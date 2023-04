Am 14. April 2023 heißt es wieder „Freitag im Ersten“: Der Sender strahlt dann eine neue Episode der beliebten Filmreihe „Praxis mit Meerblick“ aus. In „Rügener Sturköpfe“ möchte sich die Ärztin Nora Kaminski eine Auszeit nehmen. Dies ist jedoch nicht so einfach, denn bei einem Schiffsausflug bricht der Kapitän plötzlich zusammen und Nora leistet Erste Hilfe. Nachdem dieser daraufhin mit einem Tumor diagnostiziert wird, möchte Nora ihren Patienten nicht mehr einfach so abgeben...

Gibt es die Folge in der ARD-Mediathek? Worum geht es genau? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt im April 2023 insgesamt drei neue Episoden der Filmreihe „Praxis mit Meerblick“. Diese werden immer freitags zur Primetime ausgestrahlt und haben alle eine Länge von etwa 90 Minuten. „Rügener Sturköpfe“ läuft am Freitag, 14. April 2023, um 20:15 Uhr.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 14. April 2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 15. April 2023, um 01:50 Uhr

Gibt es „Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folge in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe“ gilt online first. Die Episode ist dementsprechend bereits vor der Erstausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr sie auch im Nachhinein zwölf Monate lang als Wiederholung streamen.

„Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe“: Darum geht es in Folge 16

Nora möchte sich endlich mehr Zeit für ihre frisch verliebte Zweisamkeit mit Max nehmen. Einfach abschalten ist in ihrem Beruf leichter gesagt als getan: Als bei einer Bootsfahrt der Kapitän umkippt, muss die Ärztin natürlich Erste Hilfe leisten. Zwar behauptet der raubeinige Patient, dass alles halb so wild sei, Nora besteht jedoch auf eine gründliche Untersuchung. Die Tumordiagnose von Dr. Heckmann bestätigt schlimmste Befürchtungen.

Schon bald erfährt die umsichtige Ärztin, dass der Schwerkranke nicht nur gesundheitliche Probleme hat. Seine Schwester Julia setzt ihm in einem Erbschaftsstreit unerbittlich zu. Die Berufssoldatin wirft ihrem Bruder vor, sich zu wenig um die vor kurzem verstorbene Mutter gekümmert zu haben. Dass weder der Käpt‘n noch seine einzige Angehörige den ersten Schritt machen, nimmt Nora nicht hin. Um beide vor einem schweren Fehler zu bewahren, lastet sich die Ärztin eine schwierige Aufgabe auf. Dass ihre eigene Work-Life-Balance vor dem Kipppunkt steht, lässt Nora außer Acht...

In „Rügener Sturköpfe“ hat Dr. Heckmann (Patrick Heyn) keine guten Nachrichten für Henk Busch (Jochen Nickel) und Nora (Tanja Wedhorn): Henk hat einen Hirntumor.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

Die Besetzung von „Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Tanja Wedhorn übernimmt seit Beginn der Serie im Jahr 2017 die Hauptrolle der Ärztin Nora Kaminski. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe“? Die Besetzung vom 14.04.2023 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Max Jensen – Bernhard Piesk

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Mandy Petersen – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Henk Busch – Jochen Nickel

Julia Busch – Tessa Mittelstaedt

Franziska Jäger – Tina Amon Amonsen

Maria Lopez – Justine del Corte

Klara Jensen – Ruby M. Lichtenberg

Jana Bug – Anne Weinknecht

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Emma Witt – Mira Elisa Goeres

Ben Witt – Oliver Szerkus

Jan Claasen – Thomas Schimanski

Prof. Jean Lester – Majid Bakhtiari

Wo wurde „Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe“ gedreht?

Die ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Rügens bekannt. Weiße Kreidefelsen, kilometerlange Strände und dunkle Wälder prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Episoden. Und auch in der neuen Folgen „Rügener Sturköpfe“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in Sassnitz, Göhren, Binz und Altenkirchen auf Rügen und in Berlin.