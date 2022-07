Am Sonntag, 3. Juli 2022, läuft der „Polizeiruf 110: Black Box“ um 20.15 Uhr im Ersten.

Hauptkommissarin Doreen Brasch wird dieses Mal mit einem Mord ohne ersichtliches Motiv konfrontiert. Der Mörder Adam Dahl wird noch am Tatort verhaftet. Er ist geständig. Doch niemand kennt den Grund für den Mord – noch nicht einmal Adam.

„Polizeiruf 110: Black Box“: Der neue Krimi aus Magdeburg

Nach einem Partywochenende fährt der 21-jährige Adam Dahl mit seinem Freund Tomi im Zug zurück nach Magdeburg. Die beiden sind glücklich verliebt. Doch die Stimmung kippt schlagartig, als Christof Oschmann zu dem Paar ins Zugabteil steigt. Etwas wird in Adam ausgelöst. Es ist das, wonach Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch später verzweifelt sucht, nachdem Christoph Oschmann erschlagen wurde...

Sowohl in Süddeutschland und Österreich war Nachtkrapp vielen Kindern ein Begriff: Die Märchen über eine rabenähnliche Fantasiefigur, die unartige Kinder verschleppt, half Eltern früher, ihren Nachwuchs zu kontrollieren – heutzutage ist solch eine pädagogische Holzhammermethode unvorstellbar. Der neue nicht gelungene Krimi aus der Reihe „Polizeiruf 110“ spielt sich zwar nicht im Süden Deutschlands ab, doch der Nachtkrapp spielt in dem Sonntagskrimi in Magdeburg im Osten eine symbolische Bedeutung.

„Polizeiruf 110: Black Box“: Handlung

Kommissarin Doreen Brasch und Günther Márquez stehen mit ihrem neuen Fall vor einem großen Rätsel: Warum hat Adam Dahl, der mit seinem Partner Tomislav Bogunovic im Zug von Berlin nach Magdeburg unterwegs war, einen anderen Passanten in der Bahn brutal erschlagen? Der Täter kann auch nicht sagen, warum er die Bluttat begangen hat. Er setzt dem Ganzen noch einen obendrauf und sagt, dass er sich nicht mal an seine Tat erinnern kann. Es scheint, als hat der junge Mann traumatische Probleme, wofür Kommissarin Brasch Verständnis aufbringt. Nach einem ihrer letzten Fälle kämpft Doreen Barsch auch mit einem Trauma – bei geschlossenen Türen sieht sie rot. Ihre panischen Attacken sind im Krimi auch plakativ in Rot getaucht.

Um herauszufinden, was mit Adam los ist, wendet sich Kommissarin Brasch an die geschockten Eltern, dem pensionierten LKA-Direktor Klaus-Volker Dahl und seiner Frau Bianca – und beißt auf Granit. Der Vater versucht auch Brasch Steine in den Weg zu legen und mit seinem Einfluss seinen Sohn freizubekommen. Zudem bezahlt er Adams Freund Tomi, damit dieser einer Falschaussage abgibt, nach der Adam angeblich in Notwehr gehandelt habe. Doch Doreen Brasch gibt nicht auf und taucht tiefer in die Vergangenheit der Familie ein und stößt auf komplizierte Zusammenhänge. Diese werden im wirren Plot aufgeklärt, lassen aber dabei den gesunden Menschenverstand auf der Strecke.

In „Polizeiruf 110: Black Box" bringt Adam Dahl einen Mann ohne Motiv um.

„Polizeiruf“ Kritik: Wie ist „Black Box“?

Die Regisseurin Ute Wieland mutet mit dem inszenierten Film, nach einem Drehbuch von Zora Holtfreter, eine barbarische Bluttat in der Bahn zu, deren Hintergründe komplett unglaubwürdig sind. Auch wenn klar ist, dass Fernsehkrimis keine Realität abbilden und das auch gar nicht müssen. Nichtsdestotrotz sollte ein TV-Krimi aus einer respektablen ARD-Reihe wie dieser, sich um Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit bemühen. Das ist in „Black Box“ nicht der Fall. Mit dem diffusen Film verabschiedet sich der Sonntagskrimi im Ersten in die Sommerpause.

Das bringt dem neuen „Polizeiruf“ eine von vier Pistolen ein: lieber nochmal mit dem Hund raus.

Besetzung von„Polizeiruf 110: Black Box“: Die Darsteller im Überblick

In „Polizeiruf 110: Black Box“ schlüpft Claudia Michelsen in die Rolle der Hauptkommissarin Doreen Brasch. Doch welche Schauspieler gehören außerdem zum Cast? Die Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Hauptkommissarin Doreen Brasch – Claudia Michelsen

Kriminalrat Uwe Lemp – Felix Vörtler

Günther Márquez – Pablo Grant

Adam Dahl – Eloi Christ

Tomislav Bogunovic – Kai Müller

Klaus-Volker Dahl – Sven-Eric Bechtolf

Bianca Dahl – Corinna Kirchhoff

Dr. Sabine Bräunlich – Susanne Böwe

Polizeihauptmeister Recknagel – David Ruland

Marianne Kurth – Julia Blankenburg

Christof Oschmann – Helge Tramsen

Kerstin Zubak – Eva Weißenborn

Beno Zubak – Hilmar Eichhorn

Professor Krapp – Dominik Schiefner

Karina – Jenny König

Dejan Bogunovic – Zlatko Maltar

Staatsanwalt Wegner – Marc Dresander

Richterin – Christine Rollar

Putzfrau Carmen – Anna Politzer

Vollzugsarzt – Thomas Bartholomäus

Edita Bunowski – Melanie Toth

Kaspar – Erik Michael

„Polizeiruf 110: Black Box“: Sendetermine und Mediathek

Bei „Polizeiruf 110: Black Box“ dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf knapp 90 Minuten Krimi freuen.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Sonntag, 03.07.2022, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 03.07.2022, um 21:45 Uhr auf One

Keine Zeit, den Film im linearen TV zu schauen? Keine Sorge. „Polizeiruf 110: Black Box“ ist nach der TV-Erst-Ausstrahlung am 03.07.2022 für sechs Monate in der ARD-Mediathek online abrufbar.