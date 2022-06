Am Sonntag, 12.06.2022, geht Staffel 2 der Krimi-Reihe „Kommissar Van der Valk“ im Ersten mit der dritten Folge zu Ende. Der Film „Abrechnung in Amsterdam“ handelt von einer Cellistin, die durch einen Säureangriff ermordet wird. Durch den Mord kommen die Ermittler nach und nach einem Netzwerk aus Amsterdamer Prominenten auf die Spur, die sich an Minderjährigen vergehen. Allerdings glauben die Informanten, die das Netzwerk hochgehen lassen könnten, das nicht einmal die Polizei ihnen helfen könnte...

Wann läuft Folge 3 im TV?

im TV? Gibt es „Abrechnung in Amsterdam“ auch in der ARD-Mediathek ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Schauspieler?

Alle Infos zur Ausstrahlung, Besetzung, Handlung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Kommissar van der Valk – Abrechnung in Amsterdam“: Sendetermine

Der dritte Spielfilm aus Staffel 2 der Krimi-Reihe „Kommissar Van der Valk“ läuft am Sonntag, 12.06.2022, nach dem „Tatort“ um 21:45 Uhr im Ersten. Später wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 12.06.2022, um 21:45 Uhr

Montag, 13.06.2022, um 01:40 Uhr

„Kommissar van der Valk – Abrechnung in Amsterdam“: ARD Mediathek

Wer die Ausstrahlung des neuen Krimis verpasst, hat Glück: In der ARD-Mediathek ist der Film „Abrechnung in Amsterdam“ bereits ab dem 03. Juni 2022 um 05:30 Uhr verfügbar. Dort steht der Film sechs Monate lang zum Abruf bereit.

„Kommissar van der Valk – Abrechnung in Amsterdam“: Handlung am 12.06.2022

Die junge Cellistin Fleur Mas fällt nach einem Auftritt in Amsterdam einem Säureangriff zum Opfer und stirbt. Kommissar Van der Valk ermittelt in dem Fall mit seinem Team aus der Mordkommission. Durch den befreundeten investigativen Journalisten Arjan Hersi erfährt er, dass die beliebte Musikerin von einem gefährlichen Geheimnis wusste. Der Medienprofi ist laut eigener Aussage im Besitz von skandalträchtigem Material, welches er den Ermittlern zum Schutz seiner Quellen aber nicht anvertrauen möchte. Van der Valks Kollege Job bringt allerdings in Erfahrung, dass sich von der ermordeten Musikerin eine Verbindung zu dem untergetauchten Clubbesitzer Bodecker herstellen lässt. Er ist in Missbrauchsfälle an Minderjährigen verwickelt und durch eine weitere Informantin gelingt es den Ermittlern, ein Netzwerk aus privilegierten Personen, die sich mit jungen Frauen verlustieren, aufzudecken. Die Informantin will das Netzwerk allerdings nicht hochgehen lassen, da sie der festen Überzeugung ist, dass nicht einmal die Polizei ihr Leben beschützen könne. Durch einen weiteren Mord geraten die Ermittler aus Van der Valks Team unter enormen Druck und trotz ihrer Erfahrung und Entschlossenheit scheinen die Täter ihnen immer einen Schritt voraus zu sein...

Job (Elliot Barnes Worrell), Piet (Marc Warren) und Brad (Luke Allen-Gale) ermitteln im Mordfall an einer Cellistin.

© Foto: ARD Degeto/Company Pictures/NL Films/All3Media International

„Kommissar van der Valk – Abrechnung in Amsterdam“: Darsteller am 12.06.2022

Die Hauptrollen in der neuen „Kommissar Van der Valk“-Folge „Blut in Amsterdam“ sind wie gewohnt mit denselben Schauspielern besetzt. Es gibt aber wieder einige Episodenrollen.

Die Besetzung von Staffel 2, Folge 3 im Überblick:

Schauspieler – Rolle

Marc Warren – Piet Van der Valk

Maimie McCoy – Lucienne Hassel

Luke Allen-Gale – Brad de Vries

Job Cloovers – Elliot Barnes-Worrell

Darrell D’Silva – Hendrik Davie

Emma Fielding – Julia Dahlmann

Adrian Schiller – Stefan Bodecker

Shereen Cutkelvin – Elisha Cloovers

Jeany Spark – Anouk Prinses

Thomas Acda – Arjan Hersi

Hadewych van Gent – Fleur Mas

Kay Greidanus – Ivo de Witt

Sallie Harmsen – Hester Gill

Loes Haverkort – Lena Linderman

Peter van Heeringen – Obdachloser Frank

Daniel Kolf – Quinten Arkes

Mike Libanon – Cliff Palache

Lidewij Mahler – Carol Broeker

Michiel Nooter – Christiaan Timmerman

Mark Rietman – Jan Ludlow

Eva Marie de Waal – Femke de Haan

„Kommissar Van der Valk“: Neue Folgen 2022 im Überblick

Drehbuchautor Chris Murray lässt die Kultserie aus den 1970er und 1990er Jahren neu aufleben. Die neuen Folgen von Staffel 2 „Kommissar Van der Valk“ laufen seit dem 05.06.2022 im Ersten. Insgesamt werden drei Filme ausgestrahlt. Wie die einzelnen Filme heißen, seht ihr hier im Überblick: