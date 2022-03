Die schlechtesten Filme des Jahres, die schlechtesten Schauspieler, die schlechteste Regie... – einen Tag vor der Oscarverleihung wird auch 2022 die Goldene Himbeere (Razzie Awards) verliehen. Auch in diesem Jahr sind bei der wenig schmeichelhaften Auszeichnung einige bekannte Namen dabei.

Hier gibt es alle Infos zur Verleihung der Goldene Himbeere 2022:

traditionell einen Tag vor den Oscars verliehen. Die Goldenen Himbeeren einen Tag zuvor dran: am 26.3.2022. Anders als bei den Oscars gibt es hier aber keine Zeremonie mit rotem Teppich, Tausenden Besuchern und TV-Übertragung in die ganze Welt. Der Negativpreis Goldene Himbeere wird auch 2022verliehen. Die begehrtesten Filmpreise der Welt werden am Sonntag, 27.3.2022, in den USA vergeben. Also sind dieeinen Tag zuvor dran:. Anders als bei den Oscars gibt es hier aber keine Zeremonie mit rotem Teppich, Tausenden Besuchern und TV-Übertragung in die ganze Welt.

Welche Filme, Schauspieler und Regisseure sind 2022 für eine Goldene Himbeere nominiert?

Das sind die Nominierungen für die Goldene Himbeere 2022:

Schlechtester Film

Diana: Das Musical

Infinite – Lebe unendlich

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Schlechteste Neuverfilmung

Karen

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry

Twist

The Woman in the Window

Schlechteste Regie

Christopher Ashley für Diana: Das Musical

Stephen Chbosky für Dear Evan Hansen

„Coke“ Daniel für Karen

Renn Harlin für The Misfits – Die Meisterdiebe

Joe Wright für The Woman in the Window

Schlechtestes Drehbuch

Kurt Wimmer und Robert Henry für The Misfits – Die Meisterdiebe

„Coke“ Daniels für Karen

Tracy Letts für The Woman in the Window

Sally Collett und John Wrathall für Twist

Joe DiPietro und David Bryan für Diana: Das Musical

Schlechtester Schauspieler

Scott Eastwood in Dangerous

Roe Hartrampf in Diana: Das Musical

Lebron James in Space Jam: A New Legacy

Ben Platt in Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg in Infinite – Lebe unendlich

Schlechteste Schauspielerin

Amy Adams in The Woman in the Window

Jeanna de Waal in Diana: Das Musical

Megan Fox in Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning in Karen

Ruby Rose in Vanquish

Schlechtester Nebendarsteller

Ben Affleck in The Last Duel

Nick Cannon in The Misfits – Die Meisterdiebe

Mel Gibson in Dangerous

Gareth Keegan in Diana: Das Musical

Jared Leto in Hous of Gucci

Schlechteste Nebendarstelerin

Amy Adams in Dear Evan Hansen

Sophie Cookson in Infinite – Lebe unendlich

Erin Davie in Diana: Das Musical

Judy Kaye in Diana: Das Musical

Taryn Manning in Every Last One of Them

Schlechteste Performance von Bruce Willis 2021

American Siege

Apex

Cosmic Sin – Invasion im All

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Out of Death

Killing Field

Warum hat Stirb-langsam-Star Bruce Willis eine eigene Kategorie bei den Razzie Awards?

Auch mit 67 Jahren lässt Bruce Willis es gern krachen. Jahr für Jahr übernimmt der Stirb-langsam-Star die Hauptrollen in Actionfilmen – diese sind meist billig und haben an den Kinokassen nicht wirklich Erfolg. Da er in der Vergangenheit gern mal für eine Goldene Himbeere nominiert war, wurde ihm in diesem Jahr gleich eine eigene Kategorie gewidmet. Anscheinend sind die Kritiker der Meinung, dass alle seine zuletzt erschienen Filme keine cineastischen Meisterwerke sind.