Aleksandar Petrovic und seine Freundin Vanessa Nwattu nehmen am „Sommerhaus der Stars“ teil, um ihre Beziehung zu stärken und als Team zu glänzen. Entpuppt sich die RTL-Show nun als Liebes-Killer für die beiden?

Plötzlich kneift Aleksandar seine Freundin im Interview am Rücken. Sie zuckt kurz und schimpft:Aleks fragt: „Warum bist du gegen mich? Ich will dich nur beschützen?“„Wenn du das dir später angucken kannst und dir sagst: Boah, bin ich stolz, wie ich mit meiner Freundin umgehe. Dann mach das. Mal gucken, ob ich an dem Tag noch an deiner Seite bin. Das meine ich ernst!“