Am 23.07.2021 starten die 32. Olympischen Spiele in Tokio. Insgesamt 33 verschiedene Sportarten werden die Zuschauer vor dem Fernseher zu sehen bekommen. Für fünf Sportarten wird es eine Premiere geben. Dazu gehören Skateboard, Surfen, Karate, Base-/Softball und Sportklettern. Die Anzahl der vergebenden Medaillen erhöht sich auf 339. Zudem hat sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) auf eine neue Regelung geeignet: Sportarten, die in dem jeweiligen Land eine hohe Beliebtheit genießen, können beim Olympischen Komitee vorgeschlagen werden. Das heißt, dass in Zukunft noch mehr Sportarten zur Olympischen Disziplin werden.

Olympische Spiele in Tokio 2021: Alle Sportarten im Überblick

Badminton

Base-/Softball (neu)

Basketball

Bogenschießen

Boxen

Fechten

Fußball

Gewichtheben

Golf

Handball

Hockey

Judo

Kanu

Karate (neu)

Leichtathletik

Moderner Fünfkampf (Degenfechten, 200m Freistil-Schwimmen, Springreiten, Laser-Run)

Radsport

Reitsport

Ringen

Rudern

Rugby

Schießen

Schwimmen

Segeln

Skateboard (neu)

Sportklettern (neu)

Surfen (neu)

Taekwondo

Tennis

Tischtennis

Triathlon

Turnen

Volleyball

Olympische Spiele in Tokio 2021: Alle Disziplinen im Überblick

Baseball : Baseball, Softball

: Baseball, Softball Basketball : Basketball, 3x3 Basketball

: Basketball, 3x3 Basketball Kanu : Kanurennsport, Kanuslalom

: Kanurennsport, Kanuslalom Karate : Kata, Kumite

: Kata, Kumite Radsport : Bahn, BMX, Mountain-Bike, Straße

: Bahn, BMX, Mountain-Bike, Straße Reitsport : Dressur, Springen, Vielseitigkeit

: Dressur, Springen, Vielseitigkeit Ringen : Freistil, Ringen griechisch-römisch

: Freistil, Ringen griechisch-römisch Schwimmen : Freiwasser-Schwimmen, Synchron-Schwimmen, Wasserball, Turmspringen (alle Disziplinen unten)

: Freiwasser-Schwimmen, Synchron-Schwimmen, Wasserball, Turmspringen (alle Disziplinen unten) Turnen : Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen

: Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen Volleyball: Beachvolleyball, Volleyball

Leichtathletik und Schwimmen: Alle Disziplinen im Überblick

Leichtathletik Männer:

100m

200m

400m

800m

1500m

10.000m

110m Hürden

400m Hürden

3000m Hindernis

4 x 100m Staffel

4 x 400m Staffel

20km Gehen

50km Gehen

Marathon

Weitsprung

Dreisprung

Hochsprung

Stabhochsprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Speerwurf

Hammerwurf

Zehnkampf

Leichtathletik Frauen:

100m

200m

400m

800m

1500m

5000m

10.000m

100m Hürden

400m Hürden

3000m Hindernis

4 x 100m Staffel

4 x 400m Staffel

20km Gehen

50km Gehen

Marathon

Weitsprung

Dreisprung

Hochsprung

Stabhochsprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Speerwurf

Hammerwurf

Siebenkampf

Männer und Frauen:

4 x 400m Staffel

Schwimmen der Männer und Frauen:

50m Freistil

100m Freistil

200m Freistil

400m Freistil

800m Freistil

1500m Freistil

100m Brust

200m Brust

100m Rücken

200m Rücken

100m Schmetterling

200m Schmetterling

200m Lagen

400m Lagen

4 x 100m Freistil Staffel

4 x 200m Freistil Staffel

4 x 100m Lagen Staffel

10km Freiwasser

