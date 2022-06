Für ARD-Zuschauer geht es ab Anfang Juni wieder in die niederländische Hauptstadt: Staffel 2 der Krimi-Reihe „Kommissar Van der Valk“ startet am Sonntag, 05.06.2022, im Ersten. Die Serie handelt von den Ermittlungsarbeiten des Kommissars und seines Teams. In den neuen Folgen ermitteln sie wieder in verschiedenen Kriminalfällen im Herzen Amsterdams.

Alle Informationen rund um Sendetermine, Wiederholung, Handlung, Besetzung, Drehort und Reihenfolge der Filme findet ihr hier im Überblick.

„Kommissar Van der Valk“: Sendetermine von Staffel 2

Die zweite Staffel besteht aus drei Folgen, die an drei Abenden jeweils um 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden. Der Startschuss fällt am Pfingstsonntag, 05.06.2022.

Alle Sendetermine samt Sendezeit findet ihr hier im Überblick:

„ Gejagt in Amsterdam“ – Sonntag, 05. Juni 2022 , um 21:45 Uhr

– Sonntag, , um 21:45 Uhr „ Blut in Amsterdam“ – Montag, 06. Juni 2022 , um 21:45 Uhr

– Montag, , um 21:45 Uhr „Abrechnung in Amsterdam“ – Sonntag, 12. Juni 2022, um 21:45 Uhr

„Kommissar Van der Valk“: Wiederholung von Staffel 2

Wer die Folgen verpasst, kann sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal als Wiederholung im TV sehen.

Die Termine samt Sendezeit im Überblick:

„ Gejagt in Amsterdam“ – Montag, 06. Juni 2022 , um 01:20 Uhr

– Montag, , um 01:20 Uhr „ Blut in Amsterdam“ – Dienstag, 07. Juni 2022 , um 02:35 Uhr

– Dienstag, , um 02:35 Uhr „Abrechnung in Amsterdam“ – Montag, 13. Juni 2022, um 01:40 Uhr

„Kommissar Van der Valk“: Staffel 2 in der ARD-Mediathek

Falls ihr die zweite Staffel nicht im TV sehen könnt, habt ihr Glück: Alle drei Folgen sind bereits ab dem 03. Juni 2022 um 05:30 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort sind sie sechs Monate lang als Stream abrufbar.

„Kommissar Van der Valk“: Handlung von Staffel 2

Der erfolgreiche Ermittler Kommissar Van der Valk ist eigensinnig, fesselnd und geheimnisvoll. Als Hauptdarsteller verkörpert Marc Warren den Titelhelden der Krimireihe. In Staffel 2 der deutsch-niederländisch-britischen Krimi-Serie wird der Van der Valk in drei neuen Fällen vor berufliche Herausforderungen gestellt. Der Drehbuchautor Chris Murray lässt die Kultserie aus den 1970er und 1990er Jahren in einer modernen Version mit aktuellen Plots und Charakteren aus der heutigen Zeit neu aufleben.

Van der Valks Team setzt sich erneut aus seiner Vertrauten Lucienne Hassell, dem investigativen Rechercheur Job Cloovers, Frauenversteher Brad de Vriessowie, dem trinkfreudigen Pathologen Hendrik Davie und Julia Dahlmann, der Vorgesetzten der Mordkommission, zusammen. Insgesamt drei brutale und erbarmungslose Morde bedeuten für Piet Van der Valk ein Puzzlespiel aus intransparenten Verbindungen, suspekten Zeugen und Vertuschungen.

Die zweite Staffel von „Kommissar Van der Valk“ besteht aus drei Folgen.

© Foto: ARD Degeto/ Company Pictures/NL Films/All3Media International

„Kommissar Van der Valk“: Folgen von Staffel 2 im Episodenguide

Ab dem 05. Juni 2022 laufen die Folgen von Staffel 2 der ARD-Krimi-Reihe in unregelmäßigen Abständen im Ersten. Titel und Handlung der einzelnen Folgen erfahrt ihr hier im Episodenguide.

„Gejagt in Amsterdam“

In „Gejagt in Amsterdam“ lässt ein psychopathischer Mörder Van der Valk in einer Künstlerkolonie ermitteln. Über den Mordfall hinaus muss die Kommune aufgrund eines Rechtsstreits eine Brache räumen, auf der sie durch das aufgeschlagene Camp eine Heimat gefunden hatten. Noch bevor die Community das Camp aufgelöst hat, wird die Anwältin der Gegenseite tot und mit einer kryptischen Notiz versehrt aufgefunden…

„Blut in Amsterdam“

In „Blut in Amsterdam“ müssen Kommissar Van der Valk und sein Team feststellen, dass die funkelnde Welt des Diamantenhandels sehr dunkle Seiten hat: Die Erben einer alteingesessenen Edelstein-Dynastie in Amsterdam finden vor ihren luxuriösen Landsitzen Leichenteile. Erst vor kurzem wurde durch den Tod der Seniorchefin die Führung an die Erbengemeinschaft übertragen. Durch Konflikte und Unstimmigkeiten über den Führungsstil und wichtige Entscheidungen entstehen unter den Geschwistern allerdings Feindseligkeiten…

„Abrechnung in Amsterdam“

In „Abrechnung in Amsterdam“ verstirbt eine junge Cellistin an den Folgen eines Säureangriffs. Kommissar Van der Valk und seinem Team fehlt zunächst jede Spur in dem brutalen Mordfall. Durch die ersten Ermittlungen landen sie im großstädtischen Nachtleben Amsterdams und schüren den Verdacht des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Nachdem dann noch einer der wichtigsten Informanten Van der Valks auffliegt und ebenfalls umgebracht wird, gerät die Amsterdamer Prominenz ins Visier der Ermittler…

„Kommissar Van der Valk“: Besetzung von Staffel 2

Neben den Darstellern im Hauptcast dürfen sich die Zuschauer in den einzelnen Folgen über immer wieder neue Schauspieler freuen.

Hier eine Übersicht der Besetzung im Hauptcast:

Schauspieler – Rolle

Marc Warren – Piet Van der Valk

– Piet Van der Valk Maimie McCoy – Lucienne Hassel

– Lucienne Hassel Luke Allen-Gale – Brad de Vries

– Brad de Vries Elliot Barnes-Worrell – Job Cloovers

– Job Cloovers Darrell D’Silva – Hendrik Davie

– Hendrik Davie Emma Fielding – Julia Dahlmann

„Kommissar Van der Valk“: Drehorte von Staffel 2

Gedreht wurde die Krimi-Reihe 2018 und 2019 in Amsterdam und Umgebung sowie in London. Chris Murray, der von vielen Arbeiten für die BBC bekannte Drehbuchautor, schrieb die ersten drei Drehbücher zur Filmreihe.

„Kommissar Van der Valk“: Reihenfolge der Filme

Insgesamt gibt es von der Krimi-Reihe „Kommissar Van der Valk“ derzeit zwei Staffeln, die aus jeweils drei Folgen bestehen.

Die Reihenfolge der Filme seht ihr hier: