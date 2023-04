Die NFL ist eine Quarterback-Liga. Auf der mit Abstand wertvollsten Position im American Football suchen jedes Jahr zahlreiche Teams nach dem nächsten Patrick Mahomes, Joe Burrow oder Josh Allen. Denn die Faustregel lautet: Nur Mannschaften mit Elite-Quarterbacks haben eine realistische Chance auf den Titelgewinn.

Bryce Young (Alabama Crimson Tide), Anthony Richardson (University of Florida), Will Levis (Kentucky Wildcats) und C.J. Stroud (Ohio State University) werden eine realistische Chance eingeräumt, der erste Pick im Draft zu werden. Alle Infos inklusive Scouting Report zu den vier verheißungsvollsten Quarterback-Talenten im NFL Draft 2023

Bryce Young (Alabama Crimson Tide): Größe, Gewicht, Statistik

Geburtsdatum: 25.07.2001 (21 Jahre)

25.07.2001 (21 Jahre) Größe: 1,78 m

1,78 m Gewicht: 92 kg

92 kg Statistik 2022: 36 Touchdwons, 5 Interceptions

Bryce Young im Scouting Profil: Zu klein für die NFL?

Alabama wurde Bereits seit Beginn seiner College-Karriere beiwurde Bryce Young als potenzieller Nummer-1-Pick für den NFL Draft 2023 antizipiert. Bryce Young ist ein kompletter Quarterback, der mental bereits auf höchstem Niveau spielt. Spielerisch wird er von den meisten Draft-Experten als der beste Quarterback im kommenden Draft gesehen. Darüber hinaus ist er sehr beweglich und besitzt einen guten (jedoch nicht elitären) Wurfarm.

Darüber hinaus ist er neben seiner Gefahr als Passgeber zugleich als Läufer gefährlich, wenn seine Anspielstationen gedeckt sind. Seine Manipulation und Bewegung innerhalb der Quarterback-Pocket ist auf einem Elite-Niveau. Young hat ein tolles Gefühl für Druck und bewegt sich, als hätte er zusätzliche Augen im Hinterkopf. So weicht er den Quarterback-Jägern in der Defensive wie kein anderer Spielmacher im Draft aus.

Der NFL Combine 2023 wurde in Bezug auf Bryce Young mit großer Spannung erwartet. Während es über seine spielerische Klasse keine zwei Meinungen gibt, herrscht Skepsis wegen seiner Maße. Es gibt keinen historischen Vergleich in der NFL mit einem Quarterback, der derartig klein (1,78 m) und schmächtig erfolgreich über mehrere Jahre in der NFL spielte. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte am Alabama-Quarterback. Die Sorge vieler Teams könnte sein, dass der schmächtige Young mit seinen Maßen zu verletzungsanfällig auf dem NFL-Level sein könnte. Auch weil Young ein hohes, aber kein elitäres athletisches Profil hat, könnte vielleicht doch ein anderer Quarterback an erster Stelle im Draft gepickt werden. Über sein spielerisches Niveau kann es zumindest keine Zweifel geben.

Anthony Richardson (University of Florida): Größe, Gewicht, Statistik

Geburtsdatum: 22.05.2001 (21 Jahre)

22.05.2001 (21 Jahre) Größe: 1,93 m

1,93 m Gewicht: 110 kg

110 kg Statistik 2022: 26 Touchdowns, 10 Interceptions

Anthony Richardson im Scouting Profil: Der Quarterback mit dem höchsten Potenzial

Nummer-1-Overall-Pick im Draft hatte. Denn erst in der vergangenen Saison wurde er nach zwei Jahren als Backup bei den Florida Gators zum unangefochtenen Starting-Quarterback ernannt. Der 21-jährige bringt absolute Gardemaße mit und lieferte beim NFL Combine in Indianapolis jüngst die beste Combine-Performance eines Quarterbacks aller Zeiten ab. Seine athletischen Fähigkeiten machen ihn zu dem Quarterback mit dem höchsten Ceiling im Draft. Anthony Richardson ist ein Quarterback, den im Sommer 2022 noch kaum einer auf der Rechnung für denim Draft hatte. Denn erst in der vergangenen Saison wurde er nach zwei Jahren als Backup bei denzum unangefochtenen Starting-Quarterback ernannt. Der 21-jährige bringt absolute Gardemaße mit und lieferte beim NFL Combine in Indianapolis jüngst die beste Combine-Performance eines Quarterbacks aller Zeiten ab. Seine athletischen Fähigkeiten machen ihn zu dem Quarterback mit dem höchsten Ceiling im Draft.

