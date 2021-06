Schweden am heutigen Freitag, den 18.06.2021 auf die Slowakei. Bei der EM 2021 trifftam heutigen Freitag, denauf die

Zieht der vermeintlich größte Außenseiter womöglich schon ins Achtelfinale ein? Die Slowaken hoffen auf eine Leistung wie beim 2:1 gegen Polen. Von zwei Corona-Fällen einen Tag vor dem Spiel wollen sie sich auch nicht ablenken lassen. Gespannt sein dürfen die Schweden-Fans, ob sich das Team wieder im Catenaccio-Stil präsentiert wie beim 0:0 zum Auftakt in Sevilla gegen Spanien. Laut Trainer Janne Andersson will es „einen etwas anderen taktischen Ansatz“ wählen. „Es wird ein anderes Spiel.“

Wo wird das Gruppenspiel der EM 2021 live im TV und Stream übertragen? Wird Schweden gegen in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Schweden gegen Slowakei – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Schweden trifft am Freitag, den 18.06.2021, auf die Slowakei. Das EM-Spiel findet um 15:00 Uhr in der Gazprom Arena in St. Petersburg (Russland) statt und wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:Schweden, Slowakei

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe E

Datum und Uhrzeit: 18.06.2021, 15:00 Uhr

Spielort: Gazprom Arena (St. Petersburg)

Zugelassene Zuschauer: 30.000

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Assistenten: Jan Seidel (Hennigsdorf), Rafael Foltyn (Wiesbaden)

Vierter Offizieller: Georgi Kabakov (Bulgarien)

Video-Assistent: Marco Fritz (Korb)

ARD und ZDF - Wird Schweden gegen Slowakei live im Free-TV übertragen?

Das EM-Spiel zwischen Schweden und Slowakei wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Weder ARD noch ZDF haben sich Rechte an der Übertragung von Schweden gegen Slowakei gesichtert. Das Spiel wird exklusiv auf MagentaTV zu sehen sein.

EM 2021 Übertragung heute: Wer überträgt Schweden gegen Kroatien im Live-Stream?

Da das Spiel Schweden gegen Kroatien nicht im Free-TV zu sehen sein wird, gibt es auch keine kostenlose Übertragung im Live-Stream.

Allerdings bietet die Telekom eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung am 18.06.2021 um 15 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: -

Schweden vs. Slowakei: Übertragen Sky oder DAZN das Deutschland-Spiel live?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie findet ihr allerdings die Highlights des Spiels Schwden gegen Slowakei auf der Streamingplattform von DAZN.

