Sonntag um 20:15 Uhr ist für viele TV-Zuschauer ein fixer Termin im Kalender: Der „Tatort“ gehört fest dazu, um das Wochenende ausklingen zu lassen. Doch jedes Jahr müssen die Krimi-Fans im Sommer einige Wochen ohne neue Fälle auskommen. Auch 2022 geht der Sonntagskrimi in die Sommerpause.

Wann läuft der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause?

Wann geht es weiter?

Hier erfahrt ihr, welcher Krimi der vorerst letzte neue Fall ist und wann ihr mit Nachschub rechnen dürft.

„Tatort: In seinen Augen“ ist der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause

In diesem Jahr geht der Sonntagskrimi später in die Sommerpause als in den Jahren zuvor. Der letzte „Tatort“, den das Erste davor als Erstausstrahlung zeigt, läuft am 26. Juni 2022. Im Vergleich: 2021 ging die Sommerpause schon am 6. Juni los, 2020 am 8. Juni und 2019 am 16. Juni.

„In seinen Augen“ ermitteln Heike Makatsch und Sebastian Blomberg als hartnäckige Mainzer Kommissare Berlinger und Rascher in einem Fall um zwei Freundinnen und einen Liebhaber. Inermitteln Heike Makatsch und Sebastian Blomberg als hartnäckige Mainzer Kommissare Berlinger und Rascher in einem Fall um zwei Freundinnen und einen Liebhaber. Wie der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause wird, lest ihr in der Kritik zu „In seinen Augen“.

Doch die Krimi-Fans dürfen sich anschließend noch auf einen weiteren neuen Sonntagskrimi freuen: Am 3. Juli 2022 läuft mit „Polizeiruf 110: Black Box“ noch eine Erstausstrahlung. Danach zeigt das Erste nur noch Wiederholungen.

Wann geht es nach der Sommerpause weiter?

In diesem Jahr müssen die Zuschauer wohl voraussichtlich acht Wochen auf ihren Sonntagskrimi verzichten – von Anfang Juli bis Ende August. 2021 waren es zwölf Wochen, 2020 sogar 13 Wochen. Ein genauer Termin für den ersten „Tatort“ nach der Sommerpause ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die verspätete Pause bedeutet übrigens nicht, dass es 2022 viel mehr „Tatorte“ gibt als in vorigen Jahren. Die kürzere Sommerpause scheint eher der Fußball-WM geschuldet, die dieses Jahr erst im November und Dezember das TV-Programm dominieren wird – auch an Sonntagen.

Diese Krimis laufen in der Sommerpause

Ganz ohne Sonntagskrimi müssen die ARD-Zuschauer natürlich nicht auskommen. Das Erste zeigt ab dem 10. Juli 2022 Wiederholungen. Welche das sind, seht ihr hier:

10.07.2022: „Tatort: Gefangen“ aus Köln (2020)

17.07.2022: „Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ aus Kiel (2020)

24.07.2022: „Tatort: Anne und der Tod“ aus Stuttgart (2019)

31.07.2022: „Tatort: Die goldene Zeit“ aus Hamburg (2019)

(Wir ergänzen die Liste fortlaufend.)

Mit dpa-Material von Gregor Tholl