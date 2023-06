„Temptation Island VIP“ wagen RTL2 zeigt die Folgen ab Mitte Juni im Free-TV. Im Formatwagen vier prominente Paare den absoluten Treue-Test. Um herauszufinden, ob sie wirklich zueinander gehören, leben sie zwei Wochen lang getrennt voneinander in luxuriösen Villen. Dort sind sie von Singles umgeben, die sie in Versuchung bringen sollen. Nachdem die dritte Staffel zunächst nur auf RTL+ verfügbar war, steht jetzt die Ausstrahlung im linearen Fernsehen bevor:zeigt die Folgen ab Mitte Juni im Free-TV.

Wann ist der Start? Um wie viel Uhr laufen die Folgen jeweils? Und werden sie wiederholt? Was ihr zur TV-Ausstrahlung von Staffel 3 wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann startet „Temptation Island VIP“ auf RTL2?

Der Startschuss für die dritte Staffel von „Temptation Island VIP“ im Free-TV fällt am Mittwoch, 21. Juni 2023, um 22:20 Uhr auf RTL2.

Das sind die Sendetermine und Sendezeit von Staffel 3

RTL2 zeigt den prominenten Treue-Test immer mittwochs in Doppelfolgen. Los geht es jeweils um 22:20 Uhr. Wiederholt werden sie im Anschluss nicht.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1 und 2: 21.06.2023 um 22:20 Uhr

Folge 3 und 4: 28.06.2023 um 22:20 Uhr

Folge 5 und 6: 05.07.2023 um 22:20 Uhr

Folge 7 und 8: 12.07.2023 um 22:20 Uhr

Folge 9 und 10: 19.07.2023 um 22:20 Uhr

Folge 11 und 12: 26.07.2023 um 22:20 Uhr

Folge 13: noch nicht bekannt (Wiedersehen)

„Temptation Island VIP“ im Stream auf RTL+

Die dritte Staffel von „Temptation Island VIP“ wurde ab dem 4. Oktober 2022 in einem wöchentlichen Rhythmus auf RTL+ veröffentlicht. Die letzte Folge ging am 27. Dezember online. Beim Streamingdienst stehen die Episoden immer noch zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt benötigt ihr zum Streamen allerdings einen kostenpflichtigen Premium-Account. Ob die Folgen nach der Ausstrahlung für eine Woche lang kostenlos abrufbar sein werden, ist noch nicht bekannt.

So funktioniert „Temptation Island VIP“

Vier prominente Paare machen bei „Temptation Island VIP“ den ultimativen Liebes- und Treue-Test. Sie werden von ihren Partnern getrennt und verbringen mehrere Wochen in traumhafter Insel-Umgebung in noblen Villen. Dabei haben sie absolut keinen Kontakt zu ihrem jeweiligen Schatz. In den Villen warten allerdings jeweils elf flirtwillige Singles darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu verführen.

Der Insel-Aufenthalt ist dabei keineswegs ein lockerer Strand-Urlaub unter südlicher Sonne. Es gibt zwar wilde Partys und aufregende Dates, jedoch auch Workshops, bei denen ganz Selbst-Reflektion auf dem Programm steht. Moderatorin Lola Weippert zeigt den Vergebenen abends am Lagerfeuer Bilder von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Das führt erfahrungsgemäß zu großem Rätselraten: Hält sich jeder an die Verabredungen? Oder hat sich jemand auf die Versuchung eingelassen?

Lola Weippert moderiert Staffel 3

Nachdem Angela Finger-Erben die erste Staffel von „Temptation Island VIP“ moderiert hat, hat die ehemalige Radiomoderatorin Lola Weippert die Moderation ab der zweiten Staffel übernommen und ist somit auch in Staffel 3 wieder mit von der Partie.

Das sind die Teilnehmer von Staffel 3

Auch in der dritten Staffel der RTL-Show „Temptation Island VIP“ wagen vier prominente Paare den Treue-Test im TV. Wer die Kandidaten der neuen Staffel sind und von wem sie verführt werden sollen, erfahrt ihr hier: