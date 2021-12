Lustige Moderatoren, leistungsfähige Athleten und herausfordernde Hindernisse: „Ninja Warrior“ hat sich über die vergangenen Jahre zu einem beliebten RTL-Format entwickelt. Im Dezember 2021 gibt es nun ein „Ninja Warrior Germany Promi-Special“ für den guten Zweck. Im Rahmen des Spendenmarathons wird im Ninja-Parcours Geld für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ gesammelt. Unter den 20 prominenten Athleten sind Medaillen-Gewinner, Fußball-Weltmeister und TV-Sternchen.

Wann ist die Show „Ninja Warrior Promi Special“ im TV zu sehen?

ist die Show „Ninja Warrior Promi Special“ im TV zu sehen? Wer sind die Teilnehmer ?

? Welche Hindernisse sind zu meistern?

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Promis und Co. findet ihr hier.

„Ninja Warrior Promi-Special“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Die Sendung für den guten Zweck wird am zweiten Advent zur Primetime auf RTL ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Sonntag, 12.12.2021 um 20:15 Uhr

Montag, 13.12.2021 um 01:55 Uhr (Wiederholung)

„Ninja Warrior Promi-Special“ 2021: Stream auf TVNow

Der Wettkampf der Promis kann auch im Livestream auf RTL+, früher TVNow, verfolgt werden. Die ganze Folge dürfte auch im Nachhinein als Wiederholung zu streamen sein. Meist sind Shows bis sieben Tage nach der Ausstrahlung verfügbar.

„Ninja Warrior Promi-Special“ 2021: Konzept

Die prominenten Athleten sammeln im Ninja-Warrior-Parcours Geld für den guten Zweck. Nach zwei Parcours-Runden stehen die drei Besten schließlich vor dem Mount Midoriyama, der unter freiem Himmel auf seine Eroberer wartet. Im Promi-Special 2021 gibt es pro geschafftem Hindernis einen Geldbetrag. In der ersten Runde können die Promis 1.000 Euro erspielen, das Ganze wird verdoppelt, wenn bei der Ring-Jagd der silberne Ring gefangen wird. In der zweiten Runde gibt es pro geschafftem Hindernis 1.500 Euro. In Runde 3 am Mount Midoriyama kann pro Markierung nochmal 1.000 Euro erspielt werden. Die gesamte Summe kommt der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ zugute.

„Ninja Warrior Promi-Special“ 2021: Teilnehmer

Insgesamt wollen 20 Promis beim „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 für den RTL-Spendenmarathon Geld sammeln. 19 Promis sind vom Sender bereits bekannt gegeben worden.

Das sind die Teilnehmer:

Angela Finger-Erben , RTL-Moderatorin

, RTL-Moderatorin Bibiana Steinhaus-Webb , ehemalige Fußballschiedsrichterin

, ehemalige Fußballschiedsrichterin Calvin Kleinen , Reality TV-Darsteller („Temptation Island“ 2019, „Temptation Island VIP“ 2020 & „Festspiele der Reality-Stars“ 2021)

, Reality TV-Darsteller („Temptation Island“ 2019, „Temptation Island VIP“ 2020 & „Festspiele der Reality-Stars“ 2021) Filip Pavlovic , Reality TV-Darsteller („Die Bachelorette“ 2018 & „Bachelor in Paradise“ 2019)

, Reality TV-Darsteller („Die Bachelorette“ 2018 & „Bachelor in Paradise“ 2019) Irina Schlauch , Reality TV-Darstellerin („Princess Charming“ 2021)

, Reality TV-Darstellerin („Princess Charming“ 2021) Kevin Großkreutz , ehemaliger Fußballprofi

, ehemaliger Fußballprofi Manuel Flickinger , Reality TV-Darsteller („Prince Charming“ 2019)

, Reality TV-Darsteller („Prince Charming“ 2019) San Diego Pooth , Sohn von Verona Pooth

, Sohn von Verona Pooth Sandy Mölling , Sängerin bei den No Angels

, Sängerin bei den No Angels Thorsten Legat , ehemaliger Fußballprofi

, ehemaliger Fußballprofi Cathy Hummels , Moderatorin & Influencerin

, Moderatorin & Influencerin Jasmin Wagner , Sängerin „Blümchen“ & Schauspielerin

, Sängerin „Blümchen“ & Schauspielerin Julia Scharf, Sportschau-Moderatorin

Julius Brink , ehemaliger Beachvolleyballer

, ehemaliger Beachvolleyballer Martin Schmitt , ehemaliger Skispringer und Gesellschafter

, ehemaliger Skispringer und Gesellschafter Michele Gwozdz aka Mimi , Content Creator und Reality TV-Darsteller („Der Bachelor“ 2021)

aka , Content Creator und Reality TV-Darsteller („Der Bachelor“ 2021) Mickie Krause , Sänger und Entertainer

, Sänger und Entertainer Pascal Hens , ehemaliger Handball-Profi

, ehemaliger Handball-Profi Sven Hannawald, ehemaliger Skispringer und Unternehmensberater

„Ninja Warrior Promi-Special“ 2021: Hindernisse

Auf die prominenten Athleten wartet ein Parcours unterteilt in drei Stages mit verschiedenen Hindernissen. Die Hindernisse wurden für das Promi-Special etwas vereinfacht im Vergleich zur regulären Show.

Die Hindernis-Übersicht:

Stage 1

Pfeil-Sprung

Planken-Gang

Chaos-Bälle

Tunnelsprung 2.0 zu Ringrutsche

Ring-Jagd

die Wand

Stage 2

Reifenwechsel

Drehscheibe

Cargo-Netz mit Doppel-Hebel

Himmelsleiter

Steil-Treppe

der Kamin

Stage 3

Mount Midoriyama

„Ninja Warrior Promi-Special“ 2021: Moderatoren

Wie gewohnt moderiert auch das „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 das Moderations-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra.