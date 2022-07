Erst vor kurzem liefen die neuen Folgen vom „Praxis mit Meerblick“ im Ersten. Für die ARD-Zuschauer ging es mit Nora Kaminski wieder nach Rügen. Doch die Geschichten um die Insel-Ärztin gehen weiter: Aktuell werden drei alte Folgen der beliebte Reihe als Wiederholung ausgestrahlt. Weiter geht es mit „Sehnsucht“ am Freitag, 01.07.2022. Darin kommt Nora Kaminski einem Medikamenten-Betrug auf die Schliche, der durch eine Fehldiagnose aufgeflogen ist.

„Praxis mit Meerblick – Sehnsucht“: Sendetermine

Der Startschuss der drei Wiederholungsfolgen ist bereits am Freitag, 24. Juni 2022 gefallen. „Sehnsucht“ ist somit die zweite Folge der Wiederholungs-Reihe und hat eine Länge von ca. 90 Minuten. Der Sendetermin und Wiederholung im Überblick:

Freitag, 01.07.2022, um 20:15 Uhr

Wiederholung, 02.07.2022, um 01:45 Uhr.

„Praxis mit Meerblick – Sehnsucht“: ARD Mediathek

Wer die Folge verpasst hat Glück: Nach Ausstrahlung ist „Sehnsucht“ in der ARD-Mediathek verfügbar. Für insgesamt sechs Monate könnt ihr die Episoden streamen.

„Praxis mit Meerblick“: Darum geht es in „Sehnsucht“

Eigentlich haben Nora und ihr Ex-Mann Peer beschlossen, dass etwas Abstand beiden gut tun würde. Doch das Vorhaben ist schnell verflogen, als Sohn Kai die Hilfe seines Vaters auf der Insel benötigt. Ein schwerer Verkehrsdelikt, Fahrerflucht nach einem nächtlichen Unfall, belastet den Jura-Studenten. Was er jedoch seinen Eltern verschweigt: Nicht er saß am Steuer sondern seine Freundin Mandy. Blind vor Liebe nimmt er in Kauf, in Verdacht zu geraten. Auch das Unfallopfer, ein illegal beschäftigter Erntehelfer aus Osteuropa, braucht Noras ärztliche Hilfe – ohne, dass die Polizei davon Wind bekommt. Ausgerechnet Dr. Heckmann, auf den Nora nicht gut zu sprechen ist, muss der Familie aus der verzwickten Lage helfen. Doch schon bald erfährt die Ärztin, dass auch der Chefarzt ein dunkles Geheimnis hütet: Sie verdächtigt einen jungen Arzt aus Heckmanns Team, in einen Betrug mit teuren Medikamenten verwickelt zu sein. Aufgefallen ist ihr das durch einen Patienten, der behauptet, bald sterben zu müssen. Unterdessen platzt Dr. Hannes Stresow der Kragen, denn er hat es satt, ständig für seine Kollegin einzuspringen.

Nora und ihre Familie befinden sich in einer ziemlich verzwickten Lage. Doch dabei lüftet sie einen schwerwiegenden Betrug.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

„Praxis mit Meerblick – Sehnsucht“: Darsteller

Treuen Fans sind die Gesichter der Schauspieler bereits bekannt. Vor allem die Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn alias Nora Kaminski bleibt den Zuschauern mit ihrer sympathischen Art in Erinnerung. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, sehr ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Peer Kaminski – Dirk Borchardt

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Schwester Mandy – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Paul Patzke – Joachim Nimtz

Vera – Nadja Engel

Ursula Finkenlade – Eva Weißenborn

Dr. Finkenlade – Ulrich Friedrich Brandhoff

Jana Bug – Anne Weinknecht

Yegor – Eugen Knecht

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Petra Buchholz – Ulrike Hübschmann

Gerichtsdiener Nöwen – Andreas Schröders

Bademeisterin – Anne Grabowski

Denys – Viktor Bashmakov

Wo wurde „Praxis mit Meerblick – Sehnsucht“ gedreht?

Die atemberaubenden Kulissen werfen die Frage auf, wo der Spielfilm aufgenommen wurde. Gedreht wurde in Berlin und Stralsund. Ebenfalls war die Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern Drehort der Filmproduktion.

Alle Wiederholungs-Folgen im Überblick

Der „Freitag im Ersten“ ist für die „Praxis mit Meerblick“- Zuschauer ein guter Start ins Wochenende. Um die drei Wiederholungs-Folgen mit der „Ärztin ohne Doktortitel“ bloß nicht zu verpassen, seht ihr hier im Überblick, wann die Filme an drei Freitagen laufen: