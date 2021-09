Erling Haaland wieder fit für das CL-Spiel des BVB heute gegen Sporting Lissabon? Es ist nicht nur eine heiß im Netz diskutierte, sondern vor allem auch sehr häufig gesuchte Frage. Eine Frage zumal, die direkte Auswirkungen auf die Aufstellung von Borussia Dortmund im zweiten Spiel der Muskelfaserriss laboriert. Wirdfür das CL-Spiel des? Es ist nicht nur eine heiß im Netz diskutierte, sondern vor allem auch sehr häufig gesuchte Frage. Eine Frage zumal, die direkte Auswirkungen auf dieim zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenhase heute . Im Internet wird darüber diskutiert, ob Haaland an einemlaboriert.

Der Zauberstürmer braucht eine Wunderheilung. „Ich traue Erling Haaland viel zu“, sagte Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose am Montag und lächelte dabei recht gequält: „Aber bei ihm tut’s noch richtig weh. Vielleicht hat er ja gut gegessen und gut geschlafen, dann geht es vielleicht doch noch schneller.“





Dortmunds Trainer Marco Rose (links) bedankt sich nach dem Spiel bei Erling Haaland. Kann er auch in der Aufstellung heute auf den Norweger setzen? Wird Haaland wieder fit?

© Foto: Bernd Thissen/DPA An menschlichen Maßstäben gemessen wird der unersetzliche norwegische Ein-Mann-Tornado jedoch auch in der Champions-League gegen Sporting Lissabon ausfallen. Die maladen Muskeln bremsen den wichtigsten Spieler aus, das Abschlusstraining verpasste er. Auch bei Marco Reus (Kapselreizung im Knie) „wird es eng“, so Rose. Der Kapitän trainierte aber am Montagabend immerhin mit einem Tape über dem Knie.

Champions-League-Gruppenphase – BVB gegen Sporting: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon findet am Dienstag, den 28.09.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Dortmund. Im Signal-Iduna-Park werden rund 25.000 Zuschauer für das deutsch-portugiesische Duell zugelassen. Normalerweise bietet das größte Stadion Deutschland Platz für 81.365 Fans.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Sporting Lissabon

: Borussia Dortmund, Sporting Lissabon Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.09.2021, 21:00 Uhr

: 28.09.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter : Srdjan Jovanovic (Serbien)

: Srdjan Jovanovic (Serbien) Assistenten : Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (beide Serbien)

: Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (beide Serbien) Vierter Offizieller : Novak Simovic (Serbien)

: Novak Simovic (Serbien) Video-Assistent : Pol van Boekel (Niederlande)

: Pol van Boekel (Niederlande) VAR-Assistent : Kevin Blom (Niederlande)

: Kevin Blom (Niederlande) Zugelassene Zuschauer: 25.000 Zuschauer

BVB heute live gegen Lissabon: Hier wird Borussia Dortmund in der CL übertragen

Wer die mit Spannung erwartete Partie des BVB heute live sehen möchte, kann sich in diesem Artikel darüber informieren, wo das Spiel läuft.

Mögliche Aufstellungen des BVB heute gegen Sporting Lissabon

Voraussichtliche Formation von Borussia Dortmund

Wie der „Kicker“ berichtet könnte – vorbehaltlich der Verletzungen oder der Genesung von Marco Reus und Erling Haaland – die Startaufstellung des BVB heute so aussehen:

Tor:Kobel

Abehr: Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro

Mittelfeld:Witsel, Bellingham, T. Hazard, Dahoud

Sturm: Moukoko, Malen

Ersatzspieler des BVB

Bürki, Hitz, Unbehaun, Passlack, Pongracic, N. Schulz, Brandt, Kamara, Raschl, Reinier, Reus, M. Wolf, Haaland, Knauff

Bei Dortmund fehlen verletzt

Can (Muskelverletzung)

Collins (Knieverletzung)

Coulibaly (Aufbautraining)

Morey (Schwere Knieverletzung)

Reyna (Muskelverletzung)

Schmelzer (Reha nach Knieverletzung)

St. Tigges (Muskelverletzung)

Zagadou (Aufbautraining)

Voraussichtliche Aufstellung von Sporting Lissabon heute