Am heutigen Donnerstag, 15.09.2022, stehen sich Stade Rennes und Fenerbahce Istanbul in der Europa League gegenüber. Beide Teams konnten am ersten Spieltag gewinnen und führen somit die Gruppe an. Fenerbahce Istanbul setzte sich gegen Dynamo Kiew durch, die Franzosen gewannen gegen AEK Larnaka.

Wo wird das Spiel heute zwischen Rennes und Fenerbahce live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Stade Rennes vs. Fenerbahce Istanbul – Europa League heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Donnerstag, den 15.09.2022, spielt Stade Rennes gegen Fenerbahce Istanbul. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr im Roazhon Park in Rennes. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Stade Rennes, Fenerbahce Istanbul

: Stade Rennes, Fenerbahce Istanbul Wettbewerb : Europa League 2022/23, 2. Spieltag

: Europa League 2022/23, 2. Spieltag Datum und Anpfiff : Donnerstag, 15.09.2022, 21:00 Uhr

: Donnerstag, 15.09.2022, 21:00 Uhr Spielort : Roazhon Park, Rennes

: Roazhon Park, Rennes Zuschauer : 29.778

: 29.778 Schiedsrichter: Alexey Kulbakov (Belarus)

Stade Rennes (weißes Trikot) gewann am ersten Spieltag der Euro League-Gruppenphase in Zypern bei AEK Larnaka.

© Foto: Ben Stansall/dpa

Europa League live: Wird das Spiel zwischen Rennes und Fenerbahce live im Free-TV übertragen?

nicht live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL besitzt die Rechte an der Europa League in dieser Saison, überträgt diese Partie aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Fans können das Spiel in einem Stream auf Die Partie zwischen Stade Rennes und Fenerbahce Istanbul wirdübertragen. Der Senderbesitzt die Rechte an der Europa League in dieser Saison, überträgt diese Partie aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Fans können das Spiel in einem Stream auf RTL+ live verfolgen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Europa League live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Das Spiel wird lediglich auf „RTL+“ gestreamt. Dieser Stream ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Fußball heute live im TV

Wo werden die Spiele der deutschen Mannschaften am Donnerstag, 15.9.2022, live im deutschen Free-TV und Pay-TV Fußball übertragen? Gibt es einen kostenlosen Stream für die Fußballspiele? Alles zur Übertragung: