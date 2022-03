Film-Fans mussten dieses Jahr länger als gewohnt warten, denn die Oscars werden 2022 später verliehen, als üblich. Grund ist wie so oft die Corona-Pandemie. Doch wird es dafür in diesem Jahr wieder Gäste und einen Roten Teppich geben – ganz in gewohnter Form also.

In diesem Artikel beantworten wir alle Fragen zur großen Film-Nacht: Wann finden die Oscars statt? Wer sind die Moderatoren? Welche Filme sind nominiert? Wie lange gibt es den Oscar überhaupt schon?

Wann finden die Oscars 2022 statt?

Die Preisverleihung für die Oscars 2022 findet am 27. März 2022 statt. Das ist weitaus später als üblicherweise – Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Wie immer findet die Verleihung in Los Angeles im Dolby Theatre statt.

Die Preisverleihung geht in der Nacht vom 28. März um 2 Uhr deutsche Zeit los. Davor treffen die Stars auf dem roten Teppich ein. Das beginnt gegen 23 Uhr deutscher Zeit.

Oscars 2022: Wer moderiert dieses Jahr die Oscars?

Die Oscars werden dieses Jahr von drei Frauen moderiert: Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Oscars, das die Preisverleihung von drei Frauen moderiert wird.

Regina Hall (l-r), Amy Schumer und Wanda Sykes werden 2022 die Oscars moderieren.

© Foto: PHILLIP FARAONE;MICHAEL LOCCISANO;RODIN ECKENROTH/AFP

Wer hat schon mal die Oscars moderiert?

In der Vergangenheit haben folgende Personen die Academy Awards moderieren dürfen:

1990: Billy Crystal

1991: Billy Crystal

1992: Billy Crystal

1993: Billy Crystal

1994: Whoopi Goldberg

1995: David Letterman

1996: Whoopi Goldberg

1997: Billy Crystal

1998: Billy Crystal

1999: Whoopi Goldberg

2000: Billy Crystal

2001: Steve Martin

2002: Whoopi Goldberg

2003: Steve Martin

2004: Billy Crystal

2005: Chris Rock

2006: Jon Stewart

2007: Ellen DeGeneres

2008: Jon Stewart

2009: Hugh Jackman

2010: Alec Baldwin und Steve Martin

2011: James Franco und Anne Hathaway

2012: Billy Crystal

2013: Seth MacFarlane

2014: Ellen DeGeneres

2015: Neil Patrick Harris

2016: Chris Rock

2017: Jimmy Kimmel

2018: Jimmy Kimmel

Seit 2018 hat es keine Moderatoren bei den Oscars gegeben. 2019 sollte eigentlich Chris Hart moderieren, doch zog er sich zurück nachdem alte homophobe Witze des Komikers zu Kontroversen führten. 2020 und 2021 gab es ebenfalls keine Moderatoren.

Oscars 2022: Nominierungen für dieses Jahr

Die Nominierten für die Oscars 2022 wurden am 8. Februar 2022 bekanntgegeben. In diesem Artikel gibt es alle Infos zu den Kategorien und Nominierungen für die Academy Awards:

Wie lange gibt es die Oscars schon?

Die allererste Oscarverleihung fand am 16. Mai 1929 statt. Damals gab es deutlich weniger Nominierungen und die gesamte Zeremonie war innerhalb von 15 Minuten fertig. Die Oscars in diesem Jahr werden die 94. Academy Awards sein.

Warum heißen die Oscars so?

Ganz genau weiß man heute nicht mehr, wie der Name „Oscar“ zustande kam. Seit den 1930ern wird der Spitzname für die Academy Awards verwendet. Mehrere Theorien für die Herkunft des Namens gehen darauf zurück, dass einzelne Personen gesagt haben sollen, dass die Statue aussehe wie bekannte Personen, die Oscar hießen. Die ehemalige Leiterin der Akademie soll gesagt haben, dass die Statue aussehe wie ihr Onkel Oscar.

Die Statue sieht übrigens Gold aus, ist aber aus Bronze. Sie wird aber mit Gold überzogen.