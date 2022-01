Playoffs, baby! Für viele Fans des American Football beginnt heute Abend die Saison so richtig: mit dem sogenannten Wildcard-Weekend. Den Anfang machen die Cincinnati Bengals und die Las Vegas Raiders. Der Einzug der Bengals um Quarterback Joe Burrow als Champion der AFC-North-Division in die Postseason ist eine der Positiv-Geschichten dieser NFL-Saison. Auf der Gegenseite sicherten sich die Las Vegas Raiders um QB Derek Carr in buchstäblich letzter Sekunde – der Overtime zumal – gegen die Los Angeles Chargers den Einzug in die K.o.-Spiele über eine sogenannte Wildcard. Mehr Drama geht nicht. Oder vielleicht doch? Die Playoffs fangen schließlich gerade erst an.

Wann findet das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Las Vegas Raiders statt?

statt? Um welche Uhrzeit deutscher Zeit findet der Kickoff statt?

findet der statt? Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

gezeigt? Wer überträgt das Spiel im Live-Stream?



NFL Playoffs 2022 Spielplan, TV-Übertragung, Livestream, Termine – Alle Infos zum Start der Wildcard Round Ulm

NFL Playoffs 2021/22 – Bengals gegen Raiders: Uhrzeit, Kickoff, Spielort

Das Eröffnungsspiel der Playoffs zwischen den Cincinnati Bengals und den Las Vegas Raiders findet am Samstag, den 15.01.2022, um 16:30 Uhr Ortszeit statt. Deutsche Football-Fans müssen sich allerdings bis in den späteren Abend hinein gedulden. Aufgrund der Zeitverschiebung findet der Kickoff erst um 22:30 Uhr deutscher Zeit statt.

Ausgetragen wird die Partie im Paul Brown Stadium, der Heimspielstätte der Cincinnati Bengals

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders

: Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders Wettbewerb : NFL 2021/22, Playoffs, Wildcard-Weekend

: NFL 2021/22, Playoffs, Wildcard-Weekend Datum und deutsche Uhrzeit : Am Abend des Samstags, 15.01.2022 um 22:30 Uhr

: Am Abend des Samstags, 15.01.2022 um 22:30 Uhr Stadion : Paul Brown Stadium

: Paul Brown Stadium Spielort: Cincinnati, Ohio

Übertragung: Wer zeigt Cincinnati Bengals vs. Las Vegas Raiders im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben überträgt insgesamt 21 Spiele (Hauptrunde, Play-offs und Super Bowl) live und damit so viele wie nie zuvor - unter anderem das Eröffnungsspiel der Playoffs zwischen den Bengals und den Raiders.

Der Free-TV-Sender geht um 22:05 Uhr auf Sendung und berichtet dann live von der Football-Partie.

Football-Übertragung heute: Auch DAZN überträgt die NFL-Playoffs

Auch der Livestreamingdienst DAZN , der in der Hauptrunde eine deutschsprachige Konferenz am Sonntagabend ( ENDZN ), dazu weiter die englischsprachige Konferenz angeboten hatte ( RedZone ), ist zum Start der Playoffs mit dabei. Beginn der Sendung ist hier 22.20 Uhr.

Bengals vs Raiders: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen kostenloser Livestream gibt es wie bereits oben erwähnt gute Nachrichten: Für das Spiel zwischen Bengals und Raiders wird es eine kostenfreie Übertragung im Internet geben. Ran.de wird die Partie im Stream übertragen. Hierfür benötigt es keine Registrierung oder Anmeldung.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 15.01.2022, hier im Überblick: