Am Sonntag, 04.09.2022 , läuft der „Tatort: Das Verhör “ um 20:15 Uhr im Ersten .

, läuft der um im . Die Handlung und Kritik zum Sonntagskrimi aus Ludwigshafen .

und zum Sonntagskrimi aus . Besetzung, Mediathek und Sendetermine des Krimis im Überblick.

Im ersten „Tatort“ nach der Sommerpause muss sich die Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal an einem arroganten Bundeswehr-Hauptmann abarbeiten.

„Tatort: Das Verhör“: Der neue Krimi aus Ludwigshafen

Eine Frau wird am Rheinufer bestialisch verbrannt, Kommissarin Lena Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern stehen entsetzt vor der verkokelten Leiche. Der Mensch, der dafür verantwortlich ist, das ist den beiden Ermittlerinnen aus Ludwigshafen schnell klar, scheint speziell diese Frau unfassbar verabscheut zu haben – oder aber er ist ein notorischer und krankhafter Frauenhasser, der sein Opfer zufällig ausgewählt und wie eine Hexe im Mittelalter auf einem Scheiterhaufen verbrannt hat.

Die Feministin und Gerechtigkeitsfanatikerin Lena Odenthal wühlt sich im „Tatort: Das Verhör“ in ihren neuen Fall hinein und investiert ihre gesamte Leidenschaft und ihr fachliches Können in eine über viele Stunden dauernde Vernehmung in einem schmucklosen Verhörraum, die den Kern dieses Krimis ausmacht.

„Tatort: Das Verhör“: Handlung am 04.09.2022

Eine erste Spur führt zum Ex-Mann des Opfers, der ein Alibi hat. Eine fette Reifenspur lässt Lena Odenthal und Johanna Stern die fragwürdige Bekanntschaft von Bundeswehr-Hauptmann Ritter machen, der in einer nahen Kaserne stationiert ist und mit seinem auffälligen und großbereiften Pickup am Tatort gewesen sein muss – so gewaltige „Schlappe“, wie der pfälzische Kriminaltechniker Peter Becker sie kenntnisreich nennt, haben nur wenige Autos in der Region.

Hauptmann Ritter, den der blonde Hüne Götz Otto als arroganten Widerling mit herablassendem Dauergrinsen spielt, gibt an, in der Gegend geangelt und dabei einen dicken Hecht gefangen zu haben. Doch der Fisch, den der Hauptmann in seiner Kühltruhe aufbewahrt, ist nicht erst seit Tagen, sondern schon seit Wochen tot, wie Polizeiexperten nach einer Hausdurchsuchung herausfinden. Außerdem hat Hauptmann Ritter gerade seine Festplatte gelöscht, sein Pickup wurde in der Nähe des Tatorts gesehen, und in der Kaserne gilt er als ein alter weißer Mann von vorgestern, dem notorischer Frauenhass durchaus zuzutrauen ist – so hat er ein Problem damit, sich seiner Vorgesetzten, Oberstleutnant Angelika Limbach, unterzuordnen.

Besonders verdächtig macht sich der selbstgefällige Offizier aber bei einer ersten Vernehmung im Polizeipräsidium: Er beißt Johanna Stern in den Finger, als sie ihm eine Speichelprobe abnehmen will. Das ist nicht nur der Gipfel an Respektlosigkeit, sondern auch ein Fall für die weitaus erfahrenere Verhörspezialistin Lena Odenthal, die sich mit Leib und Seele ins Gefecht wirft. Das stundenlange Verhör wird zum packenden Psychoduell, bei dem sich die zornige Kommissarin und der arrogante Hauptmann nichts schenken und der Zuschauer voll auf seine Kosten kommt.

Hauptmann Hajo Kessler (Götz Otto) neigt während des Verhörs zu Ausrastern – aber nur, wenn er von Frauen befragt wird…

© Foto: SWR/Benoît Linder

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Das Verhör“ aus Ludwigshafen?

Der erste neue ARD-Sonntagskrimi nach der Sommerpause ist ein über weite Strecken spannendes Kammerspiel mit starken Mitwirkenden, aber einem unglaubwürdigen Ende – denn die dramatische Auflösung ist an den Haaren herbeigezogen.

Das bringt dem neuen „Tatort“ drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Das Verhör“: Besetzung am 04.09.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Krimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Lena Odenthal – Ulrike Folkerts

Johanna Stern – Lisa Bitter

Hauptmann Kessler – Götz Otto

Oberstleutnant Angelika Limbach – Katrin Röver

Patrick Werfel – Jonathan Müller

Anwalt Baki Kaya – Emre Aksizoglu

Oberstaatsanwalt Marquardt – Max Tidof

Edith Keller – Annalena Schmidt

Peter Becker – Peter Espeloer

Astrid Deckert – Christine Wilhelmi

Hauptfeldwebel Böwe – Marco Reimers

Antje Lukas – Lisa Wildmann

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen auf einen Blick:

Sonntag, 04.09.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 04.09.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 05.09.2022 um 03:50 Uhr

Dienstag, 06.09.2022 um 00:25 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht der Krimi dort nach der Ausstrahlung auch noch als Wiederholung zur Verfügung. „Tatort: Das Verhör“ könnt ihr nach der Erstausstrahlung drei Monate lang abrufen.

„Tatort“ am Sonntag: Alle Kommissare im Überblick

Aktuell ermitteln 21 Kommissare-Teams in ganz Deutschland und der Schweiz. Hier findet ihr die Ermittler nach Bundesland aufgelistet: