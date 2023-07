Am 21. April 2023 heißt es wieder „Freitag im Ersten“: Der Sender strahlt dann eine neue Episode der beliebten Filmreihe „Praxis mit Meerblick“ aus. In „Dornröschen“ verletzt sich das Transmädchen Lea fast täglich, weil sie nicht auf sich aufpasst. Die Ärztin Nora erkennt mit ihrer intuitiven Art sofort, dass es bei ihrer Patientin mehr als nur äußerliche Schürfwunden gibt. Sie beginnt daraufhin zu verstehen, welche Konflikte ihre verunsicherte Patientin mit sich austrägt...

Gibt es die Folge in der ARD-Mediathek? Worum geht es genau? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Praxis mit Meerblick – Dornröschen“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt im April 2023 insgesamt drei neue Episoden der Filmreihe „Praxis mit Meerblick“. Diese werden immer freitags zur Primetime ausgestrahlt und haben alle eine Länge von etwa 90 Minuten. „Dornröschen“ läuft am Freitag, 21. April 2023, um 20:15 Uhr.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 21. April 2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 22. April 2023, um 01:55 Uhr

Gibt es „Dornröschen“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folge in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Praxis mit Meerblick – Dornröschen“ gilt online first. Die Episode ist dementsprechend bereits vor der Erstausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr sie auch im Nachhinein zwölf Monate lang als Wiederholung streamen.

„Praxis mit Meerblick – Dornröschen“: Darum geht es in Folge 17

Die zehnjährige Lea fiebert auf die Tschaikowski-Aufführung von „Dornröschen“ hin. Niemand kann die Prinzessin besser tanzen als sie! Das Transmädchen ist für die Ballett-Lehrerin Bettina jedoch biologisch ein Junge und scheidet daher für die Traumrolle aus. Für Lea, die bei allen klarstellt, nicht mehr Leon zu sein und deshalb auch nicht den Prinzen zu tanzen, bricht eine Welt zusammen. Als sie enttäuscht von der Probe nach Hause fährt, kommt es fast zu einem Unfall mit dem Rettungswagen von Nora und Lars. Mit ihrer intuitiven Art erkennt die Ärztin ohne Doktortitel, dass es bei ihrer Patientin mehr als nur äußerliche Schürfwunden gibt. Warum passt Lea zu wenig auf sich auf? Welche Rolle spielt ihre Identitätsfindung?

Leas verständnisvolle Eltern scheinen überfordert zu sein. Um zu helfen, setzt Nora auf fachkundige Unterstützung. Dank der Psychotherapeutin Dr. Vieth beginnt die Ärztin zu verstehen, welche Konflikte ihre verunsicherte Patientin mit sich austrägt.

In „Praxis mit Meerblick – Dornröschen“ erkennt Nora (Tanja Wedhorn) bei Lea (Moritz Brandt) mehr als nur äußerliche Schürfwunden.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

Die Besetzung von „Praxis mit Meerblick – Dornröschen“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Tanja Wedhorn übernimmt seit Beginn der Serie im Jahr 2017 die Hauptrolle der Ärztin Nora Kaminski. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Praxis mit Meerblick – Dornröschen“? Die Besetzung vom 21.04.2023 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Max Jensen – Bernhard Piesk

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Mandy Petersen – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Lea Schwarz – Moritz Brandt

Dr. Laura Vieth – Pauline Knof

Sandra Schwarz – Maxi Warwel

Ralf Schwarz – Patrick Kalupa

Franziska Jäger – Tina Amon Amonsen

Klara Jensen – Ruby M. Lichtenberg

Bettina Bärle – Inka Löwendorf

Elsa Schwarz – Liselotte Krieger

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Emma Witt – Mira Elisa Goeres

Baggerfahrerin Jessica Kurz – Bärbel Schwarz

Schüler Arthur – Enno Hoppe

Michael Adler – Frederik Schmid

Wo wurde „Praxis mit Meerblick – Dornröschen“ gedreht?

Die ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Rügens bekannt. Weiße Kreidefelsen, kilometerlange Strände und dunkle Wälder prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Episoden. Und auch in der neuen Folgen „Dornröschen“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in Sassnitz, Göhren, Binz und Altenkirchen auf Rügen und in Berlin.