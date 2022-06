Erst vor kurzem liefen die neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick“ im Ersten. Für die ARD-Zuschauer ging es mit Nora Kaminski wieder nach Rügen. Doch von der sympathischen Insel-Ärztin kann man nicht genug bekommen: Ab dem 24. Juni 2022 werden drei alte Folgen der beliebte Reihe als Wiederholung ausgestrahlt. Los geht es mit „Alte Freunde“. Darin sind Nora Kaminskis medizinische und menschliche Qualitäten gefragt. Und auch ihr Ex-Mann möchte nicht aus ihrem Leben...

Wann läuft die Folge?

Worum geht es im Film?

Gibt es die Folge in der Mediathek?

Wer sind die Darsteller?

Sendetermine, ARD Mediathek, Handlung, Besetzung – alle Infos zum Film aus der Reihe „Praxis mit Meerblick“ gibt es hier in der Übersicht.

„Praxis mit Meerblick – Alte Freunde“: Sendetermine

Der Startschuss der drei Wiederholungsfolgen fällt am Freitag, 24. Juni 2022 zur Primetime. „Alte Freunde“ hat eine Länge von ca. 90 Minuten und wird im Ersten um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wiederholt wird die Episode am 25.06.2022 um 01:20 Uhr .

„Praxis mit Meerblick – Alte Freunde“: ARD Mediathek

Wer die Folge verpasst hat Glück: Nach Ausstrahlung ist „Alte Freunde“ in der ARD-Mediathek verfügbar. Für insgesamt sechs Monate könnt ihr die Episoden streamen.

„Praxis mit Meerblick – Alte Freunde“: Handlung

Nora Kaminski hat in Dr. Hannes Stresow die ideale Verstärkung für ihre „Praxis mit Meerblick“ gefunden. Zu der spontanen „Ärztin ohne Doktortitel“ ist der organisierte Kollege die beste Ergänzung. Umso mehr verblüfft es Nora, als der Patient Thorsten Thieme in der Praxis auftaucht und Hannes emotional reagiert. Zwischen den beiden muss etwas in der DDR-Zeit vorgefallen sein. Mit rätselhaften Symptomen ist Thieme bei Nora gut aufgehoben, denn schnell entdeckt sie einen Herzfehler. Da zwischen den Männern noch Unausgesprochenes liegt, sind Kummer und Aufregung alles andere als ungefährlich. Um ihren Patienten zu einer Behandlung zu überreden, muss sie jetzt ihre Menschlichkeit und ärztliches Geschick einsetzen.

Doch nicht nur beruflich ist es für die Insel-Ärztin emotional: Ihre Vergangenheit mit Ex-Mann Peer scheint sie einzuholen. Es passt ihr gar nicht, dass er sich mit seiner neuen Frau Doro ein Boot auf „ihrer“ Insel gekauft hat. Nora wird den beiden also öfter als gewollt über den Weg laufen. So ganz hat sie die Sache mit Peer doch nicht überwunden...

Thieme braucht dringend ärztliche Hilfe und sucht diese in Noras Praxis. Dabei trifft er auf einen Freund, der alte Wunden aufreißt.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

„Praxis mit Meerblick – Alte Freunde“: Darsteller

Treuen Fans sind die Gesichter der Schauspieler bereits bekannt. Vor allem die Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn alias Nora Kaminski bleibt den Zuschauern mit ihrer sympathischen Art in Erinnerung. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, sehr ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Peer Kaminski – Dirk Borchardt

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Schwester Mandy – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Thorsten Thieme – Kai Ivo Baulitz

Doro Kaminski – Julia Schäfle

Michelle Pfeiffer – Caroline Scholze

Patrick Kubatsky – Paul Busche

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Erik Stresow – Timo Hack

Lisa Stresow – Marla Quandt

Bochumer Student – Thore Lüthje

Wo wurde „Praxis mit Meerblick – Alte Freunde“ gedreht?

Die atemberaubenden Kulissen werfen die Frage auf, wo der Spielfilm entstanden ist. Gedreht wurde in Berlin und Stralsund. Ebenfalls war die Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern Drehort der Filmproduktion.

Alle Wiederholungs-Folgen im Überblick

Der „Freitag im Ersten“ ist für die „Praxis mit Meerblick“-Zuschauer ein guter Start ins Wochenende. Um die drei Wiederholungs-Folgen mit der „Ärztin ohne Doktortitel“ nicht zu verpassen, seht ihr hier im Überblick, wann die Filme an drei Freitagen laufen: