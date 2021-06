Schweden und Polen aus Gruppe E aufeinander. Schweden ist mit vier Punkten aus den ersten zwei Partien bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Für Polen und Superstar Robert Lewandowski zählt nur ein Sieg. Am 23. Juni 2021 treffen bei der EM 2021 undausaufeinander. Schweden ist mit vier Punkten aus den ersten zwei Partien bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Für Polen und Superstar Robert Lewandowski zählt nur ein Sieg.

Alle Informationen zu der Begegnung Schweden gegen Polen. Wann und wo findet die Partie statt? Welche Sender übertragen das EM-Spiel im Free-TV – ARD oder ZDF – und wo sind kostenlose Live-Streams online zu sehen?

EM-Spiel 2021 Schweden gegen Polen: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das letzte Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Schweden und Polen findet am Mittwoch, 23.06.2021, statt. Anpfiff ist um 18:00 Uhr in der Gazprom Arena in St. Petersburg (Russland). Das Stadion ist für knapp 68.000 Zuschauer ausgelegt – bei der EM dürfen knapp 30.000 hinein.

Die Eckdaten zur Partie im Überblick:

Teams: Schweden, Polen

Schweden, Polen Gruppe: E

E Datum: Mittwoch, 23.06.2021

Mittwoch, 23.06.2021 Uhrzeit: 18:00 Uhr

18:00 Uhr Zuschauer: 30.0000

30.0000 Spielort: Gazprom Arena St. Petersburg, Russland)

Gazprom Arena St. Petersburg, Russland) Schiedsrichter: Oliver, Michael (England)

Oliver, Michael (England) Assistenten: Burt, Stuart (England), Bennett, Simon (England)

Burt, Stuart (England), Bennett, Simon (England) Vierter Offizieller: Taylor, Anthony (England)

Taylor, Anthony (England) Video-Assistent: Kavanagh, Christopher (England)

ARD oder ZDF: Welcher Sender überträgt Schweden gegen Polen im TV?

Das EM-Spiel Schweden gegen Polen wird nicht wie die meisten Partien live auf einem öffentlich-rechtlichen Sender übertragen: Das ZDF überträgt zeitgleich zur Partie das Spiel Slowakei - Spanien. Das ZDF zeigt am Mittwoch, 23.06.2021, im Anschluss an die Partie Slowakei gegen Spanien, eine Zusammenfassung der Partie Schweden gegen Polen.

EM 2021 Übertragung von Schweden gegen Polen: Wo gibt es den Live-Stream online?

In der ZDF-Mediathek kann man das Spiel NICHT im Live-Stream verfolgen. Live im Stream ist das Fußballspiel nur auf MagentaTV zu sehen – allerdings kostenpflichtig. Die Telekom hat sich die exklusiven Rechte an zehn Spielen während der EM 2021 gesichert. Für den Streaminganbieter braucht man ein Abo für 10 Euro monatlich.

Schweden vs. Polen: Übertragung des EM-Spiels auf Sky oder DAZN?

Keiner der Streamingdienste, Sky und DAZN, habt sich die Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 geholt.

Alle Infos zur Übertragung am 23.06.2021 noch einmal im Überblick:

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der EM 2021 erfahrt ihr hier:

Schweden gegen Polen: Kader und Aufstellung der Teams

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Schweden

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Quaison

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Polen

Szczęsny - Bereszyński, Bednarek, Glik - Jóźwiak, Moder, Krychowiak, Zieliński, Puchacz - Lewandowski, Świderski

EM 2021 - Stand der Drittplazierten: Wer ist im Achtelfinale?

Weltmeister Frankreich, England, Tschechien, Schweden und die Schweiz waren am Montag kampflos ins Achtelfinale eingezogen. Das Quintett profitierte davon, dass in den Gruppen B und C nach den abschließenden Vorrundenspielen die Tabellendritten Finnland und Ukraine jeweils nur drei Punkte haben. Somit zählen die fünf Teams mit jeweils vier Zählern auf dem Konto zumindest zu den besten vier Gruppendritten.

Zuvor hatten sich bereits Italien, Wales, Belgien und die Niederlande für die K.o.-Runde qualifiziert. Am Montagabend lösten auch Dänemark und Österreich als Zweite in den Gruppen B und C das Achtelfinalticket. Deutschland reicht am Mittwoch ein Remis gegen Ungarn auf jeden Fall zum Weiterkommen.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: