Fans der „Sissi“-Filme aufgepasst: Derzeit wird eine neue Serie über die österreichisch-ungarische Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef von Österreich gedreht. Die sechsteilige Event-Serie „Sisi“ soll Ende 2021 auf TVNow verfügbar sein.

Alle Infos zum Start, den Schauspielern und der Handlung sowie weitere Infos über die beliebte Kaiserin findet ihr hier.

„Sisi“ 2021: Die Handlung der Serie

Die Serie soll eine neue Sichtweise auf das Leben und die Beziehung der Kaiserin und des Kaisers von Österreich schaffen. Zwischen politischen Überzeugungen, kaiserlichen Verantwortungen und der Liebe der beiden füreinander wird die Zerrissenheit des Kaiser-Paares in dieser Serie beleuchtet. Eine frische Darstellung der Geschichte mit neuen und jungen Gesichtern in der Besetzung, gibt Eindrücke über das Leben der beliebten Kaiserin Sisi.

Wer sind die Darsteller der TVNow-Serie „Sisi“? Das erfahrt ihr hier.

„Sisi“ Besetzung: Die Schauspieler der Serie

Mit Jannik Schümann als Kaiser Franz Josef wurde ein junger, erfahrener und beliebter Schauspieler für die männliche Hauptrolle gecastet. Die Rolle der Sisi übernimmt ein noch unbekanntes Gesicht – die Newcomerin Dominique Devenport wurde als Kaiserin Elisabeth gecastet.

Die Besetzung aller Rollen im Überblick:

Dominique Devenport (Sisi)

Jannik Schümann (Kaiser Franz Josef)

Julia Stemberger (Herzogin Ludovica in Bayern, Sisis Mutter)

Pauline Rénevier (Herzogin Helene „Néné“ von Bayern, Schwester von Sisi)

Marcus Grüsser (Herzog Max in Bayern, Sisis Vater)

Désirée Nosbusch (Erzherzogin Sophie, Mutter von Franz Josef)

Giovanni Funiati (Graf Andrassy)

Tanja Schleiff (Gräfin Esterhazy)

Paula Kober (Fanny)

David Korbmann (Graf Grünne)

Yasmani Stambader (Lajos Farkas)

Produziert wird die Serie von Andreas Gutzeit und Jens Freels.

„Sisi“ TVNow: Start und Sendetermine

Bisher ist der Start der Event-Serie für das Ende diesen Jahres geplant. Wann genau die Serie auf TVNow zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Sobald weitere Infos zu den Sendeterminen gibt, findet ihr sie hier.

Im TV wird die Serie nach bisherigem Stand 2022 im ORF zu sehen sein.

„Sisi“ Serie auf Netflix: „The Empress“

Nicht nur die RTL-Mediengruppe bedient sich am Phänomen „Sisi“: Auch Netflix hat eine Serie über die legendäre Kaiserin geplant. Die Dreharbeiten zu „The Empress“, so der aktuelle Arbeitstitel, starten im August. Was bisher zu der Serie bekannt ist, erfahrt ihr hier: