Road to Super Bowl LVI: Mit den Playoffs geht die National Football League (NFL) an diesem Samstag, den 15.01.2022, in die ganz heiße Saison-Phase. Dreizehn Playoff-Spiele stehen in der ersten Runde, der Wild Card Round, auf dem Programm. Mit dabei die Superstars Tom Brady, Aaron Rodgers und Patrick Mahomes.

Welche Teams sind in der Wild Card Round dabei?

sind in der Wild Card Round dabei? Wie sieht der Spielpla n der NFL-Playoffs 2022 aus?

n der NFL-Playoffs 2022 aus? Wo werden die Spiele live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zu den Playoffs der National Football League 2021/22 bekommt ihr hier.







NFL Playoffs 2022: Spielplan, Termine und Uhrzeit der Wild Card Round

Die längste Hauptrunde der NFL-Geschichte ist vorbei und die Las Vegas Raiders haben als letztes Team ihre Teilnahme an den Playoffs perfekt gemacht. In der AFC konnten sich die Tennessee Titans eine Wildcard sichern. Das Freilos der NFC ergatterten sich die Green Bay Packers. Diese beiden Teams überspringen somit die Wild Card Round und sind bereits sicher in der Divisional Round.

Alle Partien der Wildcard-Runde am kommenden Wochenende in der Übersicht.

American Football Conference (AFC)

Tennessee Titans (Freilos)

Cincinnati Bengals – Las Vegas Raiders (Samstag, 15.01.2022, 22.30 Uhr MEZ)

Buffalo Bills – New England Patriots (Sonntag, 16.01.2022, 2.15 Uhr MEZ)

Kansas City Chiefs – Pittsburgh Steelers (Montag, 17.01.2022, 2.15 Uhr MEZ)

National Football Conference (NFC)

Green Bay Packers (Freilos)

Tampa Bay Buccaneers – Philadelphia Eagles (Sonntag, 16.01.2021, 19.00 Uhr MEZ)

Dallas Cowboys – San Francisco 49ers Sonntag, 16.01.2022, 22.30 Uhr MEZ)

Los Angeles Rams – Arizona Cardinals (Dienstag, 18.1. 2.15 Uhr MEZ

TV-Übertragung der Playoffs: Läuft die Wild Card Round im Free-TV?

Alle Spiele der NFL-Playoffs 2022 werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. ProSieben zeigt die Begegnungen der Wild-Card-Round allesamt live und in voller Länge im Hauptprogramm.

Los geht's am Samstag, 15. Januar 2022, um 22:20 Uhr in der Wild-Card-Round mit dem AFC-Playoff-Spiel zwischen den Las Vegas Raiders und den Cincinnati Bengals, kommentiert von Patrick Esume und Björn Werner.

Direkt im Anschluss folgt das AFC-East-Duell der New England Patriots bei den Buffalo Bills mit den Kommentatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus.

Für die News aus dem Netz sorgen wie gehwohnt Christoph „Icke“ Dommisch sowie Max Zielke.

Playoffs 2022: Wo gibt es eine Übertragung im Livestream?

Parallel zur Free-TV-Übertragung auf ProSieben streamt Ran die Begegnungen der Playoffs auf der Webseite ran.de. Zudem zeigt der Streaming-Anbieter DAZN alle Spiele der Wild-Card Round live im Internet.

Alle Infos zur Übertragung der NFL-Playoffs 2022 im Überblick: