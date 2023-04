Am 28. April 2023 entführt der „Freitag im Ersten“ die Zuschauer wieder nach Rügen. Der Sender strahlt dann eine neue Episode der beliebten Filmreihe „Praxis mit Meerblick“ aus. In „Schwindel“ führt die Hebamme Claudia mit Hingabe ihren Beruf aus. Doch plötzlich erleidet sie regelmäßig Schwindelanfälle. Bei der Notärztin Nora Kaminski schrillen daraufhin die Alarmglocken: Sie möchte der Ursache auf den Grund gehen.

Gibt es die Folge in der ARD-Mediathek? Worum geht es genau? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Praxis mit Meerblick – Schwindel“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt im April 2023 insgesamt drei neue Episoden der Filmreihe „Praxis mit Meerblick“. Diese werden immer freitags zur Primetime ausgestrahlt und haben alle eine Länge von etwa 90 Minuten. „Schwindel“ läuft am Freitag, 28. April 2023, um 20:15 Uhr.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 28. April 2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 29. April 2023, um 01:50 Uhr

Gibt es „Praxis mit Meerblick – Schwindel“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folge in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Praxis mit Meerblick – Schwindel“ gilt online first. Die Episode ist dementsprechend bereits vor der Erstausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr sie auch im Nachhinein zwölf Monate lang als Wiederholung streamen.

„Praxis mit Meerblick – Schwindel“: Darum geht es in Folge 18

Bei der Hebamme Claudia Koserow kann jederzeit das Telefon klingeln. Mit Hingabe für ihren Beruf und Härte gegen sich selbst macht sie ihre verantwortungsvolle Arbeit. Von zu Hause bekommt die Freiberuflerin allerdings Druck: Sowohl ihr Mann als auch ihre pflegebedürftige Mutter machen ihr ein schlechtes Gewissen. Obwohl die Hebamme bei einem Hausgeburteinsatz einen Schwindelanfall erleidet, kehrt sie sofort zur Tagesordnung zurück. Der Notärztin Nora Kaminski kommt das bekannt vor: zu wenig Schlaf, zu viel Stress! Nach einem weiteren Schwindelanfall schrillen bei der Rügenärztin die Alarmglocken. Obwohl Chefarzt Dr. Heckmann die Krankenhausbefunde für unauffällig hält, möchte die Praxisinhaberin der Ursache nachgehen.

Auch bei Klara, der minderjährigen Tochter ihres Freundes Max, muss die Ärztin ohne Doktortitel eine Untersuchung vornehmen. Ihre Schweigepflicht bringt Nora in ein Dilemma, das ganz schnell zu einer Beziehungskrise führen kann.

Bei der Hebamme Claudia Koserow (Johanna Klante) kann jederzeit das Telefon klingeln, denn sie arbeitet mit Hingabe als Freiberuflerin.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

Die Besetzung von „Praxis mit Meerblick – Schwindel“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Tanja Wedhorn übernimmt seit Beginn der Serie im Jahr 2017 die Hauptrolle der Ärztin Nora Kaminski. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Praxis mit Meerblick – Schwindel“? Die Besetzung vom 28.04.2023 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Max Jensen – Bernhard Piesk

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Mandy Petersen – Morgane Ferru

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Roswitha Wing – Petra Kelling

Michael Kubatsky – Michael Kind

Claudia Koserow – Johanna Klante

Karsten Koserow – Vlad Chiriac

Klara Jensen – Ruby M. Lichtenberg

Elke Kaufmann – Gitta Schweighöfer

Franziska Jäger – Tina Amon Amonsen

Jana Bug – Anne Weinknecht

Hanna Bramkamp – Jenny König

Knut Bramkamp – David Simon

Konrad Helmer – Aleksandar Radenkovic

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Jan Claasen – Thomas Schimanski

Karl Koserow – Karlsson Ausborn

Michael Adler – Frederik Schmid

Schlangen-Rainer – Florian Donath

Polizistin – Rahel Schaber

Baby Ana – Maivi Kämmerer/Mara Kämmerer

Kathrin Schlegel – Natalie von Brunn

Wo wurde „Praxis mit Meerblick – Schwindel“ gedreht?

Die ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Rügens bekannt. Weiße Kreidefelsen, kilometerlange Strände und dunkle Wälder prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Episoden. Und auch in der neuen Folgen „Schwindel“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in Sassnitz, Mukran, Neuenkirchen und Altenkirchen auf Rügen und in Berlin.