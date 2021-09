Am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2021 empfängt Borussia Dortmund am morgigen Dienstag, den 28.09.2021, Sporting Lissabon im eigenen Stadion.

Ob der BVB-Topstürmer Erling Haaland allerdings rechtzeitig für das Spiel gegen die Portugiesen fit wird, ist bislang noch unklar. Der Norweger wurde schon am vergangenen Wochenende bei der Bundesliga-Niederlage gegen Gladbach (0:1) schmerzlich vermisst. Auch ob der verletzte Marco Reus für das Gruppenspiel zur Verfügung steht, dürfte sich erst wenige Stunden vor Anpfiff entscheiden.

Unabhängig von der Genesung der beiden Schlüsselspieler gab sich Trainer Marco Rose kämpferisch: „Wir hauen uns morgen rein, damit die Fans einen schönen Abend haben - auch wenn es ohne Erling sein muss. Wenn die Hymne angeht, geht es darum, drei Punkte einzufahren.“

Wo wird Dortmund gegen Sportin live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Chamions-League-Spiel des BVB am 28.09.2021.

Champions-League-Gruppenphase – BVB gegen Sporting : Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon findet am Dienstag, den 28.09.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Dortmund. Im Signal-Iduna-Park werden rund 25.000 Zuschauer für das deutsch-portugiesische Duell zugelassen. Normalerweise bietet das größte Stadion Deutschland Platz für 81.365 Fans.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Sporting Lissabon

: Borussia Dortmund, Sporting Lissabon Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.09.2021, 21:00 Uhr

: 28.09.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter : Srdjan Jovanovic (Serbien)

: Srdjan Jovanovic (Serbien) Assistenten : Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (beide Serbien)

: Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (beide Serbien) Vierter Offizieller : Novak Simovic (Serbien)

: Novak Simovic (Serbien) Video-Assistent : Pol van Boekel (Niederlande)

: Pol van Boekel (Niederlande) VAR-Assistent : Kevin Blom (Niederlande)

: Kevin Blom (Niederlande) Zugelassene Zuschauer: 25.000 Zuschauer

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Sporting wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat Amazon Prime.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch DAZN-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung BVB – Lissabon am 28.09.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Pay-TV: -

Übertragung auf Amazon Prime, DAZN, Free-TV, Sky – Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase?

DAZN, Sky, Free-TV oder Amazon Prime – Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase der Champions League live? Alle Infos zur Übertragung der Champions League bekommt ihr hier:

Champions League auf Amazon Prime: Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement?

Kunden von Amazon Prime müssen nichts weiter tun: Die Übertragung der Champions-League-Partie Dortmund gegen Sporting gehört zum Angebot von Prime Video.

Für Nicht-Kunden gibt es sogar eine Möglichkeit, die Königsklasse am Dienstag kostenlos zu schauen. Denn Amazon bietet eine 30-tägige Testphase. Sie müssen sich rechtzeitig abmelden, sonst wird‘s kostenpflichtig. Derzeit kostet das Monatsabo 7,99 Euro, für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.