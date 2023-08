Für 13 Emmys nominiert und die erfolgreichste Serie beim Streaminganbieter Hulu: „The Bear: King of the Kitchen“ rund um den jungen Spitzenkoch Carmy fährt in den USA einen Erfolg nach dem anderen ein. Seit vergangenem Jahr wissen auch die Zuschauer in Deutschland, was es mit dem großen Hype auf sich hat – und für sie gibt es Grund zur Freude, denn mittlerweile ist auch Staffel 2 auf Disney+ verfügbar!

Wann die Folgen veröffentlicht werden, worum es in der Fortsetzung geht und wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Wann ist Staffel 2 von „The Bear“ auf Disney+ verfügbar?

Nachdem die erste Staffel 2022 erschienen war, durften sich die Fans in den USA bereits im Juni 2023 über neue Folgen beim Streamingdienst Hulu freuen. Die Zuschauer in Deutschland mussten sich da etwas länger gedulden: Staffel 2 ging am Mittwoch, 16. August 2023, vollständig auf Disney+ an den Start.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Während die erste Staffel acht Folgen umfasst, dürfen sich die Fans bei Staffel 2 über zwei Episoden mehr freuen. Somit gibt es zehn Folgen. Die Besonderheit: Sie haben keine einheitliche Länge. Mal dauert eine Episode unter 30 Minuten, mal über 60 Minuten.

Worum geht es in „The Bear: King of the Kitchen“?

Nach dem Selbstmord seines Bruders wird das Leben des aufstrebenden Jungkochs Carmy auf den Kopf gestellt. Statt Fine Dining besteht sein Alltag ab jetzt aus Sandwiches, denn er bekommt die Verantwortung für den familieneigenen Fast-Food-Laden und dessen Angestellte übertragen. Eine Küchencrew, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Neben den Konflikten untereinander müssen sich die Hauptcharaktere auch ihren inneren Konflikten stellen.

Darum geht es in Staffel 2

In Staffel 2 will das Team von „The Original Beef of Chicagoland“ ein neues Restaurant namens „The Bear“ aufmachen, stolpert dabei aber über so einige Hürden. Ob Bürokratieberge, böse Überraschungen bei der Renovierung oder die persönlichen Ängste kurz vor der Eröffnung: Das „The Bear“-Team muss auch in der zweiten Staffel wieder über sich hinauswachsen.

Das ist der Trailer zur zweiten Staffel

Disney+ veröffentlichte im Juni den deutschen Trailer zu Staffel 2 von „The Bear“. Hier könnt ihr einen Blick darauf werfen:

Das ist der Cast von „The Bear“ Staffel 2

Die Hauptrolle des aufstrebenden Kochstars übernimmt auch in der zweiten Staffel Jeremy Allen White. Viele Zuschauer dürften ihn aus der Serie „Shameless“ kennen, in der er zehn Jahre lang als Lip zu sehen war. Wer neben ihm zur Besetzung von „The Bear“ gehört, seht ihr in der Darsteller-Liste.

Rolle – Schauspieler/in

Carmen „Carmy“ Berzatto – Jeremy Allen White

Sydney – Ayo Edebiri

Richard „Richie“ Jerimovich – Ebon Moss-Bachrach

Tina – Liza Colón-Zayas

Natalie „Sugar“ Berzatto – Abby Elliott

Neil Fak – Matty Matheson

Ebraheim – Edwin Lee Gibson

Cicero – Oliver Platt

Marcus – Lionel Boyce

Pete – Chris Witaske

Gary – Corey Hendrix

Angel – Jose M. Cervantes

Manny – Richard Esteras

Chester – Carmen Christopher

Sydneys Father – Robert Townsen

Claire – Molly Gordan

Tiffany Jerimovich – Gillian Jacobs

Angela Brooks – Alma Washington

Luca – Will Poulter

Donna – Jamie Lee Curtis

Uncle Lee – Bob Odenkirk

Stevie – John Mulaney

Cousin Michelle – Sarah Paulson

Carmys verstorbener Bruder (in Rückblenden) – Jon Bernthal

Wird es Staffel 3 geben?

Aufgrund des Erfolgs der ersten beiden Staffeln gilt es als wahrscheinlich, dass es auch Staffel 3 geben wird. Showrunner Christopher Storer äußerte sich bereits optimistisch und verwies darauf, dass Darstellerin Ayo Edebiri in einigen Episoden die Regie übernehmen soll.