Film-Fans aufgepasst: Am 8. Februar wissen wir endlich, welche Filme in diesem Jahr für die Oscars 2022 nominiert sind. Ausgewählt wird zwischen 276 Filmen, die sich für die Nominierung qualifiziert haben.

Bei den Oscars gibt es viele Kategorien. Fast jedes Element eines Films kann honoriert werden: von den Kostümen über die Musik bis zu den Schauspielern und der Regie. Es werden auch verschiedene Kategorien von Filmen berücksichtigt: Kurzfilme, nicht-englischsprachige Filme und Animationsfilme bekommen ihre eigene Kategorie.

Das sind die Kategorien bei den Oscars:

Am 8. Februar werden die Nominierungen für die Oscars 2022 bekannt. Sobald die Liste bekannt ist, aktualisieren wir den Text an dieser Stelle.

Schon vor der Bekanntgabe der Nominierten gibt es eine Liste an, die möglicherweise gut abschneiden werden.gehören „West Side Story“,und „Belfast“ zu den absoluten Top-Favoriten. Ebenfalls im Rennen:, „The Power of the Dog“, „Tick, Tick ... Boom!“, „King Richard“, „Being the Ricardos“, „CODA“ und. Der deutsche Film „ Ich bin dein Mensch“ könnte ebenfalls einen Sieg holen.