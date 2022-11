„Tatort“ am Sonntag gehört für viele Zuschauer fest dazu, um das Wochenende ausklingen zu lassen. Jede Woche geht es in der Krimi-Reihe in eine andere Stadt, wo die Kommissare jeweils in neuen Fällen ermitteln. Wenn am 27.11.2022 allerdings Wiederholung. Deram Sonntag gehört für viele Zuschauer fest dazu, um das Wochenende ausklingen zu lassen. Jede Woche geht es in der Krimi-Reihe in eine andere Stadt, wo die Kommissare jeweils in neuen Fällen ermitteln. Wenn amallerdings Thiel und Boerne aus Münster einen Mordfall an einem jungen Südamerikaner aufklären, dürfte das treuen Fans bekannt vorkommen – denn es handelt sich um eine

Warum kommt in dieser Woche kein neuer Sonntagskrimi? Wir klären auf, weshalb die Ausstrahlung der neuen Fälle pausiert.

Kein neuer „Tatort“ heute – Das steckt dahinter

einfachen Grund: An diesem Abend bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ab 20 Uhr ihr Der Blick ins TV-Programm zeigt: An diesem Sonntag, 27.11.2022, dürfen sich die Krimi-Fans nicht über einen neuen Fall freuen. Denn der „Tatort: Erkläre Chimäre“ lief bereits 2015 in der Erstausstrahlung und wird lediglich wiederholt. Das hat einen: An diesem Abend bestreitet die deutsche Nationalmannschaftihr zweites Gruppenspiel der Fußball-WM gegen Spanien . Das Interesse an der diesjährigen Weltmeisterschaft ist zwar verhältnismäßig gering, dennoch spart sich die ARD die neuen Fälle für spätere Sonntage auf.

27. Fall von Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne ansehen. Und damit nicht genug: Da auch die Talksendung Wer trotzdem nicht auf seinen Sonntagskrimi verzichten will, kann sich also denvon Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne ansehen. Und damit nicht genug: Da auch die Talksendung „Anne Will“ entfällt , dürfen sich Krimi-Fans direkt über einen weiteren Fall freuen. Ab 21:45 Uhr läuft die Wiederholung von „Tatort: Du allein“ aus Stuttgart.

Kleine Vorwarnung: In der kommenden Woche gibt es ebenfalls keinen neuen „Tatort“. Auch am 04.12.2022 zeigt das Erste zwei Wiederholungen hintereinander. Der nächste neue Sonntagskrimi läuft am 11.12.2022 – dann geht es für die Zuschauer im „Polizeiruf 110: Abgrund“ wieder an die polnische Grenze.