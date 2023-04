ARD-Zuschauer haben Nora Kaminski als Ärztin ohne Doktortitel längst ins Herz geschlossen. Jetzt gibt es jeden Grund zur Freude: Der Sender strahlt ab Freitag, 14. April 2023, drei neue Episoden der beliebten Filmreihe „Praxis mit Meerblick“ aus. In diesen bekommt die Ärztin es wieder mit neuen komplizierten Fällen zu tun, obwohl sie beruflich eigentlich einen Schritt zurück treten und sich mehr ihrer Beziehung widmen wollte...

Wann laufen die Folgen im Ersten? Gibt es sie in der ARD-Mediathek? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Praxis mit Meerblick“: Wann starten die neuen Folgen im Ersten?

Ein ganzes Jahr mussten sich Fans der beliebten Filmreihe „Praxis mit Meerblick“ gedulden, jetzt ist es jedoch soweit: Das Erste strahlt ab Freitag, 14. April 2023, drei neue Folgen der Reihe aus. Der Startschuss der Episoden fällt zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Praxis mit Meerblick“ 2023: Wie viele Folgen gibt es?

Im April 2023 werden insgesamt drei neue Folgen der beliebten Serie „Praxis mit Meerblick“ veröffentlicht. Diese haben alle eine Länge von rund 90 Minuten.

„Praxis mit Meerblick“ im Ersten: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick“ laufen wöchentlich immer freitags zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

„Rügener Sturköpfe“: 14.04.2023 um 20:15 Uhr

„Dornröschen“: 21.04.2023 um 20:15 Uhr

„Schwindel“: 28.04.2023 um 20:15 Uhr

„Praxis mit Meerblick“ 2023: Wiederholung im Ersten

Wer die neuen Episoden von „Praxis mit Meerblick“ zur Erstausstrahlung im TV verpasst, hat Glück: Das Erste zeigt zu einem späteren Zeitpunkt eine Wiederholung der Folgen.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

„Rügener Sturköpfe“: 15.04.2023 um 01:50 Uhr

„Dornröschen“: 22.04.2023 um 01:55 Uhr

„Schwindel“: 29.04.2023 um 01:50 Uhr

Gibt es die neuen Folgen als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folgen in der Ausstrahlung zu sehen sind, hat Glück: Für die neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick“ gilt online first. Die einzelnen Episoden sind dementsprechend bereits vor der Erstausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr die Folgen auch im Nachhinein zwölf Monate lang als Wiederholung streamen.

Darum geht es in den neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick“

„Nora Kaminski – ohne Doktortitel“, so stellte sich die neue Ärztin den Bewohnern von Rügen vor. Nicht ganz freiwillig landete die frühere Schiffsärztin auf der Ostseeinsel, denn eigentlich stammt sie aus dem Ruhrgebiet und war Ärztin auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff. Nachdem sie einem herzkranken Patienten ein Potenzmittel unter der Hand verkauft haben soll, wurde sie von ihrem Arbeitgeber vorläufig beurlaubt und von der Familie des verstorbenen Patienten zivilrechtlich verklagt. Anschließend kam sie in der Praxis ihres Studienfreundes auf Rügen unter. Mittlerweile hat Nora Kaminski sich jedoch auf Rügen etabliert und ist als Notfallärztin aktiv. Die Bewohner sind dabei oftmals nicht nur auf ihre ärztliche Hilfe, sondern auch auf ihre Empathie und ihre Einsatzbereitschaft angewiesen.

In „Praxis mit Meerblick – Dornröschen“ passt Lea (Moritz Brandt) nicht auf sich auf und baut fast einen Unfall mit dem Rettungswagen von Nora (Tanja Wedhorn) und Lars (Bo Hansen).

