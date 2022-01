Die NFL Playoffs 2022 sind gestartet. Die Saison im American Football geht in die entscheidende Phase. Am 15. und 16. Januar findet das sogenannte Wildcard-Weekend statt. Die New England Patriots treffen im AFC-East-Duell auf die Buffalo Bills.

Wann findet das Spiel der New England Patriots gegen die Buffalo Bills statt?

statt? Um welche Uhrzeit deutscher Zeit findet der Kickoff statt?

findet der statt? Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

gezeigt? Wer überträgt das Spiel im Live-Stream?

NFL Playoffs 2022 Übertragung – Patriots gegen Bills: Uhrzeit, Kickoff, Spielort

Das Spiel in den Playoffs zwischen den New England Patriots und den Buffalo Bills findet am Sonntag, den 16.01.2022, um 02:15 Uhr deutscher Zeit statt.

Ausgetragen wird die Partie im Highmark Stadium, der Heimspielstätte der Buffalo Bills.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Buffalo Bills, New England Patriots

: Buffalo Bills, New England Patriots Wettbewerb : NFL 2021/22, Playoffs, Wildcard-Weekend

: NFL 2021/22, Playoffs, Wildcard-Weekend Datum und deutsche Uhrzeit : In der Nacht auf Sonntag 16.01.2022 um 02:15 Uhr

: In der Nacht auf Sonntag 16.01.2022 um 02:15 Uhr Stadion : Highmark Stadium

: Highmark Stadium Spielort: Buffalo, New York

Wer zeigt New England Patriots vs. Buffalo Bills im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben, ran.de und Joyn übertragen alle dreizehn NFL-Playoff-Spiele.

Der Free-TV-Sender ProSieben geht in der Nacht auf Sonntag um 02:00 Uhr auf Sendung und berichtet dann live von der Football-Partie der Patriots gegen die Bills. Die Kommentatoren sind Carsten Spengemann und Roman Motzkus.

Bills-Quarterback Josh Allen will gegen die Patriots mit guten Aktionen überzeugen. Gelingt Buffalo der Sieg? Die Fans können das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

© Foto: Adrian Kraus/dpa

Patriots gegen Bills: Übertragung der NFL-Playoffs auch bei DAZN

Auch der Streamingdienst DAZN , der in der Hauptrunde eine deutschsprachige Konferenz am Sonntagabend ( ENDZN ), dazu weiter die englischsprachige Konferenz angeboten hatte ( RedZone ), ist zum Start der Playoffs mit dabei. Beginn der Übertragung Patriots gegen Bills ist um 02:15 Uhr. Kommentator ist Günter Zapf mit dem Experten Joachim Ulrich.

New England Patriots vs Buffalo Bills: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen kostenloser Livestream gibt es gute Nachrichten: Für das Spiel der Patriots bei den Bills gibt es eine kostenfreie Übertragung im Internet. Ran.de wird die Partie im Stream übertragen. Hierfür benötigt es keine Registrierung oder Anmeldung.

Alle Infos zur Übertragung am Sonntag, den 16.01.2022, hier im Überblick: