zu einer Fortsetzung bekannt ist, verraten wir euch hier.

Geht „Only Murders in the Building“ mit Staffel 4 weiter?

Staffel 1 und 2 von „Only Murders in the Building“ waren extrem erfolgreich. Ähnliche Zuschauerzahlen werden auch für die dritte Staffel erwartet. Sollte das der Fall sein, gilt eine vierte Staffel als wahrscheinlich. Sobald Disney+ etwas verkündet, erfahrt ihr es hier.

Wann kann man mit Staffel 4 auf Disney+ rechnen?

Noch bleibt abzuwarten, ob Staffel 3 von „Only Murders in the Building“ an den Erfolg der ersten beiden Staffeln anknüpfen kann und die Serie verlängert wird. Folglich ist über eine vierte Staffel noch nichts bekannt. Durch die Streiks der Film- und Serien-Autoren in den USA verschieben sich zudem gerade zahlreiche Produktionen. Sollte es Neuigkeiten zum Produktionsstart einer neuen Staffel von „Only Murders in the Building“ geben, ergänzen wir es an dieser Stelle.

Mögliche Handlung von Staffel 4

Wie viele Mörder können in einem Haus eigentlich wohnen? Mit dieser Frage wurde der Mitschöpfer der Serie, John Hoffman, schön öfter konfrontiert. Gemeinsam mit Hauptdarsteller Steve Martin hat er am Skript für „Only Murders in the Building“ mitgeschrieben. Ein Ende der Serie ist für den Produzenten aber noch nicht in Sicht und damit steht weiteren Morden in der Nachbarschaft nichts im Wege. Nach einem Ausflug an den New Yorker Broadway in der dritten Staffel könnte nun wieder das historische Arconia und seine Bewohner im Mittelpunkt von Staffel 4 stehen.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 4?

Weder Disney+, noch Hulu, der Streaminganbieter, bei dem die Serie in den USA läuft, haben eine weitere Staffel bestätigt. Da sie folglich auch noch nicht produziert ist, gibt es derzeit keinen offiziellen Trailer zu einer vierten Staffel von „Only Murders in the Building“.

Das ist die Besetzung von „Only Murders in the Building“

Mit jeder neuen Staffel wächst der Cast von „Only Murders in the Building“ an um weitere Verdächtige und potenzielle Mörder. Eine Rückkehr von Feinkosthändler Teddy Dimas, gespielt von Nathan Lane, ist sehr wahrscheinlich. Der Schauspieler, der für seine Performance in Staffel 1 einen Emmy erhielt, konnte aufgrund anderer Projekte nicht in Staffel 3 dabei sein. Welche Schauspieler im aktuellen Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

