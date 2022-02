Heute kommt es beim Finale der NFL-Saison 2021/22 zum großen Showdown zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals. Der Super Bowl findet in der heutigen Nacht von Sonntag, den 13 Februar, auf Montag, den 14. Februar, statt.

Die Übertragung übernimmt wie gewohnt der Free-TV-Sender ProSieben.

Wann startet die Übertragung auf ProSieben ?

? Gibt es eine Wiederholung ?

? Wo wird der Super Bowl im Internet im kostenlosen Livestream übertragen?

Super Bowl 2022 im Free-TV auf ProSieben: Übertragung und Zeitplan

Die deutschen NFL-Fans können wie auch die letzten Jahre den Super Bowl 2022 live im Fernsehen verfolgen. Die TV-Übertragung des Duells zwischen den Rams und den Bengals übernehmen die Free-TV-Sender ProSieben und ProSieben MAXX.

Der Zeitplan für die Übertragung des Super Bowls LVI auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr: Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX

Super Bowl Countdown auf ProSieben MAXX 22:45 Uhr: Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben

Super Bowl LVI Vorberichte auf ProSieben 00:30 Uhr: Super Bowl LVI auf ProSieben

Super Bowl LVI online im Livestream von DAZN und ran.de sehen

Auch im Internet wird ProSieben den gesamten Super Bowl live zeigen. Auf ran.de bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an, für den man sich weder registrieren noch anmelden muss.

Alternativ könnt ihr auch den Live-Stream von DAZN wählen, welcher neben dem deutschen Kommentar auch die Option bietet, den Super Bowl 2022 im US-amerikanischen Originalton zu verfolgen. Der Streamingdienst geht normalerweise ca. eine Stunde vor Kickoff auf Sendung, also ab ca. 23:40 Uhr.

Gibt es eine Wiederholung des Super Bowls auf ProSieben?

Es ist davon auszugehen, dass ProSieben MAXX auch in diesem Jahr das NFL-Finale am Montagvormittag ab 9 Uhr in der Wiederholung übertragen wird. Bereits im letzten Jahr strahlte der Sender das Spiel am nächsten Morgen erneut aus. Auf DAZN gab es das Event zudem im Re-Live zu sehen.

Super Bowl LVI: Alle Infos zum NFL-Finale 2022

In den nachfolgenden Artikeln bekommt ihr alle wichtigen Infos zum diesjährigen Super Bowl: