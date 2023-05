Gemeinsam mit Anthony Richardson (Indianapolis Colts), Will Levis (Tennessee Titans) und Bryce Young (Carolina Panthers) ist C.J. Stroud einer der neuen Rookie-Quarterbacks in der NFL.

Alles zum Texans-Quarterback im Porträt.

C.J. Stroud im Steckbrief

Alle Fakten zu C.J. Stroud auf einen Blick:

Name: Coleridge Bernard „C.J.“ Stroud IV

Coleridge Bernard „C.J.“ Stroud IV Geburtstag: 3. Oktober 2001

3. Oktober 2001 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Rancho Cucamonga, Kalifornien (USA)

Rancho Cucamonga, Kalifornien (USA) Heimatstadt: Pasadena, Kalifornien

Pasadena, Kalifornien Staatsangehörigkeit: Amerikanisch

Amerikanisch Größe: 1,90 m

1,90 m Gewicht: 97 kg

97 kg Trikotnummer: 7

7 High School: Rancho Cucamonga

Rancho Cucamonga College-Team: The Ohio State University

The Ohio State University NFL-Team: Houston Texans

Houston Texans Instagram: cjstroud

cjstroud Twitter: @CJ7STROUD

Karriere von C.J. Stroud: College-Star bei den Ohio State Buckeyes

In seiner Heimatstadt Rancho Cucamonga nahe Los Angeles besuchte Stroud die städtische High School und spielte dort American Football sowie bis 2018 Basketball. Nachdem er die ersten beiden Jahre nur Backup seines Teams war, wurde er 2018 zum Starting Quarterback ernannt und zeigte sein besonderes Talent mit tollen Leistungen. Bereits während seiner High School-Zeit erhielt er Stipendienangebote von mehreren der besten College-Football-Programme in den USA.

44 Touchdowns in zwölf Spielen

Schließlich entschied sich Stroud für die Ohio State Buckeyes. Als Freshman kam Stroud als Backup-Quarterback von Justin Fields kaum zum Einsatz. Nach dem Abgang von Fields in die NFL sicherte sich Stroud in der Saisonvorbereitung 2021 im Konkurrenzkampf mit drei weiteren Quarterbacks den Starting-Posten bei den Buckeyes, den er über seine gesamte College-Karriere nicht mehr verlor. Mit 44 Touchdowns in nur zwölf Spielen entwickelte sich Stroud in seiner ersten College-Saison als Starting Quarterback zu einem Topstar im College Football.

Bei der Heisman-Wahl zum besten College-Spieler des Landes erreichte er Platz 4. Nach seiner Breakout-Saison wurde er bereits als hoher Pick für den NFL Draft 2023 gehandelt.

In seiner letzten College-Saison spielte er weiter auf hohem Niveau und erreichte die College Football-Playoffs. Im Halbfinale gegen Georgia zeigte Stroud seine beste Saisonleistung, musste sich den Bulldogs aber mit einer knappen Niederlage geschlagen geben. Nach der Saison verkündete C.J. Stroud, sich für den NFL Draft 2023 anzumelden.

C.J. Stroud: Vermögen

Da Stroud im NFL Draft 2023 an zweiter Stelle ausgewählt wurde, erhält er einen voll garantierten Vierjahresvertrag in Höhe von knapp 40 Millionen Dollar.

Privatleben von C.J. Stroud: Mutter Kim und Haftstrafe seines Vaters

C.J. Stroud ist der Sohn von Kim Stroud und Coleridge Bernard Stroud III. Sein Vater wurde 2015 in San Diego aufgrund von Raub, Entführung, Autodiebstahl und sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 38 Jahren verurteilt. C.J. hat regelmäßig Kontakt zu seinem Vater.

In der für die Familie schwierigen Lage durch die Verhaftung seines Vaters hielt seine Mutter Kim die Familie zusammen. Stroud ist das jüngste von vier Kindern in seiner Familie. Neben Schwester Ciara sind das die beiden Brüder Isaiah und Asmar.

Durch die Haftstrafe seines Vaters halfen Stroud während seiner Zeit an der High School und am College insbesondere einige Coaches in seiner Entwicklung, die für ihn wie Vaterfiguren fungierten. Stroud ist mit Luke Wypler, einem Teamkollegen bei Ohio State eng befreundet. Wypler wurde im NFL Draft 2023 von den Cleveland Browns ausgewählt.