Corona ist noch nicht vorbei und die paneuropäische Fußball-EM hat gezeigt, dass sich Großverstaltungen schnell zu Superspreader-Events entwickeln können. Anders als die EM finden die Olymischen Spiele 2021 in Tokio ohne Zuschauer statt. Doch welche Regeln gelten für die Sportler?

Die Anti-Corona-Maßnahmen bei den Olympischen Spielen stehen über allem. Was rund um die Wettkämpfen in Japan zu beachten ist, erfahrt ihr in diesem Überblick.

Welche Nachweise brauchen die Sportler für Tokio?

Nationalität ab. Sportler und Sportlerinnen aus Ländern, in denen die PCR-Test unterziehen - für die Teams aus Ländern wie Bangladesh oder Afghanistan war dies eine riesige Hürde. Alle Tokio-Reisenden musste sich vor Aufbruch Richtung Japan mindestens zweimal binnen vier Tagen testen lassen, bei festgelegten Labors und von Ärzten zertifiziert. Zudem mussten sie Gesundheits- und Tracking-Apps installieren. Die geforderten Nachweise hingen ganz von derab. Sportler und Sportlerinnen aus Ländern, in denen die Delta-Variante des Coronavirus besonders stark vertreten ist, mussten sich zum Beispiel sieben Tage lang vor der Abreise einemunterziehen - für die Teams aus Ländern wie Bangladesh oder Afghanistan war dies eine riesige Hürde. Alle Tokio-Reisenden musste sich vor Aufbruch Richtung Japan mindestenslassen, bei festgelegten Labors und von Ärzten zertifiziert. Zudem mussten sieinstallieren.

Vor dem Olympiastadion in Tokio steht eine Hinweisschild zu den Hygiene-Regeln und Corona-Verhaltensregeln für das Betreten einer Wettkampfstätte. Das Olympiastadion ist bei den Spielen in Tokio 2021 Sportstätte von Eröffnungsfeier und Schlussfeier sowie für die Leichtathleten und Fußball.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Olympia 2021: Wie oft werden die Sportler in Tokio getestet?

In Tokio ist ein täglicher Test für alle Athletinnen und Athleten vorgeschrieben. Dabei handelt es sich um einen Spucktest, einen sogenannten Saliva-Test.

Was passiert, wenn ein Teilnehmer bei Olympia 2021 positiv getestet wird?

Wird ein Teilnehmer positiv getestet, dann wird ein zweites Mal getestet. Ist das positive Ergebnis gesichert, wird der Betroffene isoliert, dafür gibt es in Tokio eigens eingerichtete Stationen. Verpasst der Sportler oder die Sportlerin dadurch den Wettkampf, ist es keine Disqualifikation, sondern ein "ist nicht gestartet". Davon würde der Gegner profitieren. Beispiel: Wird vor dem Tennis-Halbfinale ein Spieler positiv getestet, steht der andere im Endspiel - eine Verschiebung gibt es nicht.

Wie langen dürfen die Sportler im Olympischen Dorf in Tokio wohnen?

Die Athleten dürfen frühestens fünf Tage vor ihrem Wettkampf ins Dorf ziehen. Spätestens 48 Stunden nach Ende ihres Wettbewerbs müssen sie abreisen. Bis zu 6700 Sportler wohnen gleichzeitig im Dorf.

Olympia 2021: Dürfen Sportler andere Wettkämpfe besuchen?

Jede Athletin und jeder Athlet darf nur Sportstätten betreten, die für die eigene Teilnahme an den Spielen maßgeblich sind. Schwimmer dürfen also nicht beim Judo zuschauen. Anfeuern, abklatschen oder umarmen ist unerwünscht, der Besuch touristischer Attraktionen kann zur Disqualifikation führen.

Olympia Tokio: Wie viele positive Tests gab es schon?

Vor Beginn der Olympischen Spiele von Tokio haben die Organisatoren neun weitere Corona-Fälle registriert. Darunter sei ein Athlet im olympischen Dorf, teilte das Organisationskomitee am Dienstag mit. Die Zahl der seit 1. Juli ermittelten positiven Tests stieg damit insgesamt auf 67 (Stand 20.07.).

Olympia 2021: Wie viele Sportler sind geimpft?

Laut IOC-Präsident Thomas Bach sind 85 Prozent der Athleten und Offiziellen im Olympischen Dorf gegen Corona geimpft oder als Genesene immun.

Welche Erleichterungen gibt es für Geimpfte bei Olympia 2021?

Keine. Die Regeln gelten für geimpfte wie auch ungeimpfte Teilnehmer gleichermaßen.

Corona und Olympia: Was passiert mit Kontaktpersonen etwa aus dem eigenen Team?

Wer über die App oder andere Wege als enger Kontakt definiert ist, wird informiert und schnellstmöglich getestet. Fällt der Test negativ aus, wird die Wahrscheinlichkeit ermittelt, dass die betroffene Person das Virus verbreitet. Um am Wettkampf teilzunehmen, müssen verstärkte Maßnahmen wie ein täglicher PCR-Test absolviert werden.