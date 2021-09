Am heutigen Dienstag, den 28.09.2021, spielt Paris St. Germain am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Manchester City.

Lionel Messi hat nach seiner Knieblessur das Abschlusstraining von Paris Saint-Germain vor dem Kracher-Spiel in der Champions League gegen Manchester City bestritten. Es deutet also alles darauf hin, dass Messi nach zwei Spielen Pause zurückkehrt. In der Partie der Ligue 1 gegen Olympique Lyon hatte sich der 34 Jahre alte argentinische Fußball-Superstar eine Verletzung im linken Knie zugezogen. Gegen Manchester City würde es an diesem Dienstag im Parc des Princes von Paris neben vielen Weltklasse-Spielern auch zu einem besonderen Wiedersehen kommen. City-Coach Pep Guardiola und Messi feierten einst zusammen beim FC Barcelona große Erfolge. Spannung ist garantiert.

Wo wird Paris St. Germain gegen Manchester City live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Topspiel in der CL-Gruppenphase.

Champions-League-Gruppenphase heute – PSG gegen Man City: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Zuschauer

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Paris und Manchester findet am Dienstag, den 28.09.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Paris im Parc de Princes.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Paris St. Germain, Manchster City

: Paris St. Germain, Manchster City Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.09.2021, 21:00 Uhr

: 28.09.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Parc de Princes, Paris

: Parc de Princes, Paris Schiedsrichter : del Cerro Grande, Carlos (Spanien)

: del Cerro Grande, Carlos (Spanien) Assistenten : Cebrian Devis, Pau (Spanien); Alonso Fernandez, Roberto (Spanien)

: Cebrian Devis, Pau (Spanien); Alonso Fernandez, Roberto (Spanien) Vierter Offizieller : Jaime Latre, Santiago (Spanien)

: Jaime Latre, Santiago (Spanien) Video-Assistent : Martinez Munuera, Juan (Spanien)

: Martinez Munuera, Juan (Spanien) VAR-Assistent : Dingert, Christian (Gries)

: Dingert, Christian (Gries) Zuschauer: noch offen

Riyad Mahrez von Manchester City spricht mit Trainer Pep Guardiola an der Seitenlinie. Der City-Trainer freut sich auf das Duell mit Paris St. Germain.

© Foto: Martin Rickett/dpa

PSG – Manchester City live im TV und Stream: Gibt es heute eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Paris und Manchester wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch Amazon Prime-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung Paris St. Germain vs. Manchster City am 28.09.2021 um 21:00 Uhr:

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Paris Saint Germain vs. Man City gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Paris gegen Manchster kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Paris gegen Manchsterverfolgen.

