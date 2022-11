Sonntag ohne „Tatort“ ist für viele undenkbar. Seit mehr als fünf Jahrzehnten gehört die Krimi-Reihe fest ins ARD-Programm. 27.11.2022 eine Wiederholung gezeigt. Die Kommissare aus Münster müssen in „Erkläre Chimäre“ den Tod des 25-jährigen Luiz Bensao aufklären. Schon bald gibt es einige Verdächtige. Einohneist für viele undenkbar. Seit mehr als fünf Jahrzehnten gehört die Krimi-Reihe fest ins Während der Fußball-WM müssen die Zuschauer allerdings auf neue Folgen verzichten. So wird ameine Wiederholung gezeigt. Die Kommissare ausmüssen inden Tod des 25-jährigen Luiz Bensao aufklären. Schon bald gibt es einige Verdächtige.

Ist der Krimi als Stream verfügbar?

verfügbar? Worum geht es genau?

geht es genau? Wer sind die Schauspieler im Cast?

Alle Infos zum „Tatort: Erkläre Chimäre“ gibt es hier in der Übersicht – Ausstrahlung, Mediathek, Handlung und Besetzung.

„Tatort: Erkläre Chimäre“: Sendetermine und Sendezeit

Der Sendeplatz des „Tatort“ ist seit Jahrzehnten gesetzt. Das gilt auch für die Wiederholung. Sie läuft im Ersten zur Primetime und wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gezeigt. Die Erstausstrahlung von „Erkläre Chimäre“ war bereits vor sieben Jahren, im Mai 2015.

Die aktuellen Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Sonntag, 27.11.2022, um 20:15 Uhr im Ersten

Dienstag, 29.11.2022, um 01:00 Uhr im Ersten

„Tatort: Erkläre Chimäre“ in der ARD-Mediathek

Wer am 27. November 2022 keine Zeit hat, sich den „Tatort“ jedoch nicht entgehen lassen möchte, hat Glück. „Tatort: Erkläre Chimäre“ ist nach der Ausstrahlung der Sendung sechs Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

„Tatort: Erkläre Chimäre“: Handlung am 27.11.2022

Kommissar Frank Thiel und seine Kollegin Nadeshda Krusenstern bekommen einen neuen Fall. Der 25-jährige Luiz Bensao wurde in einer alten Schlachterei ermordet aufgefunden. Die erste Spur: eine Weinhandlung in der Nähe von Münster. Am Tag vor seinem Tod hat sich Luiz mit einem Taxi dorthin bringen lassen. Während Thiel und Krusenstern, die gerade erst zur Kommissarin ernannt wurde, die Ermittlungen übernehmen, kündigt sich bei Professor Karl-Friedrich Boerne Besuch aus Übersee an. Aus Florida kommt sein Erb-Onkel Gustav von Elst. Als dieser von dem Mord an Bensao erfährt, ist er sichtlich geschockt. Gustav hatte eine Affäre mit dem Südamerikaner. Luiz hat der Weinhandlung in Gustavs Namen eine Kiste voller teurem Champagner zum Kauf angeboten. Weiß er, wer ein Motiv für den Mord an Bensao haben könnte oder tappen die Ermittler weiter im Dunklen?

Gustav von Elst hatte eine Affäre mit dem ermoderten Luiz Bensao. Weiß er, wer der Mörder ist?

© Foto: WDR/Martin Valentin Menke

„Tatort: Erkläre Chimäre“: Besetzung am 27.11.2022

Axel Prahl und Jan Josef Liefers sind in ihren Rollen als Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne besetzt. Wer sonst noch in „Tatort: Erkläre Chimäre“ zu sehen ist, erfahrt ihr hier auf einen Blick.

Rolle – Schauspieler