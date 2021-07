Erfahrungsgemäß hat Deutschland beim Tischtennis keine schlechten Chancen. Eine Medaille zu holen wäre drin. Der Favorit für die Goldmedaillen bei Olympia 2021 im Tischtennis ist allerdings das chinesische Team.

Bei den diesjährigen Olympischen Spielen gibt es außerdem eine Neuerung: Zum ersten Mal gibt es neben Einzel und Mannschaft auch einen Mixed-Wettbewerb. Ein Mann und eine Frau spielen dabei zusammen. Doch wann laufen die Matches? Wo werden sie übertragen?

Tischtennis Olympia 2021: Übertragung heute und Ergebnisse

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ist bei den Olympischen Spielen in Tokio am Montag, 26. Juli, ins Achtelfinale eingezogen. Der 40-Jährige aus Düsseldorf bezwang im Tokyo Metropolitan Gymnasium Kirill Gerassimenko aus Kasachstan nach kleineren Startschwierigkeiten mit 4:1. Petrissa Solja ist hingegen schon nach ihrer Auftaktpartie im Einzel ausgeschieden. Einen Tag nach ihrem Aus im Mixed an der Seite von Patrick Franziska unterlag die 27-Jährige der Kanadierin Mo Zhang erst nach großem Kampf mit 3:4.

Tischtennis im TV: Diese Disziplinen werden übertragen

Ob Einzel, Mannschaft oder Mixed – Tischtennis-Begeisterte dürfen sich bis zum Ende der Olympischen Spiele am 8. August auf einige Wettkämpfe freuen. Aber an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit ist Tischtennis bei Olympia 2021 zu sehen? Ob ARD, ZDF, live, Stream – wo werden die Tischtennis-Wettkämpfe überhaupt ausgestrahlt? Dieser Artikel verschafft einen Überblick zu folgenden Fragen:

Wann wird Tischtennis bei Olympia im Fernsehen übertragen ?

? Wie ist der Zeitplan für Tischtennis in den verschiedenen Arten?

Olympia 2021 Tischtennis: Zeitplan und Ablauf

Im Tischtennis finden 26 Wettkämpfe statt. Das sind die Daten und die Uhrzeiten (zu deutscher Zeit):

Samstag, 24.07.: Einzel Frauen - Vorrunde, Einzel Männer - Vorrunde, Mixed Doppel - Achtelfinale, Einzel Männer - Runde 1, Einzel Frauen - Runde 1

Sonntag, 25.07.: Mixed Doppel - Viertelfinale, Einzel Männer - Runde 2, Einzel Frauen - Runde 2, Mixed Doppel - Halbfinale

Montag, 26.07.: Einzel Männer - Runde 2, Einzel Frauen - Runde 2 (ab 3 Uhr), Einzel Männer - Runde 3, Einzel Frauen - Runde 3 (ab 7.30 Uhr), Mixed Doppel - Spiel um Bronze (13 Uhr), Mixed Doppel - Spiel um Gold (14 Uhr)

Dienstag, 27.07.: Einzel Männer - Runde 3, Einzel Frauen - Runde 3 (ab 3 Uhr), Einzel Männer - Achtelfinale, Einzel Frauen - Achtelfinale (ab 9.30 Uhr)

Mittwoch, 28.07.: Einzel Frauen - Viertelfinale (3 Uhr), Einzel Männer - Viertelfinale (4 Uhr)

Donnerstag, 29. 07.: Einzel Frauen - Halbfinale (4 Uhr), Einzel Männer - Halbfinale (8 Uhr), Einzel Frauen - Spiel um Bronze (13 Uhr), Einzel Frauen - Spiel um Gold (14 Uhr)

Freitag, 30.07.: Einzel Männer - Spiel um Bronze (13 Uhr), Einzel Männer - Spiel um Gold (14 Uhr)

Sonntag, 01.08.: Männer Team - Achtelfinale, Frauen Team - Achtelfinale (3 Uhr)

Montag, 02.08.: Männer Team - Achtelfinale (3 Uhr), Frauen Team - Achtelfinale (3 Uhr), Frauen Team - Viertelfinale (7.30 Uhr), Männer Team - Viertelfinale (7.30 Uhr)

Dienstag, 03.08.: Frauen Team - Viertelfinale, Männer Team - Viertelfinale (beides 3 Uhr), Frauen Team - Halbfinale

Mittwoch, 04.08.: Frauen Team - Halbfinale (3 Uhr), Männer Team - Halbfinale (7.30 Uhr)

Donnerstag, 05.08.: Frauen Team - Spiel um Bronze (4 Uhr), Frauen Team - Spiel um Gold (12.30 Uhr)

Freitag, 06.08.: Männer Team - Spiel um Bronze (4 Uhr), Männer Team - Spiel um Gold (12.30 Uhr)

Free-TV, ARD, ZDF, Livestream: Wo wird Tischtennis bei Olympia 2021 übertragen?

Am Samstag, 24.07.2021, sind die Wettkämpfe im Tischtennis bei Olympia gestartet, am 6. August finden die letzten Turniere statt. Die Spieler und Spielerinnen treten im Tokyo Metropolitan Gymnasium gegeneinander an. Die Wettkämpfe kann man auf ARD und ZDF anschauen. An folgenden Tagen und zu folgenden Uhrzeiten übertragen die Sender die Olympischen Spiele im Fernseher:

24.07.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

25.07.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

26.07.2021: 23.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

27.07.2021: 00.10 bis 17.00 Uhr – ARD

28.07.2021: 01.30 bis 17.00 Uhr – ZDF

29.07.2021: 00.50 bis 17.00 Uhr – ARD

30.07.2021: 01.10 bis 17.00 Uhr – ZDF

31.07.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

01.08.2021: 01.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

02.08.2021: 02.10 bis 17.00 Uhr– ARD

03.08.2021: 01.35 bis 17.00 Uhr – ZDF

04.08.2021: 00.55 bis 17.00 Uhr – ARD

05.08.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

06.08.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

07.08.2021: 23.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

08.08.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

TV-Übertragung Eurosport Tischtennis bei Olympia 2021

Eurosport hat das Recht an allen Wettbewerben der Olympischen Spiele und überträgt 24 Stunden live aus Tokio. Ein Livestream ist 24 Stunden lang bei Joyn verfügbar.

Tischtennis bei Olympia 2021: Die deutschen Sportler und Sportlerinnen

Im Einzel bei den Herren treten Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov an. In der Mannschaft kommt noch Patrick Franziska dazu. Ersatzmann ist Benedikt Duda.

Bei den Damen treten Petrissa Solja und Han Ying im Einzel an, Shan Xiaona kommt in der Mannschaft dazu.

Das Mixed-Team bilden Patrick Franziska und Petrissa Solja.

Übertragung Tischtennis: Zeitverschiebung und Uhrzeit in Japan

Wer dem deutschen Team bei den Tischtennis-Wettkämpfen zuschauen will, muss öfter mal um 3 Uhr morgens gucken. Denn Japan ist sieben Stunden vor der deutschen Zeit. Schalten wir also um 3 Uhr nachts den Fernseher ein, ist es in Japan schon 10 Uhr morgens.