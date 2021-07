Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ein echtes Spektakel. Die Teams der Nationen marschieren unter den Blicken der mehr als 60.000 Zuschauer ein. Es gibt zahlreiche Highlights: Musik, Auftritte, Akrobaten, Video-Shows und mehr. Dieses Jahr ist alles anders – obwohl Spiele der XXXII. Olympiade in Tokio wegen der Corona-Krise bereits um ein Jahr auf 2021 verschoben wurden. Es wird Eigentlich ist diederein echtes Spektakel. Diemarschieren unter den Blicken der mehr als 60.000ein. Es gibt zahlreiche: Musik, Auftritte, Akrobaten, Video-Shows und mehr. Dieses Jahr ist alles anders – obwohl Spiele der XXXII. Olympiade in Tokio wegen der Corona-Krise bereits um ein Jahr auf 2021 verschoben wurden. Es wird keine Zuschauer in Tokio geben. Wie wird die Eröffnungsfeier dieses Jahr ablaufen?

Wann ist die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021?

ist die der Olympischen Spiele 2021? Wie ist der Ablauf der Eröffnungsfeier?

der Eröffnungsfeier? Welches Team bzw. welche Nation marschiert zuerst ein?

bzw. welche marschiert zuerst ein? Uhrzeit, Zuschauer, Einmarsch: Alle Infos rund um die Eröffnungsfeier am 23. Juli bei Olympia 2021

Olympia 2021: Wann ist die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele?

Am Freitag, den 23. Juli 2021, werden die Olympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt Tokio eröffnet. Um 20:00 Uhr Ortszeit – bei uns in Deutschland also um 13:00 Uhr – geht es im Olympiastadion mit der großen Eröffnungsfeier los. Eurosport überträgt die Wettkämpfe und die Eröffnungsfeier live. Auch ARD und ZDF teilen sich die Übertragung einiger Events. Hier der Überblick zur Übertragung der Olympischen Spiele 2021:

Eröffnungsfeier Olympia 2021: Ablauf und Uhrzeit mit Zeitverschiebung

In Deutschland startet die Eröffnungsfeier mit der Zeitverschiebung um 13 Uhr, am Freitag, den 23.07.2021. Der genaue Ablauf der Eröffnungsfeier bei Tokio 2021 ist noch unklar. Das Programm und der Zeitplan für die Wettkämpfe der 33 Disziplinen aber steht schon länger fest.

Fackellauf und Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele

Ein Jahr nach der Ankunft der Olympischen Flamme ist am 25. März der Olympische Fackellauf für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio gestartet. Die Reise durch Japan begann im J-Village in Fukushima und endet bei der olympischen Eröffnungsfeier in Tokio am 23. Juli, wenn der Kessel entzündet wird. Beim Einmarsch werden die Flaggen der Nationen von Fahnenträgern und Fahnenträgerinnen in das Stadion getragen. Wer trägt die Fahne des Deutschen Teams bei Olympia? Alle Infos im folgenden Artikel:

Einmarsch der Athleten bei Olympia: Welche Teams laufen wann ein?

Auch wenn der genaue Ablauf der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021 noch nicht fest steht, ist der Einmarsch der Teams auf den Nationen schon grob geplant: Das griechische Team soll traditionell als Erstes ins Olympiastadion laufen und das Team der japanischen Gastgeber zum Schluss. Das Flüchtlingsteam sollte bei der Eröffnungsfeier am 24. Juli 2020 unmittelbar hinter Griechenland ins Stadion einmarschieren. Vor Japan laufen die Ausrichter der folgenden beiden Olympischen Spiele ein. Das sind Frankreich – Paris 2024 – und die USA – Los Angeles 2028.

Programm der Eröffnungsfeier von Olympia: Musik, Shows, Acts in Rio und London

In den vergangenen Jahren war die Eröffnungsfeier eines der Olympischen Highlights. Fast vier Stunden ging das Spektakel 2016 in Brasilien. Die Stadt Rio de Janeiro war eine einzige Party. Und im Stadion: Feuerwerk, Lasershow, Hunderte Tänzer und Akrobaten. Die Eröffnungszeremonie lieferte spektakuläre Bilder, nicht nur für die knapp 80.000 Menschen im Stadion, sondern auch für Millionen TV-Zuschauer. Vier Jahre vorher, 2012 in London, trug die Eröffnungsfeier den Namen „The Isles Of Wonder“. Die Königin hisste die Olympische Flagge. Der allgemeine Ablauf der Eröffnungsfeier in den Vorjahren:

Show und Videos zur Politik und Geschichte der austragenden Nation

und der austragenden Nation Kurzfilme

Kultur, Shows und Musik

Hissen der Olympischen Flagge

Einmarsch der Athleten

der Ansprache: Der Olympische Eid

Entzünden der Olympischen Flamme

Corona-Zahlen in Japan: Keine Zuschauer bei Olympia 2021, Testpflicht für die Athleten

Aufgrund der Infektionszahlen in Tokio werden dieses Jahr möglicherweise keine Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2021 zugelassen. Endgültig wird das International Olympic Committee (IOC) aber in den kommenden Tagen erst darüber entscheiden. Der Plan ist, nach 21 Uhr Zuschauer überall auszusperren. Auch am Rande von Marathon und Gehen in Sapporo sind keine Fans erwünscht. In Japan beträgt die 7-Tage-Inzidenz (Stand 14.07.2021) 11,9, die Neuinfektionen innerhalb eines Tages gibt die Johns-Hopkins-Universität mit 2396 an.

Alle Athleten, Trainer und Anreisende müssen sich vor der Abreise nach Japan zweimal auf Corona testen lassen. Nach der Ankunft werden sie je nach Funktion bei den Spielen und Kontakt zu anderen Sportlern drei Tage lang täglich erneut getestet. Schon 48 Stunden nach ihrem Wettkampf müssen die Athleten in Tokio wieder abreisen.