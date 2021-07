deutschen Dressur-Mannschaft in Tokio. Jessica von Bredow-Werndl hat bei Dressurreiterinnen haben in Tokio mit Platz eins im Grand Prix das Mannschaftsfinale am Dienstag erreicht. An diesem Wochenende startet das Dressur-Equipe im Reiten, es folgen Wettkämpfe in Vielseitigkeit und Springen. Es war ein glänzender Auftakt derinhat bei den Olympischen Spielen in Japan am ersten Tag der Wettkämpfe gut vorgelegt. Und ebenso gut ging es an Tag 2 weiter. Die deutschenhaben in Tokio mit Platz eins im Grand Prix dasam Dienstag erreicht. An diesem Wochenende startet das Dressur-Equipe im, es folgeninund

Traditionell rechnet sich die deutsche Mannschaft im Reiten Medaillenchancen aus und darf vielleicht sogar auf Gold hoffen. Doch wie sind die bisherigen Ergebnisse bei Olympia 2021 im Reiten? Wie die Reiterinnen und Reiter abschneiden, gibt es hier nachzulesen.

Reiten bei Olympia 2021: Alles zum Zeitplan und zur Übertragung im TV

Dressurreiten ebenso auf Wettkämpfe im Springen und im Vielseitigkeitsreiten freuen. Doch an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit ist Dressurreiten, Springen, Vielseitigkeitsreiten bei Olympia 2021 zu sehen? ARD, ZDF, Live, Stream – wo wird Reiten bei Olympia 2021 überhaupt übertragen. Einen Pferdesport-Begeisterte dürfen sich bis zum 7. August 2021 nebenebenso aufimund imfreuen. Doch an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit ist Dressurreiten, Springen, Vielseitigkeitsreiten bei Olympia 2021 zu sehen? ARD, ZDF, Live, Stream – wo wird Reiten bei Olympia 2021 überhaupt übertragen. Einen Überblick und Antworten auf diese Fragen gibt es hier zum Nachlesen.

Ergebnisse im Reiten bei Olympia 2021 - Tag 1

Sie kam, sah - und legte richtig vor. Jessica von Bredow-Werndl brachte sich bei ihrem Olympia-Debüt gleich mal für Gold in Position.

Mit einer Weltklasseleistung hat Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl ihr Debüt auf dem olympischen Viereck gefeiert. Auf ihrer eleganten Trakehnerstute Dalera brachte die 35-Jährige die Prüfung im Grand Prix mit 84,379 Prozentpunkten ins Ziel.

Die zweitbeste Leistung des ersten Tages zeigten die Dänin Cathrine Dufour und ihr westfälischer Wallach Bohemian, die mit 81,056 Prozentpunkten aus dem Viereck kamen. Außer von Bredow-Werndl und Dufour knackte kein Team die 80-Prozent-Marke.

des ersten Tages zeigten die Dänin und ihr westfälischer Wallach Bohemian, die mit aus dem Viereck kamen. Außer von Bredow-Werndl und Dufour knackte kein Team die 80-Prozent-Marke. Tagesdritter wurde der Niederländer Edward Gal auf dem Totilas-Sohn Total US mit 78,649. Mit dem im vergangenen Jahr gestorbenen Superhengst Totilas hatte Gal seine größten Erfolge gefeiert.

Ergebnisse im Reiten bei Olympia 2021 - Tag 2

Die deutschen Dressurreiterinnen haben in Tokio mit Platz eins im Grand Prix das Mannschaftsfinale am Dienstag erreicht.

Als Schlussreiterin belegte Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose in der Einzelwertung des Grand Prix mit 82,500 Prozentpunkten Platz zwei hinter Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), die mit Dalera auf 84,379 kam.

Als Schlussreiterin belegte Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth mit Bella Rose in der Einzelwertung des Grand Prix mit 82,500 Prozentpunkten Platz zwei hinter Jessica von Bredow-Werndl

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein Fehler bei der Galopp-Pirouette hatte Dorothee Schneider (Framersheim) zuvor eine bessere Platzierung gekostet. Ihr Hannoveraner Wallach Showtime ging bei der Linksdrehung über die Hinterhand und öffnete so die Drehung. Ein durchaus mögliches Ergebnis über 80 Prozentpunkten für die ansonsten fehlerlose Darbietung auf höchstem Niveau blieb aus, Schneider musste sich mit 78,820 begnügen.

Dressurreiten: Welche Länder sind qualifiziert für den Grand Prix Special?

Hinter der deutschen Mannschaft qualifizierten sich Großbritannien, Dänemark, die USA, die Niederlande, Schweden, Portugal und Spanien für den Grand Prix Special am Dienstag. Die 18 besten Paare aus dem Grand Prix sind startberechtigt in der Kür.

Ablauf Olympia 2021 Dressurreiten – wie kommen die Ergebnisse im Reiten zustande?

Am Samstag, 24.07.2021, stand der erste Tag im Dressurreiten im Einzel und Team an, am Sonntag der zweite Tag. Der Grand Prix zählt in Tokio als Qualifikation für die Entscheidungen in der Team- und der Einzelwertung. Geritten wird in sechs Gruppen mit je zehn Reitern, darunter 15 Teams und 15 Einzelreiter. Die acht besten Teams aus dem Grand Prix ermitteln am 27. Juli im Grand Prix Special den Mannschafts-Olympiasieger. Drei Reiter bilden eine Equipe, es gibt kein Streichresultat mehr, alle Ergebnisse fließen in die Wertung ein. In der Grand Prix Kür geht es am 28. Juli um die Einzelmedaillen, hierfür qualifiziert sind die zwei besten Paare aus jeder Grand-Prix-Gruppe sowie sechs "Lucky Loser".

Die Mannschaften bestehen nach dem neuen Reglement in Tokio - anders als bisher - nur aus drei Paaren. Alle Ergebnisse zählen, das bei EM und WM übliche Streichergebnis entfällt