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

„Praxis mit Meerblick“ 2023: Folgen im Episodenguide

In „Praxis mit Meerblick“ muss sich die Ärztin Nora Kaminski regelmäßig mit neuen komplizierten Fällen auseinandersetzen, obwohl sie selbst das Gefühl hat, sie arbeite zu viel. Auch in den neuen Episoden setzt sie sich wieder ohne Rücksicht auf Verluste für ihre Patienten ein. Doch was genau passiert in den einzelnen Folgen? Dies erfahrt ihr hier im Episodenguide:

„Rügener Sturköpfe“

Nora möchte sich endlich Freiräume von ihrer beruflichen Dauerbereitschaft schaffen. Das ist für eine Ärztin leichter gesagt als getan, wenn bei einer Schiffspartie der Kapitän einen epileptischen Anfall erleidet. So endet der romantische Ausflug mit ihrem Freund Max in der Notaufnahme von Dr. Heckmann. Als der Chefarzt einen Gehirntumor diagnostiziert, kann Nora ihren Patienten nicht so einfach abgeben, denn Kapitän Busch steckt nicht nur gesundheitlich in Problemen: Seine eigene Schwester Julia hat sich einen Anwalt genommen, um mit ihm einen Erbschaftsstreit auszufechten. Da es sich um Noras Sohn Kai handelt, glaubt die Ärztin ohne Doktortitel, im Interesse aller vermitteln zu können. Auf sich selbst nimmt sie dabei wie so oft wenig Rücksicht.

„Dornröschen“

Die begabte Ballettschülerin Lea träumt von der Hauptrolle bei der Tschaikowski-Aufführung des „Dornröschens“. Für ihre Trainerin Bettina ist das zehnjährige Transgender-Mädchen jedoch biologisch ein Junge und scheidet für die Besetzung als Prinzessin aus. Als Lea enttäuscht von der Probe nach Hause fährt, kommt es fast zu einem Unfall mit dem Rettungswagen von Nora und Lars. Auf ihre intuitive Art erkennt die Ärztin ohne Doktortitel, dass es bei ihrer jungen Patientin mehr als nur äußerliche Schürfwunden gibt. Warum passt Lea zu wenig auf sich auf? Welche Rolle spielt ihre Identitätsfindung? Um ihr zu helfen, setzt Nora auf fachkundigen Rat. Mithilfe der Psychotherapeutin Dr. Vieth beginnt Nora zu verstehen, welche Konflikte Lea mit sich austrägt.

„Schwindel“

Die freiberufliche Hebamme Claudia Koserow betreibt ihren verantwortungsvollen Beruf mit Idealismus – und leider bis zur Verausgabung. Warum zu ihrer gewohnten Erschöpfung rätselhafte Schwindelanfälle hinzukommen, möchte die 41-jährige Mutter abklären lassen. Bei Rügenärztin Nora Kaminski schrillen sofort die Alarmglocken: Das muss genau untersucht werden! Während sich Dr. Heckmann mit unauffälligen Routinebefunden bereits zufriedengibt, lässt die Ärztin ohne Doktortitel nicht locker. Durch Klara, der Tochter ihres neuen Freundes Max, gerät Nora in ein Dilemma. Diese vertraut ihr ein Geheimnis an, über das Nora auf keinen Fall mit Max sprechen kann. Der wundert sich indes, warum sich seine Tochter irgendwie seltsam verhält.

Die Besetzung von „Praxis mit Meerblick“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Tanja Wedhorn übernimmt seit Beginn der Serie im Jahr 2017 die Hauptrolle der Ärztin Nora Kaminski. Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich außerdem einige weitere Rollen etabliert. Welche Schauspieler im Cast der neuen Folgen fest dabei sind, seht ihr hier:

Rolle – Darsteller

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Max Jensen – Bernhard Piesk

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Mandy Petersen – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Franziska Jäger – Tina Amon Amonsen

Klara Jensen – Ruby M. Lichtenberg

Jana Bug – Anne Weinknecht

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Emma Witt – Mira Elisa Goeres

Jan Claasen – Thomas Schimanski

Wo wurden die neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick“ gedreht?

Die ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Rügens bekannt. Weiße Kreidefelsen, kilometerlange Strände und dunkle Wälder prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Episoden. Und auch in den neuen Folgen zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in Sassnitz, Mukran, Neuenkirchen und Altenkirchen auf Rügen und in Berlin.