Was seinen starken Wurfarm und seinen einzigartigen Mix aus Größe und Mobilität angeht, ist er bereits jetzt in der obersten NFL-Riege anzusiedeln. Einen derartig physisch talentierten Quarterback gibt es in der NFL so noch nicht. Deshalb kann er auch auf dem nächsten Level Plays machen, die so wohl kaum ein anderer NFL-Quarterback machen kann.

Sein großes Problem ist noch seine Inkonstanz, die durch schlechte Beinarbeit häufig in mangelhafter Wurfgenauigkeit mündet. Seine Mechaniken sind bereits in einigen Plays da, in vielen aber noch nicht. Richardson wird Zeit brauchen, um sich in diesem Bereich in der NFL zu akklimatisieren.

Dennoch ist Richardson kein rohes Prospect. In fast allen Bereichen des Quarterback-Spiels zeigt er die notwendigen Ansätze, dass er in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln. Er nimmt durch sein gutes Pocket Management wenige Sacks und kann durch seinen elitären Wurfarm gepaart mit seiner Gefährlichkeit als Runner jederzeit für ein Big Play sorgen und die gegnerische Defensive allein durch seine Präsenz auseinanderziehen.

Darüber hinaus zeigt er bereits positive Ansätze in der Antizipation von Receiver-Routen und hat keine Probleme auch die wichtige Mitte des Feldes in enge Fenster zu attackieren. Durch seine physischen Fähigkeiten hat Richardson mehr Spielraum für Fehler und kann einen Ball noch in enge Fenster werfen, selbst wenn er beim Lesen der Defensive zu Beginn seiner NFL-Karriere noch ein wenig länger brauchen sollte als andere Quarterbacks.

Fazit: Richardson ist ein physisches Monster und noch sehr jung. Er hat im College erst 12 Spiele gestartet. Im Gegenzug ist er in vielen Spielbereichen aber schon extrem weit. Er bringt rare Fähigkeiten mit, die jedes Team bei einem Quarterback haben möchte. Seine inkonstanten Wurfmechaniken sind durch gutes Coaching zu beheben. Wenn er das schafft, hat Richardson das Zeug dazu, ein Top-3-Quarterback in der NFL zu werden.

C.J. Stroud (Ohio State University): Größe, Gewicht, Statistik

Geburtsdatum: 03.10.2001 (21 Jahre)

03.10.2001 (21 Jahre) Größe: 1,90 m

1,90 m Gewicht: 97 kg

97 kg Statistik 2022: 41 Touchdwons, 6 Interceptions

C.J. Stroud im Scouting Profil: Der verlässliche Ballverteiler

Ohio State bringt prototypische Maße mit. Er ist wohl der „sicherste“ Pick unter den vier Top-Quarterback-Prospects. Doch Fragezeichen hinsichtlich seines Potenzials gibt es dennoch. Auch C.J. Stroud vonbringt prototypische Maße mit. Er ist wohl der „sicherste“ Pick unter den vier Top-Quarterback-Prospects. Doch Fragezeichen hinsichtlich seines Potenzials gibt es dennoch.

Stroud wirft die schönsten Bälle aller Quarterbacks im Draft und hat insbesondere seine Stärken innerhalb der Struktur, also den vorgegebenen Routen, mit Antizipation seine Receiver zu bedienen. Darüber hinaus bringt er eine gewisse Mobilität mit, um auch einmal zu Fuß außerhalb der Struktur des Plays zu machen, falls seine Receiver gedeckt sind. Allerdings zeigte Stroud diese Fähigkeit in seiner College-Karriere äußerst selten. Er ist von seinem Spielstil der klassische „Pocket-Passer“. Er wird wohl jedoch nie ein „Dual-Threat-Quarterback“ in der NFL werden, da hierfür neben seinem Spielstil auch seine Athletik nicht gut genug ist.

Auf seinem College-Tape können in jedem Spiel NFL-reife Würfe entdeckt werden, die die anderen Quarterbacks in dieser Regelmäßigkeit (noch) nicht vorweisen konnten. Seine Receiver so verlässlich und gut in Szene zu setzen ist eine wichtige Qualität in der NFL. Darüber hinaus besitzt er einen überdurchschnittlichen NFL-Arm mit dem besten Ball-Placement in dieser Quarterback-Klasse.

Auch wenn er hinter der hervorragenden Offensive Line von Ohio State selten Druck von gegnerischen Quarterback-Jägern bekam, ist er in diesen Situationen nie eingebrochen und konnte sogar zeigen, dass er vielleicht doch mehr ist als „nur“ ein verlässlicher Ballverteiler. Über zwei Jahre bei Ohio State konnte er durch sein starkes Verhalten in der Pocket besser als die meisten Passgeber im College verhindern, bei gegnerischem Druck für Raumverlust zu Boden gebracht zu werden.

