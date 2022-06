An Pfingstsonntag, 05.06.2022, geht Staffel 2 der Krimi-Reihe „Kommissar Van der Valk“ mit der ersten neuen Episode im Ersten an den Start. Der Film „Gejagt in Amsterdam“ handelt von einem psychopathischen Mörder, welcher Van der Valk und sein Team in einer Künstlerkolonie ermitteln lässt. Nachdem ein Rechtsstreit entfacht und die Anwältin der Gegenseite tot und mit einer kryptischen Notiz versehen gefunden wird, nehmen die Ermittlungen eine spannende Wendung…

Wann läuft Folge 1 im TV?

im TV? Gibt es „Gejagt in Amsterdam“ auch in der ARD-Mediathek ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Schauspieler?

Alle Infos zur Ausstrahlung, Besetzung, Handlung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Kommissar Van der Valk – Gejagt in Amsterdam“: Sendetermine

Der neue Spielfilm aus Staffel 2 der Krimi-Reihe „Kommissar Van der Valk“ läuft an Pfingstsonntag, 05.06.2022, nach dem „Tatort“ um 21:45 Uhr im Ersten. Später wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 05.06.2022, um 21:45 Uhr

Montag, 06.06.2022, um 01:20 Uhr

„Kommissar Van der Valk – Gejagt in Amsterdam“: ARD-Mediathek

Wer die Ausstrahlung des neuen Krimis verpasst, hat Glück: In der ARD-Mediathek ist der Film „Gejagt in Amsterdam“ bereits ab dem 03. Juni 2022 um 05:30 Uhr verfügbar. Dort steht der Film sechs Monate lang zum Abruf bereit.

„Kommissar Van der Valk – Gejagt in Amsterdam“: Handlung am 05.06.2022

In „Gejagt in Amsterdam“ übernehmen Kommissar Van der Valk und sein Team einen ungewöhnlichen Mordfall. Vor den Toren Amsterdams wurde eine Leiche gefunden: Die junge Anwältin Susie de Windt wurde gekreuzigt und symbolisch platziert. Ihre Leiche ist darüber hinaus mit einem X markiert und mit einer kryptischen Notiz in Kalligrafie-Schrift versehen. Vorerst geht Van der Valk von einer Beziehungstat aus und knöpft sich Susies Ehemann Roland vor. Währenddessen geht seine Teamkollegin Lucienne einer anderen Spur nach. Die junge Anwältin war nämlich mitten in einem Fall, in dem sie eine Räumungsklage gegen eine Künstlerkommune vertrat. Die streitbare Kommune hätte dabei den Kürzeren gezogen, wodurch ein berechtigtes Tatmotiv existieren würde. Trotz zwei plausiblen Spuren kommt das Ermittlerteam von der Mordkommission nicht weiter. Um den Mordfall zu lösen muss sich Van der Valk in die mörderische Logik des mutmaßlichen Serientäters hineinversetzen. Es dauert nicht lange, da taucht eine zweite Leiche, welche ebenfalls mit einem X markiert ist auf. Um einen dritten Mord zu verhindern, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Kommissar Van der Valk (Marc Warren) und Lucienne (Maimie McCoy) sind der Lösung gefährlich nahe.

© Foto: ARD Degeto/Company Pictures/NL Films/All3Media international

„Kommissar Van der Valk – Gejagt in Amsterdam“: Darsteller am 05.06.2022

Die Hauptrollen in der neuen „Kommissar Van der Valk“-Folge „Gejagt in Amsterdam“ sind wie gewohnt mit denselben Schauspielern besetzt. Es gibt aber wieder einige Episodenrollen.

Die Besetzung von Staffel 2, Folge 1 im Überblick:

Schauspieler – Rolle

Marc Warren – Piet Van der Valk

Maimie McCoy – Lucienne Hassel

Luke Allen-Gale – Brad de Vries

Job Cloovers – Elliot Barnes-Worrell

Darrell D’Silva – Hendrik Davie

Emma Fielding – Julia Dahlmann

Robert Boulter – Tonie Alderlink

Beatie Edney – Cassie Davids

Joseph Millson – Roland de Windt

Bobbie Blijleven – Clara Alderlink

Ruben Brinkman – Ruud Lipman

Deidre Duisterhof – Susie de Windt

Loes Haverkort – Lena Linderman

Peter van Heeringen – Obdachloser Frank

Marcel Hensema – Django Keet

Mike Libanon – Cliff Palache

Saskia Neville – Juliana Holt

Matrk Rietmann – Jan Ludlow

Anastasia Resetnikova – Karin

Anneke Sluiters – Anna Paglia

Liliana de Vries – Rita Wyngarden

Daria Zueva – Jelena

„Kommissar Van der Valk“: Neue Folgen 2022 im Überblick

Drehbuchautor Chris Murray lässt die Kultserie aus den 1970er und 1990er Jahren neu aufleben. Die neuen Episoden von Staffel 2 „Kommissar Van der Valk“ laufen ab dem 05.06.2022 im Ersten. Insgesamt werden drei Filme ausgestrahlt. Wie die einzelnen Filme heißen, seht ihr hier im Überblick: