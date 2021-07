Samstag, 24.07.21, und Sonntag, 25.07.21, wird es für die Dressur-Eqipe im Reiten ernst. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Dressur an – zunächst im Team, dann Einzeln. Wenn alles so läuft, wie es die bisherige Saison vermuten lässt, wird der Kampf um Gold ein deutsches Duell. Hier Isabell Werth, die Queen of Dressage, der mit ihren sechs Gold- und vier Silbermedaillen in der Geschichte der olympischen Reiterei niemand das Wasser reichen kann. Dort Jessica von Bredow-Werndl, die Olympia-Debütantin, die Werth in den letzten Wochen ungewohnt oft das Nachsehen gab.An welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit ist Dressurreiten, Springen, Vielseitigkeitsreiten bei Olympia 2021 zu sehen? ARD, ZDF, Live, Stream: wo ist Reiten bei Olympia 2021 zu sehen? An diesem Wochenende,, 24.07.21, und, 25.07.21, wird es für die Dressur-Eqipe imernst. Bei denin Japan stehen die Wettkämpfe in deran – zunächst im, dann. Wenn alles so läuft, wie es die bisherige Saison vermuten lässt, wird der Kampf um Gold ein deutsches Duell. Hier, die Queen of Dressage, der mit ihren sechs Gold- und vier Silbermedaillen in der Geschichte der olympischen Reiterei niemand das Wasser reichen kann. Dort, die Olympia-Debütantin, die Werth in den letzten Wochen ungewohnt oft das Nachsehen gab.An welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit istbei Olympia 2021 zu sehen?: wo istbeizu sehen?

Wann wird Reiten im Fernsehen übertragen ?

? Wie ist der Olympia-Zeitplan fürs Reiten in den verschiedenen Disziplinen?

Dressur, Springreiten, Vielseitigkeit – das ist der Zeitplan & Ablauf im Reiten bei Olympia

An diesen Tagen und Uhrzeiten finden in Tokio bei den Olympischen Spielen 2021 die verschiedenen Wettkämpfe im Pferdesport statt – ein Überblick.

Samstag, 24.07.2021, Dressur , Einzel und Team, Grand Prix (Tag 1) ab 10 Uhr

, Einzel und Team, Grand Prix (Tag 1) ab 10 Uhr Sonntag, 25.07.2021, Dressur (Tag 2) ab 10 Uhr

(Tag 2) ab 10 Uhr Dienstag, 27.07.2021, Dressur Team und Open, Dressur, Team, Grand Prix Special (F)

Team und Open, Dressur, Team, Grand Prix Special (F) Mittwoch, 28.07.2021, Open, Dressur, Einzel ab 10.30 Uhr und Open, Dressur , Einzel, Grand Prix Kür (F)

, Einzel, Grand Prix Kür (F) Freitag, 30.07.2021, Open, Vielseitigkeit , Dressur ab 01.30 Uhr

, Dressur ab 01.30 Uhr Samstag, 31.07.2021, Open, Vielseitigkeit, Dressur ab 01.30 Uhr

Sonntag, 01.08.2021, Open, Vielseitigkeit , Geländeritt ab 00.45 Uhr

, Geländeritt ab 00.45 Uhr Montag, 02.08.2021, Open, Vielseitigkeit , Springen, Team/Quali Einzel (F) ab 10 Uhr und Open Vielseitigkeit , Einzel, Springen (F) ab 13.35 Uhr

, Springen, Team/Quali Einzel (F) ab 10 Uhr und Open , Einzel, Springen (F) ab 13.35 Uhr Dienstag, 03.08.2021, Open, Springen , Einzel, Qualifikation ab 12 Uhr

, Einzel, Qualifikation ab 12 Uhr Donnerstag, 06.08.2021, Open, Springen , Team, Qualifikation ab 12 Uhr

, Team, Qualifikation ab 12 Uhr Freitag, 07.08.2021, Springen, Team ab 12 Uhr und Open Springen, Team, Finale (F) ab 12 Uhr

Free-TV, ARD, ZDF, Live-Stream: Wo wird Reiten bei Olympia 2021 übertragen?

Equestrian Park zum Dressurreiten an. zu sehen sind die Wettkämpfe auf den Sendern ARD und ZDF. Die Überblick, wann man den Pferdesport im Fernsehen bei ARD und ZDF sehen abwechselnd live in bestimmten Zeitfenstern sehen kann. Am Samstag, 24.07.2021, starten die Wettkämpfe im Reiten bei Olympia. Die Reiterinnen und Reiter treten in Tokio imzuman. zu sehen sind die Wettkämpfe auf denund. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung gibt einen guten, wann man denimbei ARD und ZDF sehen abwechselnd live in bestimmten Zeitfenstern sehen kann.