Fazit: C.J. Stroud wird mit großer Sicherheit in den Top 5 im NFL Draft 2023 gezogen werden. Womöglich auch gerade weil er ein vermeintlich „sicherer“ Pick mit geringer Bust-Gefahr ist. Denn ein derartig hoher Pick kann einen NFL General Manager bzw. Head Coach bei einem Fehlgriff über kurz oder lang den Job kosten. Auf dem relativ günstigen Rookie-Vertrag könnte Stroud einen enorm hohen Wert bieten. Dennoch bleibt bei ihm die Frage nach dem Potenzial der Knackpunkt in seiner Evaluation. Kann er jemals ein Top-3-Quarterback in der NFL werden? An dieser Stelle haben einige Teams berechtigte Zweifel und werden möglicherweise Spieler wie Anthony Richardson bevorzugen.

Der athletische Quarterback Will Levis machte beim NFL Scouting Combine in Indianapolis positiv auf sich aufmerksam. Im NFL Draft 2023 wird er voraussichtlich in den Top 10 ausgewählt werden.

© Foto: Stacy Revere/afp

Will Levis (Kentucky Wildcats): Größe, Gewicht, Statistik

Alter: 27.06.1999 (23 Jahre)

27.06.1999 (23 Jahre) Größe: 1,93 m

1,93 m Gewicht: 104 kg

104 kg Statistik 2022: 21 Touchdowns, 10 Interceptions

Will Levis im Scouting Profil: Der High Risk, High Reward-Pick

Kentucky. Nachdem einige Leistungsträger sein Team verließen und er über weite Teile der Saison mit Finger,- Fuß,- und Schulterverletzungen spielte, machte er 2022 einen leichten Rückschritt. Dass er enormes Potenzial und das Zeug zum Franchise-Quarterback hat, zeigte er jedoch im Jahr zuvor immer wieder. Will Levis hatte eine enttäuschende vergangene College-Saison bei. Nachdem einige Leistungsträger sein Team verließen und er über weite Teile der Saison mit Finger,- Fuß,- und Schulterverletzungen spielte, machte er 2022 einen leichten Rückschritt. Dass er enormes Potenzial und das Zeug zum Franchise-Quarterback hat, zeigte er jedoch im Jahr zuvor immer wieder.

Levis hat hinter Anthony Richardson die besten körperlichen Anlagen und damit wohl auch das zweithöchste Potenzial der vier Top-Quarterback-Talente. Levis hat zusammen mit Richardson den besten Arm in dieser Quarterback-Klasse und steht mit seinem schnellen Release den etablierten NFL-Passgebern in nichts nach. Außerdem ist er ein guter Läufer und kann in der Kombination mit seinem sehr guten Wurfarm auch Plays kreieren, wenn seine Anspielstationen gedeckt sind. Problemlos kann Levis alle Bereiche des Feldes attackieren. Darüber hinaus scheut er sich vor keinem Wurf, was jedoch auch ins Negative ausschlagen kann.

Er hat zwar alle erforderlichen Anlagen für die NFL, aber auch mehrere massive Fragezeichen in seinem Spiel. Sein Pocket Management ist bestenfalls unterdurchschnittlich, was zu vielen unnötigen Sacks führt. Große Fragezeichen, ob Levis dieses Problem in seinem Spiel nach mehreren Jahren am College noch beheben kann, sind deshalb angebracht. Außerdem hatte Levis in nahezu jedem Spiel 2022 fragwürdige Würfe infolge schlechter Entscheidungen. Das Resultat waren viele Turnover. Probleme hatte Levis auch im Lesen der gegnerischen Defensive, wofür er für sein relativ hohes Alter noch relativ lange brauchte. Hier ist er hinter allen anderen drei Quarterbacks anzusiedeln.

Fazit: Entscheidend wird sein, ob Levis in der NFL an sein gutes College-Jahr 2021 anknüpfen kann und inwieweit ihn seine Verletzungen 2022 limitiert haben. Sein Potenzial ist nicht von der Hand zu weisen. Levis ist der klassische „High Risk, High Reward“-Pick in diesem Draft. Bekommt er die Schwächen in seinem Spiel abgestellt, hat er gemeinsam mit Anthony Richardson das höchste Potenzial aller Quarterback-Talente. Da er jedoch viele Fragezeichen in seinem Spiel hat, wird Levis wohl erst hinter Stroud, Richardson und Young gezogen werden. Aufgrund seiner Upside ist jedoch nur schwer vorstellbar, dass er kein Top-15-Pick im Draft wird.