An folgenden Tagen und zu folgenden Uhrzeiten übertragen ZDF und ARD die Olympischen Spiele im Fernseher:

24.07.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

25.07.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

26.07.2021: 23.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

27.07.2021: 00.10 bis 17.00 Uhr – ARD

28.07.2021: 01.30 bis 17.00 Uhr – ZDF

29.07.2021: 00.50 bis 17.00 Uhr – ARD

30.07.2021: 01.10 bis 17.00 Uhr – ZDF

31.07.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

01.08.2021: 01.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

02.08.2021: 02.10 bis 17.00 Uhr– ARD

03.08.2021: 01.35 bis 17.00 Uhr – ZDF

04.08.2021: 00.55 bis 17.00 Uhr – ARD

05.08.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

06.08.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

07.08.2021: 23.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

08.08.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

Übertragung Reiten bei Olympia 2021: Zeitplan

Eurosport hat das Recht an allen Wettbewerben der Olympischen Spiele und überträgt 24 Stunden live aus Tokio. Ein Livestream ist 24 Stunden bei Joyn verfügbar. An diesen Tagen überträgt Eurosport die Wettkämpfe im Reiten:

24.07.2021: Dressur Einzel und Dressur Mannschaft

25.07.2021: Dressur Einzel und Dressur Mannschaft

26.07.2021: Dressur Mannschaft

27.07.2021: Dressur Einzel

28.07.2021: Vielseitigkeit Einzel und Vielseitigkeit Mannschaft

29.07.2021: Vielseitigkeit Einzel und Vielseitigkeit Mannschaft

30.07.2021: Vielseitigkeit Einzel und Mannschaft

31.07.2021: Vielseitigkeit Einzel und Mannschaft

01.08.2021: Vielseitigkeit Einzel und Mannschaft

02.08.2021: Vielseitigkeit Einzel und Mannschaft

03.08.2021:Springreiten Einzel

04.08.2021: Springreiten Einzel

06.08.2021:Springreiten Mannschaft

07.08.2021: Springreiten Mannschaft

Reiten Olympia 2021: Dressur Zeitplan und Übertragung

Von Samstag, 24.07., bis Mittwoch, 28.07., werden die Wettkämpfe in der Dressur ausgetragen. Es fallen zwei Entscheidungen, jeweils eine in Mannschaftsbewertung und eine Einzelwertung. Die Pferde des deutschen Dressur-Teams haben die Verfassungsprüfung bestanden. Bei der tierärztlichen Untersuchung zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio gab es am Freitag keine Probleme. Qualifiziert sind die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose sowie die Mannschafts-Weltmeisterinnen Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime und Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera. Das Ersatzpaar sind Helen Langehanenberg (Billerbeck) und Annabelle.

Der Wettbewerb beginnt am 24. und 25. Juli mit dem Grand Prix , an beiden Tagen mit jeweils 30 Paaren.

Das ZDF überträgt im Livestream von 9.50 Uhr bis 15.15 Uhr am Samstag und von 9.55 Uhr bis 15.20 Uhr am Sonntag. Im ARD-Livestream – Sportschau.de/olympia – ist die Qualifikation im Dressurreiten von 09.50 bis 15.15 Uhr zu sehen, am Sonntag von 09.55 Uhr bis 15.20 Uhr.

mit dem , an beiden Tagen mit jeweils 30 Paaren. Das überträgt im von 9.50 Uhr bis 15.15 Uhr am Samstag und von 9.55 Uhr bis 15.20 Uhr am Sonntag. Im – Sportschau.de/olympia – ist die Qualifikation im von 09.50 bis 15.15 Uhr zu sehen, am Sonntag von 09.55 Uhr bis 15.20 Uhr. Die acht besten Teams aus dem Grand Prix ermitteln am 27. Juli im Grand Prix Special den Mannschafts-Olympiasieger. Das ZDF überträgt im Livestream von 9.55 Uhr bis 15.45 Uhr. Zu sehen ist die Medaillen-Übergabe auch im Livestream der ARD von 09.55 Uhr bis 15.45 Uhr.

den Mannschafts-Olympiasieger. Das ZDF überträgt im Livestream von 9.55 Uhr bis 15.45 Uhr. Zu sehen ist die Medaillen-Übergabe auch im Livestream der von 09.55 Uhr bis 15.45 Uhr. In der Grand Prix Kür geht es am 28. Juli um die Einzelmedaillen, hierfür qualifiziert sind die zwei besten Paare aus jeder Grand-Prix-Gruppe sowie sechs "Lucky Loser".

Reiten Olympia 2021: Springen Übertragung

Von Dienstag, 03.08., bis Samstag, 07.08., finden in Tokio bei den Olympischen Spielen die Wettkämpfe in der Vielseitigkeit statt.

Im Livestream des ZDF sowie im Livestream der ARD ist am 07.08. das Finale der Mannschaften im Springreiten zu sehen von 11.55 Uhr bis 14.35 Uhr.

Reiten Olympia 2021: Vielseitigkeit Übertragung

Von Freitag, 30.07., bis Montag 02.08, finden die Wettkämpfe im Springreiten statt. Zunächst fällt die Entscheidung über die Einzelmedaillen, dann die Mannschaftsentscheidung.

Am 01.08. steht der Geländeritt beim Vielseitigkeitsreiten an. Das ZDF überträgt im Livestream von 00.35 Uhr bis 04.13 Uhr. Zur gleichen zeit ist auch der Livestream der ARD verfügbar.

Übertragung Reiten bei Olympia 2021: Zeitverschiebung und Uhrzeit in Japan

Wer Dressur, Springreiten und Vielseitigkeitsreiten bei Olympia 2021 sehen möchte, muss mitunter in Kauf nehmen, mitten in der Nacht zu gucken. Japan ist nämlich 7 Stunden vor der deutschen Zeit. Wenn es hier 12 Uhr mittags ist, ist es in Tokio schon 19 Uhr abends. An ereignisreichen Tagen startet die Übertragungen schon mitteln in der Nacht, ansonsten sieht man die Wettkämpfe entweder früh, am Mittag oder am frühen Abend. Die Übertragung der Fernsehsender in Japan endet um 17 Uhr.